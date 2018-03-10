наверх
10.03.201807:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Ираклий Гарибашвили

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Михаил Ходорковский. Архивное фото
    Обзор ИноСМИ: Ходорковский, отставка премьера Грузии, протесты в США
    13:04 24.12.2015
    588
    Ведущие мировые СМИ рассматривают самые громкие темы этих дней: заочный арест Ходорковского, внезапную отставку премьера Грузии, легкий доступ к песням The Beatles, новогоднее чудо в Испании и конституционную реформу во Франции.
    Ираклий Гарибашвили. Архивное фото
    Премьер Грузии Гарибашвили объявил об отставке
    18:17 23.12.2015
    331
    По данным местных СМИ, Ираклий Гарибашвили намерен возглавить предвыборный штаб партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" и избирательный список коалиции.
    Ираклий Гарибашвили. Архивное фото
    Премьер Грузии прокомментировал слухи о заговоре Саакашвили
    01:20 25.10.2015
    711Саакашвили в Одессе
    По словам грузинского премьера Ираклия Гарибашвили, правительство обеспечит населению свободную и спокойную жизнь и не даст возможности кому-либо помешать этому.
    Рабочий возле тела погибшего льва во время наводнения в Тбилиси
    Белый лев загрыз человека у тбилисского зоопарка, разрушенного наводнением
    13:18 17.06.2015
    548Природные катаклизмы по всему миру.
    Мобилизованы специальные спасательные службы, сотрудники мэрии, сотрудники администрации зоопарка, людей не пропускают на прилегающую территорию. На место инцидента также прибыл мэр Тбилиси Давид Нармания.
    Ираклий Гарибашвили, архивное фото
    В Тбилиси больше нет сбежавших из затопленного зоопарка зверей - премьер
    01:17 16.06.2015
    171Природные катаклизмы по всему миру.
    Половина зверей, сбежавших из затопленного зоопарка, погибли, более 30 хищников вышли из вольеров и бродили по городу. Специальные службы все еще продолжают проводить очистительные и поисковые работы.
    Разрушительное наводнение в Тбилиси
    В Тбилиси 15 июня объявлено днем траура по жертвам наводнения
    00:38 15.06.2015
    406Природные катаклизмы по всему миру.
    Сильный ливень с градом и ветром прошел в Тбилиси в ночь на воскресенье. В результате разгула стихии оказались повреждены жилые дома, дороги, объекты инфраструктуры.
    Разрушительное наводнение в Тбилиси
    Ущерб, нанесенный Тбилиси стихией, достигает $18 млн - Минфин Грузии
    21:11 14.06.2015
    498Природные катаклизмы по всему миру.
    Подсчет ущерба все еще продолжается, но, по предварительным данным, он достигает до 40 миллионов лари. Минфину поручено раздать каждой пострадавшей семье по 10 тысяч лари (около 4,5 тысячи долларов).
    Флаг Грузии
    Сильный дождь с градом в Тбилиси разрушил зоопарк
    02:58 14.06.2015
    1735Природные катаклизмы по всему миру.
    Для ликвидации последствий наводнения по распоряжению премьер-министра Ираклия Гарибашвили создан чрезвычайный штаб, координацию которого проводит Совет по управлению кризисами и государственной безопасности правительства Грузии.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    Обзор мировых СМИ: сближение с ЕС, попытка номер два
    12:33 21.05.2015
    720Саммит ЕС в Риге
    Руководители 28 стран ЕС и шести стран бывшего СССР собрались в Риге на саммите, посвященном возможному сближению государств. Как отразится собрание европейских лидеров на вопросе евроинтеграции Украины?
    Флаг Грузии
    Грузия не готова к прямому диалогу с Абхазией и Южной Осетией - премьер
    18:50 08.05.2015
    175
    Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что " курс примирения, который выбрало наше правительство доказывает, что нашей главной задачей является восстановление доверия между нами".
    Флаг Грузии
    ЕС призвал Грузию к реформам
    15:40 26.02.2015
    187
    По словам председателя Евросовета Дональда Туска, Грузии нужно сосредоточится на реформах в области верховенства права и внутриполитическом диалоге.
    Ираклий Гарибашвили, архивное фото
    Власти Грузии призывают не паниковать из-за падения курса нацвалюты
    00:38 23.02.2015
    519
    Курс лари по отношению к доллару начал активно понижаться с 20 ноября прошлого года, а за последние несколько дней курс упал на 20 процентных пунктов.
    Ираклий Гарибашвили. Архивное фото
    Саммит "Восточного партнерства" в Риге пройдет 21-22 мая - премьер Грузии
    04:23 12.01.2015
    345
    Грузия надеется, что на саммите "Восточного партнерства", который пройдет в Риге мае 2015 года, будет принято решение о безвизовом режиме Грузии с Евросоюзом.
    Глава МИД Грузии Тамар Беручашвили
    МИД Грузии ведет подготовку визита министерской делегации в Киев
    01:58 07.01.2015
    88Реакция в мире на события в Украине
    Группа министров отправится в Киев, предположительно, в конце января, однако глава внешнеполитического ведомства Тамара Беручашвили не уточнила, когда может состояться визит премьера.
    Ираклий Гарибашвили, архивное фото
    Премьер Грузии заявил о готовности Тбилиси оказать Киеву гуманитарную помощь
    21:35 26.12.2014
    84Отношение мира к ситуации в Украине
    Грузия готова помочь медикаментами, предметами первой необходимости, продовольствием, цитирует заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили агентство "Новости-Грузия".
    Ираклий Гарибашвили, архивное фото
    Премьер Грузии обвинил Саакашвили в провокации за призывы ехать в Донбасс
    10:43 26.12.2014
    393
    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что Саакашвили провоцирует грузинских бойцов ехать воевать в Донбасс.
    Флаг Грузии
    Солидарность Грузии по отношению к Украине выражается в гумпомощи - премьер
    09:43 26.12.2014
    91
    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уточнил, что Грузия поддерживает Украину исключительно путем оказания гуманитарной помощи.
    Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили
    Премьер Грузии подтвердил готовность встретиться с президентом России
    09:15 26.12.2014
    113
    Ранее о возможности встречи Гарибашвили и Путина в этом году неоднократно заявляли и российская, и грузинская сторона.
    Ираклий Гарибашвили, архивное фото
    Премьер Грузии недоволен заявлением минобороны о гибели добровольца в Украине
    10:04 22.12.2014
    194Реакция в мире на события в Украине
    Заявление минобороны вызвало возмущение как со стороны представителей бывшей правящей партии страны "Единое нацдвижение", так и среди части грузинского общества.
    Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили
    Грузия грозит ухудшением отношений с Украиной
    02:16 21.12.2014
    2523Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что назначение в правительство Украины лиц, разыскиваемых Грузией в том числе и через Интерпол, навредит отношениям между Грузией и Украиной.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны