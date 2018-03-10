Ведущие мировые СМИ рассматривают самые громкие темы этих дней: заочный арест Ходорковского, внезапную отставку премьера Грузии, легкий доступ к песням The Beatles, новогоднее чудо в Испании и конституционную реформу во Франции.
Мобилизованы специальные спасательные службы, сотрудники мэрии, сотрудники администрации зоопарка, людей не пропускают на прилегающую территорию. На место инцидента также прибыл мэр Тбилиси Давид Нармания.
Для ликвидации последствий наводнения по распоряжению премьер-министра Ираклия Гарибашвили создан чрезвычайный штаб, координацию которого проводит Совет по управлению кризисами и государственной безопасности правительства Грузии.
Руководители 28 стран ЕС и шести стран бывшего СССР собрались в Риге на саммите, посвященном возможному сближению государств. Как отразится собрание европейских лидеров на вопросе евроинтеграции Украины?
Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что " курс примирения, который выбрало наше правительство доказывает, что нашей главной задачей является восстановление доверия между нами".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".