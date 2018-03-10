Все внимание украинцев сейчас приковано к Одессе, где грядут большие перемены. С приходом к власти в регионе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, силовые ведомства южной области возглавили его же земляки. К добру ли это, ломают головы граждане.
Политический роман Украины и Грузии можно назвать одним из наиболее прочных союзов в геополитике последних лет. Практически не имея точек соприкосновения в советское время, в новейшей истории обе страны обнаружили много общего.
Несмотря на то, что Главная прокуратура Грузии уже дважды обращалась к ГПУ с ходатайством об аресте и экстрадиции на родину Саакашвили и Адеишвили, ответ по вопросу экс-президента до сих пор не получала.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".