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    Зураб Адеишвили

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Зураб Адеишвили
    Тбилисский суд заочно арестовал экс-главу Минюста Грузии
    11:57 03.12.2015
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    Судья Георгий Аревадзе полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры Грузии и заочно избрал бывшему генеральному прокурору Зурабу Адеишвили меру пресечения в виде заключения.
    Флаг Грузии
    Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения двум соратникам Саакашвили
    04:12 17.11.2015
    220
    По данным следственного ведомства, обвиняемые совершали системные преступления и, угрожая насильственным методом, присваивали себе имущество бизнесменов.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Силовики Саакашвили и грузинская интервенция в Одессу
    17:21 13.06.2015
    3869Саакашвили в Одессе
    Все внимание украинцев сейчас приковано к Одессе, где грядут большие перемены. С приходом к власти в регионе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, силовые ведомства южной области возглавили его же земляки. К добру ли это, ломают головы граждане.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Соратник Саакашвили уверен, что тот скоро вернется к власти в Грузии
    03:58 10.06.2015
    791Саакашвили в Одессе
    Многие члены команды президента Михаила Саакашвили после смены власти (2012) оказались под уголовным преследованием, среди них бывший министр юстиции Зураб Адеишвили.
    Флаг Грузии
    Экс-глава Минюста Грузии рассказал о главной миссии соотечественников в Украине
    02:19 10.06.2015
    409Саакашвили в Одессе
    По словам Зураба Адеишвили, цель грузинской команды - "помочь Украине и поделится опытом, который мы получили в Грузии в отношении борьбы с коррупцией и организованной преступностью".
    Михаил Саакашвили на Майдане в Киеве. Архивное фото
    Как Украине живется по грузинскому сценарию
    17:58 20.04.2015
    2718Громкие отставки и назначения в Украине
    Политический роман Украины и Грузии можно назвать одним из наиболее прочных союзов в геополитике последних лет. Практически не имея точек соприкосновения в советское время, в новейшей истории обе страны обнаружили много общего.
    Михаил Саакашвили
    Замглавы ГПУ отказался комментировать вопрос экстрадиции Саакашвили
    10:45 20.02.2015
    249
    Несмотря на то, что Главная прокуратура Грузии уже дважды обращалась к ГПУ с ходатайством об аресте и экстрадиции на родину Саакашвили и Адеишвили, ответ по вопросу экс-президента до сих пор не получала.
    Зураб Адеишвили
    Украина отказалась экстрадировать экс-министра Грузии Адеишвили
    12:48 19.02.2015
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    Главная прокуратура Грузии получила отказ в экстрадиции Адеишвили, заявил первый заместитель главного прокурора Грузии Ираклий Шотадзе.
    Михаил Саакашвили
    Украина отказала Грузии в просьбе об экстрадиции Саакашвили
    17:12 17.02.2015
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    Украинские власти отказали в просьбе грузинской прокуратуре об аресте и экстрадиции на родину бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Грузия обратилась к Украине с просьбой экстрадировать Саакашвили и Адеишвили
    15:27 17.02.2015
    316Громкие отставки и назначения в Украине
    Главная прокуратура Грузии обратилась к Генеральной прокуратуре Украины с ходатайством об установлении и задержании и экстрадиции Михаила Саакашвили и Зураба Адеишвили.
    Кабинет министров Украины
    Разыскиваемый экс-министр Грузии консультирует Кабмин Украины - замминюст
    02:54 21.01.2015
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    Ранее сообщалось, что кандидатура Зураба Адеишвили рассматривается на пост главы Антикоррупционного совета Украины.
    Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили
    Грузия грозит ухудшением отношений с Украиной
    02:16 21.12.2014
    2523Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что назначение в правительство Украины лиц, разыскиваемых Грузией в том числе и через Интерпол, навредит отношениям между Грузией и Украиной.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Истинное лицо "реформатора" Михо Саакашвили
    09:12 07.12.2014
    21207
    У Михаила Саакашвили сложился очень положительный, "реформаторско-демократический" имидж, способный вызвать у большинства украинских политиков, даже в родной стране, отнюдь не белую зависть.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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