Уже известно, что защита будет требовать отказа от любой меры пресечения, и поднимет вопрос о нарушении законодательства во время задержания и предъявления обвинений лидерам бывшей правящей партии "Единое национальное движение".
Генеральный секретарь грузинской пропрезидентской партии "Единое национальное движение", экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили и губернатор Кахети, экс-министр здравоохранения Зураб Чиаберашвили задержаны по двум эпизодам.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".