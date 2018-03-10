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    Вано Мерабишвили

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Юрий Луценко
    МИД Грузии раскритиковал заявление Луценко по делу экс-премьера
    05:14 16.06.2016
    572
    Ведомство отмечает, что оценка генпрокурора Украины в связи с делом Мерабишвили не соответствует выводам суда, что могло быть вызвано его неинформированностью.
    Флаг Грузии
    Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения двум соратникам Саакашвили
    04:12 17.11.2015
    220
    По данным следственного ведомства, обвиняемые совершали системные преступления и, угрожая насильственным методом, присваивали себе имущество бизнесменов.
    Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили
    Грузия грозит ухудшением отношений с Украиной
    02:16 21.12.2014
    2523Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что назначение в правительство Украины лиц, разыскиваемых Грузией в том числе и через Интерпол, навредит отношениям между Грузией и Украиной.
    Экс-премьер Грузии Иванэ Мерабишвили
    Прокуратура Грузии готовится предъявить Мерабишвили еще одно обвинение
    18:27 04.06.2013
    5
    Бывшему премьер-министру Вано Мерабишвили будет выдвинуто дополнительное обвинение - предположительно в течение двух недель, заявил главный прокурор Арчил Кбилашвили.
    Бывший премьер, бывший глава МВД Грузии Вано Мерабишвили
    Украина и Грузия: как и зачем арестовывают бывших премьеров
    19:58 23.05.2013
    18
    Арест, суд и представляющаяся неотвратимой для Вано Мерабишвили тюрьма слишком явно отдает плагиатом сюжета с Юлией Тимошенко, чтобы не заподозрить в нем систему.
    Бывший премьер, бывший глава МВД Грузии Вано Мерабишвили
    Суд арестовал экс-премьера Грузии Мерабишвили, сообщают СМИ
    22:00 22.05.2013
    3
    По данным СМИ, губернатор Кахетии, экс-министр здравоохранения Зураб Чиаберашвили, который тоже обвиняется в коррупционной деятельности, отпущен под залог в размере примерно 13 тысяч долларов.
    Экс-премьер Грузии Иванэ Мерабишвили
    Прокуратура настаивает на предварительном заключении для Мерабишвили
    19:26 22.05.2013
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    Уже известно, что защита будет требовать отказа от любой меры пресечения, и поднимет вопрос о нарушении законодательства во время задержания и предъявления обвинений лидерам бывшей правящей партии "Единое национальное движение".
    Михаил Саакашвили
    Саакашвили: Грузия может оказаться в международной изоляции
    20:08 21.05.2013
    5
    Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что задержание генсека пропрезидентской партии "Единое национальное движение", экс-премьера Вано Мерабишвили может привести страну к международной изоляции.
    Экс-премьер Грузии Иванэ Мерабишвили
    Задержан экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили
    17:36 21.05.2013
    5
    Генеральный секретарь грузинской пропрезидентской партии "Единое национальное движение", экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили и губернатор Кахети, экс-министр здравоохранения Зураб Чиаберашвили задержаны по двум эпизодам.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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