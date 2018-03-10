По словам экс-президента Грузии и нового главы Одесской области, "Иванишвили, лежа на диване, дает указания и правит страной, и формально он ни за что не отвечает, но юридически ему придется ответить".
Правительство Грузии во главе с премьер-министром Бидзиной Иванишвили с момента произнесения новым президентом страны Георгием Маргвелашвили клятвы на Конституции Грузии в воскресенье автоматически сложило свои полномочия.
Премьер Грузии Бидзина Иванишвили заявил, что новые власти страны достигли многого в процессе налаживания отношений с Россией, и он надеется, что в скором будущем визовый режим с РФ будет упрощен или вовсе отменен.
"Саакашвили был ответственным лицом, он сам принимал решения. Я не хочу, что бы его арестовали, но ничего не исключено. Существует прокуратура, суд и все равны перед законом. Я не намерен проводить с ним переговоры", - заявил Иванишвили.
"Я думаю, что вполне возможно. Естественно, и у меня есть определенные сомнения по поводу тех вопросов, которые были поставлены омбудсменом, хотя я сомневаюсь, что это происходило в реальности", - сказал Иванишвили.
Российская делегация в ПАСЕ намерена поставить перед премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили вопрос об изменении внешней политики грузинского руководства в отношении России, сказал председатель комитета Думы Пушков.
Премьер также выразил мнение, что нет ничего плохого в том, что президента Михаила Саакашвили могут допросить по делу о событиях августа 2008 года. По его словам, "его допрос не является бескультурьем".
Политическая воля в отношении восстановления железнодорожного сообщения между Грузией и Россией через территорию Абхазии есть, но в этом вопросе нужна осторожность, заявил глава грузинского правительства Бидзина Иванишвили.
Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили в ходе первого зарубежного визита в Брюссель пообещал генеральному секретарю НАТО Андерс Фог Расмуссену развивать демократию в Грузии в целях интеграции страны в альянс.
Премьер Иванишвили предложил главе государства Саакашвили освободить президентский дворец в Тбилиси и продолжить работу в здании канцелярии правительства, поскольку расходы по содержанию резиденции недопустимо высоки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".