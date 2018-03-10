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    Бидзина Иванишвили

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Слив компромата на руководство стран-участников трех военных конфликтов на Ближнем Востоке, в Украине и Закавказье подталкивает к возврату на военный путь их решения.
    Бидзина Иванишвили. Архивное фото
    Саакашвили обещает вернуть деньги экс-премьера Иванишвили народу
    05:08 03.06.2015
    376Саакашвили в Одессе
    По словам экс-президента Грузии и нового главы Одесской области, "Иванишвили, лежа на диване, дает указания и правит страной, и формально он ни за что не отвечает, но юридически ему придется ответить".
    Бидзина Иванишвили. Архивное фото
    Советы Саакашвили могут быть опасны для Украины - Иванишвили
    07:29 15.02.2015
    1074
    Экс-премьер Грузии назвал "печальным событием" назначение разыскиваемого в Грузии Саакашвили советником президента Украины.
    Военный конфликт в Южной Осетии
    Прокуратура Грузии допрашивает видеооператора Саакашвили
    12:52 24.11.2014
    91
    Допрос связан с делом по конфликту с Южной Осетией в августе 2008 года.
    Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили
    Власти Грузии готовы встретиться с российским руководством
    12:37 24.12.2013
    1
    Руководство Грузии готово встретиться с российским, но пока для этого нет необходимой базы, заявил бывший грузинский премьер Бидзина Иванишвили.
    Б.Иванишвили подтвердил участие Грузии в Олимпиаде-2014 в Сочи
    Правительство Грузии во главе с Иванишвили сложило свои полномочия
    12:39 17.11.2013
    19
    Правительство Грузии во главе с премьер-министром Бидзиной Иванишвили с момента произнесения новым президентом страны Георгием Маргвелашвили клятвы на Конституции Грузии в воскресенье автоматически сложило свои полномочия.
    Ираклий Гарибашвили, архивное фото
    Иванишвили назвал кандидата в премьер-министры Грузии
    15:36 02.11.2013
    8
    Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили в субботу назвал главу МВД Ираклия Гарибашвили своим преемником на посту премьера.
    Б.Иванишвили подтвердил участие Грузии в Олимпиаде-2014 в Сочи
    Премьер Грузии надеется, что визовый режим с Россией будет отменен
    11:20 06.08.2013
    5
    Премьер Грузии Бидзина Иванишвили заявил, что новые власти страны достигли многого в процессе налаживания отношений с Россией, и он надеется, что в скором будущем визовый режим с РФ будет упрощен или вовсе отменен.
    Михаил Саакашвили и Бидзина Иванишвили
    СМИ: Иванишвили не исключает судебного преследования Саакашвили
    13:38 30.07.2013
    10
    Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили не исключает, что президент Грузии Михаил Саакашвили может предстать перед судом после истечения срока его президентского иммунитета.
    Б.Иванишвили подтвердил участие Грузии в Олимпиаде-2014 в Сочи
    Премьер Грузии не исключает ареста Саакашвили, хоть и не желает этого
    12:57 25.06.2013
    0
    "Саакашвили был ответственным лицом, он сам принимал решения. Я не хочу, что бы его арестовали, но ничего не исключено. Существует прокуратура, суд и все равны перед законом. Я не намерен проводить с ним переговоры", - заявил Иванишвили.
    Б.Иванишвили подтвердил участие Грузии в Олимпиаде-2014 в Сочи
    Премьер Грузии не исключает, что в стране могли готовить террористов
    10:49 27.04.2013
    11
    "Я думаю, что вполне возможно. Естественно, и у меня есть определенные сомнения по поводу тех вопросов, которые были поставлены омбудсменом, хотя я сомневаюсь, что это происходило в реальности", - сказал Иванишвили.
    Б.Иванишвили подтвердил участие Грузии в Олимпиаде-2014 в Сочи
    Иванишвили надеется на возобновление ж/д сообщения с РФ через Абхазию
    17:09 23.04.2013
    4
    "Это должно случится и случится обязательно, однако это не легкий процесс, это очень тесно связано в политикой", - заявил премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили.
    Б.Иванишвили подтвердил участие Грузии в Олимпиаде-2014 в Сочи
    Россия в ПАСЕ спросит у Иванишвили об изменении внешней политики
    14:29 20.04.2013
    3
    Российская делегация в ПАСЕ намерена поставить перед премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили вопрос об изменении внешней политики грузинского руководства в отношении России, сказал председатель комитета Думы Пушков.
    Б.Иванишвили подтвердил участие Грузии в Олимпиаде-2014 в Сочи
    Власти Грузии в августе 2008-го действовали неадекватно - Иванишвили
    18:53 10.04.2013
    2
    Премьер также выразил мнение, что нет ничего плохого в том, что президента Михаила Саакашвили могут допросить по делу о событиях августа 2008 года. По его словам, "его допрос не является бескультурьем".
    Б.Иванишвили подтвердил участие Грузии в Олимпиаде-2014 в Сочи
    Грузия предлагает пока не открывать желдорсообщение с РФ через Абхазию
    13:31 14.03.2013
    10
    Политическая воля в отношении восстановления железнодорожного сообщения между Грузией и Россией через территорию Абхазии есть, но в этом вопросе нужна осторожность, заявил глава грузинского правительства Бидзина Иванишвили.
    Бидзина Иванишвили, оппозиционная коалиция Грузинская мечта
    Иванишвили сократил зарплату грузинским министрам на 12%
    10:12 13.03.2013
    4
    В начале года Нацдвижение обвинило представителей правящей силы страны в том, что они, не успев прийти к власти, начали выписывать себе большие премии.
    Михаил Саакашвили и Бидзина Иванишвили
    Саакашвили готов обсудить с премьером ограничение своих полномочий
    21:44 26.02.2013
    8
    Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов встретиться с премьером Бидзиной Иванишвили и обсудить внесение поправок в конституцию, которые частично ограничивают полномочия главы государства.
    Виктор Янукович
    Янукович в Давосе встретится с новым премьером Грузии Иванишвили
    08:11 22.01.2013
    2Всемирный экономический форум в Давосе 2013
    Президент Украины 23-24 января примет участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе и проведет ряд встреч, в частности, с новым премьером Грузии Бидзиной Иванишвили.
    Бидзина Иванишвили
    Иванишвили пообещал сделать все для интеграции Грузии в НАТО
    13:34 14.11.2012
    4
    Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили в ходе первого зарубежного визита в Брюссель пообещал генеральному секретарю НАТО Андерс Фог Расмуссену развивать демократию в Грузии в целях интеграции страны в альянс.
    Михаил Саакашвили и Бидзина Иванишвили
    Премьер Грузии предложил Саакашвили покинуть президентский дворец
    17:56 02.11.2012
    38
    Премьер Иванишвили предложил главе государства Саакашвили освободить президентский дворец в Тбилиси и продолжить работу в здании канцелярии правительства, поскольку расходы по содержанию резиденции недопустимо высоки.
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