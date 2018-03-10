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"Саакашвили был ответственным лицом, он сам принимал решения. Я не хочу, что бы его арестовали, но ничего не исключено. Существует прокуратура, суд и все равны перед законом. Я не намерен проводить с ним переговоры", - заявил Иванишвили.