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    Игорь Плотницкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 468
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    Глава ЛНР Игорь Плотницкий. Архивное фото
    Луганск: есть ли жизнь после Плотницкого
    18:13 28.11.2017
    6166Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Отставка Плотницкого с поста главы ЛНР не стала для луганчан потрясением, но принесла облегчение – стало понятно, что не будет "силового варианта". Пока же резких изменений в городе, рассказывают горожане, не произошло.
    Место падения самолета ИЛ-76 ВВС Украины, сбитого ополченцами Луганска
    Суд изменил подсудность дела Плотницкого о крушении Ил-76
    20:29 27.11.2017
    578
    В сообщении суда отмечается, что материалы уголовного производства в отношении Игоря Плотницкого, Александра Гуреева, Андрея Патрушева, командиров батальонов ополченцев, направлены в Красногвардейский районный суд.
    Заседание Народного совета ЛНР в Луганске
    Как в ЛНР меняли главу республики 
    02:08 26.11.2017
    1514
    Народный Совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял решение утвердить кандидатуру Леонида Пасечника на должность и.о. ЛНР. Решение было принято единогласно, "за" проголосовали 38 парламентариев.
    Игорь Плотницкий. Архивное фото
    Хроника 24 ноября: новая должность Плотницкого, "заминированная" Украина
    10:58 25.11.2017
    1645
    Накануне Порошенко раскрыл надежду Украины на "четыре союза" с ЕС, глава ЛНР Плотницкий написал заявление об отставке, число жертв теракта в Египте превысило 230 человек.
    Игорь Плотницкий. Архивное фото
    Единогласно. В ЛНР приняли отставку Плотницкого
    10:30 25.11.2017
    456
    Как стало известно, в народном Совете самопровозглашенной Луганской народной республики "за" отставку Плотницкого проголосовали все 38 парламентариев.
    Игорь Плотницкий
    В ДНР не видят проблем в отставке Плотницкого
    05:15 25.11.2017
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    В самопровозглашенной ДНР заявили, что нет никаких негативных предпосылок после отставки Игоря Плотницкого, так как он теперь назначен уполномоченным по исполнению минских соглашений.
    И.о. главы самопровозглашенной ЛНР, бывший сотрудник СБУ Леонид Пасечник
    Стало известно, кто занял место Плотницкого в ЛНР
    00:27 25.11.2017
    1271
    В пятницу спикер глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, он назначен уполномоченным от Луганска по исполнению минских соглашений по Донбассу.
    Игорь Плотницкий. Архивное фото
    Глава ЛНР Плотницкий написал заявление об отставке
    18:52 24.11.2017
    1311
    Сообщается, что глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья.
    Игорь Плотницкий
    Песков: приезд Плотницкого в Москву - это не вопрос Кремля
    12:12 24.11.2017
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    Пресс-секретарь президента России прокомментировал информацию о приезде в Москву лидера самопровозглашенной ЛНР Игоря Плотницкого.
    Игорь Плотницкий. Архивное фото
    Вооруженные люди в центре Луганска. Плотницкий дал комментарий
    15:06 21.11.2017
    1444
    По словам главы самопровозглашенной республики, большое количество людей в центре Луганска является продолжением кадровых изменений после отстранения в понедельник министра внутренних дел от должности.
    Министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет
    В ЛНР отстранен от должности глава МВД, против него расследуется дело
    18:12 20.11.2017
    2048
    Временное исполнение обязанностей министра внутренних дел самопровозглашенной республики возложено на Владимира Черкова.
    Игорь Плотницкий. Архивное фото
    Глава ЛНР поручил подготовить обмен пленными с Киевом
    15:28 16.11.2017
    253Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Местные СМИ сообщили, что Плотницкий поручил представителю самопровозглашенной республики в гумподгруппе контактной группы Ольге Кобцевой подготовить обмен пленными между ЛНР и Украиной.
    Игорь Плотницкий
    Обмен пленными. Глава ЛНР после разговора с Путиным сделал заявление
    09:19 16.11.2017
    22068Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий заявил, что ЛНР готова обсудить и еще раз согласовать списки и количество пленных для обмена. "Теперь ответ за украинской стороной", добавил он.
    Игорь Плотницкий. Архивное фото
    Плотницкий решил добывать золото в ЛНР
    22:29 11.11.2017
    1070
    По словам главы самопровозглашенной республики, он намерен сделать так, чтобы в следующем году "открылась наша золотая шахта". При этом Плотницкий не ожидает, что предприятие будет "сверхприбыльным".
    Игорь Плотницкий
    Глава ЛНР прокомментировал идею ввода миротворцев в Донбасс
    19:30 11.11.2017
    1756Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам Игоря Плотницкого, введение любой миротворческой миссии требует согласия обеих сторон конфликта. Он также добавил, что "это очень дорогостоящее действие".
    Глава ЛНР Игорь Плотницкий. Архивное фото
    Глава ЛНР высказался о возможности возвращения в состав Украины
    09:36 11.11.2017
    4404
    Как заверил глава ЛНР, кроме как пути в Россию, у них другого пути нет: "И никуда мы больше не пойдем, и никуда мы возвращаться не будем".
    Игорь Плотницкий. Архивное фото
    Плотницкий выселил главу МВД ЛНР из дома, у которого объявились хозяева
    17:20 09.11.2017
    3292
    Сообщается, что хозяйка дома лично пожаловалась главе самопровозглашенной ЛНР Игорю Плотницкому на то, что ее дом занят.
    Глава ЛНР Игорь Плотницкий. Архивное фото
    В ЛНР сообщили имена убитых луганских депутатов
    22:23 28.08.2017
    3469Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    В пресс-службе главы ЛНР уточнили РИА Новости, что Игорь Плотницкий выразил соболезнования родным и близким депутатов Анатолия Кривоносова и Инны Кузнецовой.
    Игорь Плотницкий
    Плотницкий назвал "русский мир" условием возврата ЛНР в Украину
    06:14 17.05.2017
    1522
    По словам главы самопровозглашенной ЛНР, "если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы - братья, единая семья", тогда возвращение в состав Украины возможен.
    Игорь Плотницкий
    Плотницкий заявил, что ведет переговоры с Турцией и Китаем о поставках угля
    03:15 17.05.2017
    578Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Игорь Плотницкий утверждает, что большим препятствием в развитии самопровозглашенной ЛНР является невозможность целиком реализовывать продукцию, которую там производят.
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