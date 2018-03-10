Отставка Плотницкого с поста главы ЛНР не стала для луганчан потрясением, но принесла облегчение – стало понятно, что не будет "силового варианта". Пока же резких изменений в городе, рассказывают горожане, не произошло.
В сообщении суда отмечается, что материалы уголовного производства в отношении Игоря Плотницкого, Александра Гуреева, Андрея Патрушева, командиров батальонов ополченцев, направлены в Красногвардейский районный суд.
Народный Совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял решение утвердить кандидатуру Леонида Пасечника на должность и.о. ЛНР. Решение было принято единогласно, "за" проголосовали 38 парламентариев.
В пятницу спикер глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, он назначен уполномоченным от Луганска по исполнению минских соглашений по Донбассу.
По словам главы самопровозглашенной республики, большое количество людей в центре Луганска является продолжением кадровых изменений после отстранения в понедельник министра внутренних дел от должности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".