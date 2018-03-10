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    Александр Мотузяник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 50
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    Министерство обороны Украины
    Задержание двух военных РФ было в рамках законодательства - Минобороны
    14:18 22.11.2016
    378"Крымские диверсанты" и задержание военных РФ
    Официальный представитель Минобороны по вопросам спецоперации в Донбассе Александр Мотузяник сообщил, что задержание произошло на территории Украины, точное место не уточняется.
    Медработник в Донбассе
    Шесть военных ранены в Донбассе за сутки - Минобороны
    12:58 15.11.2016
    839Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Согласно информации представителя Минобороны Украины по вопросам спецоперации Александра Мотузяника, военнослужащие получили ранения в результате обстрела их позиций вблизи Авдеевки.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Минобороны: в плену в Донбассе находятся 64 силовика
    13:15 06.10.2016
    80Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Официальный представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник уточнил, что в плену в Донбассе находятся 64 человека. Ранее в СБУ заявляли о 111.
    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    Один силовик погиб и четверо ранены в Донбассе за сутки - АП
    12:59 12.08.2016
    82АТО: в предчувствии военного положения.
    Официальный представитель Администрации президента по вопросам спецоперации Александр Мотузяник в ходе брифинга назвал число погибших и пострадавших в зоне АТО военных.
    Военные учения. Архивное фото
    АП: десять военных ранены в Донбассе за сутки, в том числе во время учений
    14:53 06.08.2016
    278АТО: в предчувствии военного положения.
    Официальный представитель администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что на одном из полигонов в ходе учений по огневой подготовке в результате несанкционированного подрыва гранаты получили ранения шесть военных.
    На месте взрыва автомобиля Плотницкого
    АП: Украина не причастна к покушению на Плотницкого
    13:47 06.08.2016
    1282АТО: в предчувствии военного положения.
    Официальный представитель администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что украинская сторона не причастна к покушению на Плотницкого, поскольку это абсолютно лишено логики.
    Бойцы АТО показали фото задержанных ополченцев
    Обнародованы имена взятых в плен ополченцев ДНР
    16:46 28.06.2016
    5789Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Как сообщил во вторник спикер Администрации президент по вопросам АТО Александр Мотузяник, самому старшему из ополченцев исполнилось 49 лет, а младшему – 21 год.
    Петр Порошенко подписывает закон
    Порошенко готов подписать закон о демобилизации - АП
    13:12 16.06.2016
    1447Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что Порошенко обсудил свое решение о демобилизации с главой Минобороны Степаном Полтораком.
    Силы АТО. Архивное фото
    В зоне АТО подорвался военный грузовик, есть жертвы - АП
    13:14 10.05.2016
    578Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Официальный представитель Администрации президента по вопросам спецоперации Александр Мотузяник уточнил, что в результате подрыва грузовика погиб один военнослужащий, еще двое получили ранения.
    Военные в зоне АТО. Архивное фото
    В зоне АТО двое силовиков подорвались на противопехотных минах
    13:04 05.05.2016
    689Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Как сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам военной операции в Донбассе Александр Мотузяник, инцидент произошел в районе села Славное Марьинского района.
    Украинские военные на позициях в зоне АТО, Архивное фото
    Двое украинских военных попали в плен в Донбассе
    13:08 04.04.2016
    5491Донбасс: мир или война.
    Как сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник, на луганском направлении ополченцы нарушали режим тишины в Станице Луганской и Трехизбенке.
    ВСУ
    Демобилизация призванных год назад военных пройдет в марте-апреле - АП
    20:11 26.03.2016
    301
    Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демобилизации военнослужащих, которые были призваны во время четвертой очереди частичной мобилизации зимой прошлого года.
    Украинские военнослужащие в зоне АТО. Архивное фото
    За сутки в Донбассе ранены двое военнослужащих - АП
    13:08 15.03.2016
    61Донбасс: мир или война.
    Согласно данным представителя Администрации президента Украины по вопросам спецоперации в Донбассе Александра Мотузяника, погибших за минувшие сутки в зоне АТО не было.
    Украинские военные. Архивное фото
    Силовики сообщают о боестолкновении на донецком направлении
    16:08 08.03.2016
    331Донбасс: мир или война.
    После одного из обстрелов украинские позиции со стороны ополченцев атаковала диверсионно-разведывательная группа, заявил представитель Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник. По его словам, атака была отбита.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    Два силовика получили ранения в Донбассе за сутки - АП
    13:20 24.02.2016
    33Донбасс: мир или война.
    По словам представителя Администрации президента по вопросам спецоперации Александра Мотузяника, за минувшие сутки в Донбассе никто из украинских военнослужащих не погиб.
    Блокпост в зоне проведения АТО
    За сутки в Донбассе погибли трое силовиков, еще семь ранены - АП
    13:17 16.02.2016
    192Донбасс: мир или война.
    За минувшие сутки в результате боевых действий трое украинских военных погибли и семеро получили ранения, сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    В штабе АТО заявили о готовности закрыть все пункты пропуска в Донбассе
    03:43 15.02.2016
    450Донбасс: мир или война.
    В штабе спецоперации подчеркнули, что в случае активизации боевых действий в районах пунктов пропуска украинская власть будет вынуждена их закрыть, чтобы обезопасить жизнь мирных граждан.
    Десантники в зоне АТО готовятся к боевым действиям в городских условиях
    АП: за сутки в Донбассе ранения получили семеро силовиков
    13:31 14.02.2016
    182Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Представитель администрации президента Украины по вопросам спецоперации Александр Мотузяник уточнил, что за сутки, которые прошли, погибших среди украинских военных не было.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    За минувшие сутки в Донбассе погиб 1 военный, еще трое получили ранения
    13:22 11.02.2016
    262Донбасс: мир или война.
    За минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе один украинский военнослужащий погиб, а еще трое получили ранения, сообщил представитель Администрации президента.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Ответственность за срыв перемирия в Донбассе лежит на ополченцах - АП
    13:15 14.01.2016
    228Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Ответственность за нарушение режима прекращения тишины в полной мере лежит на ополченцах, заявил официальный представитель Администрации президента Украины по вопросам спецоперации Александр Мотузяник.
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