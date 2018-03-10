Официальный представитель администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что на одном из полигонов в ходе учений по огневой подготовке в результате несанкционированного подрыва гранаты получили ранения шесть военных.
Официальный представитель администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что украинская сторона не причастна к покушению на Плотницкого, поскольку это абсолютно лишено логики.
После одного из обстрелов украинские позиции со стороны ополченцев атаковала диверсионно-разведывательная группа, заявил представитель Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник. По его словам, атака была отбита.
Ответственность за нарушение режима прекращения тишины в полной мере лежит на ополченцах, заявил официальный представитель Администрации президента Украины по вопросам спецоперации Александр Мотузяник.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".