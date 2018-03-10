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    Александр Попов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 57
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    Александр Попов на заседании суда по делу о разгоне Евромайдана. Архивное фото
    Суд продолжит рассмотрение дела против Попова о разгоне Евромайдана
    02:35 29.07.2015
    125Год Революции
    На своих заседаниях суд сейчас допрашивает потерпевших по делу. По данным СМИ, несколько десятков пострадавших суд не сможет допросить из-за отсутствия у Генпрокуратуры их адресов и номеров телефонов.
    Александр Попов на заседании Шевченковского районного суда Киева
    Суд продолжит рассмотрение дела против Попова о разгоне "евромайдана"
    06:12 02.07.2015
    171
    Попов не признает себя виновным. По его словам, он не совершал никакого преступления. На очередном заседании продолжится допрос потерпевших.
    Александр Попов на заседании суда. Архивное фото
    Суд продолжит рассмотрение дела против Попова о разгоне Евромайдана
    04:14 09.06.2015
    157Год Революции
    Экс-глава КГГА не признает себя виновным в разгон Евромайдана. По его словам, он не совершал никакого преступления. На заседании во вторник продолжится допрос потерпевших.
    Александр Попов на заседании Шевченковского районного суда Киева. Архивное фото
    Пострадавшие не свидетельствовали против Попова в суде - адвокат
    15:21 26.05.2015
    116
    Николай Карнаух сообщил, что никто из пострадавших никоим образом не указал на то, что Попов нанес им какие-либо противоправные действия или вред, заезд коммунальной техники, мешал пребыванию митингующих в центре столицы.
    Александр Попов на заседании Шевченковского районного суда Киева
    Суд по делу Попова перенесен на июнь
    14:09 26.05.2015
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    Как отмечается, на заседании, которое состоялось во вторник, были допрошены трое потерпевших по делу. Их допрос также продлен на июнь.
    Александр Попов на судебном заседании по делу о разгоне Евромайдана. 13 марта 2015
    Александр Попов прибыл на заседание суда в Киеве
    10:25 26.05.2015
    282
    Бывшего главу столичной администрации подозревают в препятствовании собраний и митингов. Генпрокуратура не смогла выйти на связь с 20 свидетелями по делу.
    Александр Попов на заседании Шевченковского районного суда Киева
    Суд во вторник начнет допрос потерпевших по делу Попова - СМИ
    09:55 26.05.2015
    52Дело Ефремова. Первый пошел?
    По словам пресс-секретаря экс-главы КГГА Аллы Козаковой, около 20 пострадавших допрошены не будут, потому что Генеральная прокуратура не смогла выйти с ними на связь.
    Александр Попов на судебном заседании по делу о разгоне Евромайдана. 13 марта 2015
    Рассмотрение дела против Попова перенесено на 15 мая - СМИ
    12:52 20.04.2015
    64
    Экс-главу Киевской городской государственной администрации Александра Попова подозревают в причастности к разгону митинга на Майдане 30 ноября 2013 года.
    Александр Попов
    Киевский суд продолжит рассматривать дело Попова
    08:48 20.04.2015
    160
    Судебное заседание по делу экс-главы КГГА, которому инкриминируется совершение преступлений по ряду статей УКУ, запланировано в Шевченковском районном суде на 9.00.
    Александр Попов
    Суд в Киеве продолжит рассматривать дело Попова
    08:24 09.04.2015
    96
    Заседание Шевченковского районного суда Киева по рассмотрению дела бывшего главы Киевской городской государственной администрации запланировано на 10.30.
    Александр Попов
    Против экс-главы КГГА Попова выдвинуты иски на 50 млн грн - адвокат
    15:12 23.03.2015
    51
    В рамках расследования уголовного дела против бывшего руководителя столичной администрации выдвинуто 48 гражданских исков на общую сумму около 50 миллионов гривен.
    Александр Попов о суде по разгону Евромайдана
    Попов настаивает на своей невиновности в деле по разгону Евромайдана 
    12:17 13.03.2015
    304
    В пятницу в Киеве проходит подготовительное заседание по делу о разгоне Евромайдана, в котором Александру Попову инкриминируется совершение преступлений по ряду статей УКУ.
    Александр Попов на судебном заседании по делу о разгоне Евромайдана. 13 марта 2015
    Попов прибыл на заседание суда по делу о разгоне Евромайдана
    11:47 13.03.2015
    166
    В ходе суда адвокат экс-главы КГГА заявил, что Александр Попов не был в курсе "преступных планов" по данному инциденту. Подготовительное заседание проходит в Шевченковском суде.
    Попов: среди студентов на Майдане были провокаторы. Видео
    Попов: среди студентов на Майдане были провокаторы 
    05:09 28.02.2015
    575Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    В Шевченковском суде Киева началось предварительное рассмотрение дела против бывшего председателя КГГА Александра Попова, по делу о разгоне Евромайдана.
    Предварительное заседание по делу экс-главы КГГА Александра Попова перенесено
    Суд перенес заседание по делу против Попова 
    18:46 27.02.2015
    109
    Шевченковский райсуд Киева перенес заседание по уголовному делу против бывшего главы КГГА в связи с тем, что на заседание явились не все потерпевшие.
    Бывший председатель КГГА Александра Попова
    Суд перенес заседание по делу против Попова
    17:32 27.02.2015
    90Год Революции
    Шевченковский райсуд Киева перенес заседание по уголовному делу против бывшего главы КГГА в связи с тем, что на заседание явились не все потерпевшие.
    Бывший председатель КГГА Александра Попова
    Попов считает, что у следствия нет доказательств его вины
    13:17 27.02.2015
    58
    Экс-глава Киевской городской администрации Александр Попов заявил, что "ознакомившись с материалами дела, могу утверждать, что там нет никаких доказательств того, что я виноват в каком-то уголовном деле".
    Виктор Шокин
    Шокирующая активность генпрокурора Шокина
    16:22 18.02.2015
    1775
    Ударными темпами взялся за работу новоназначенный генпрокурор Украины Виктор Шокин. В его планы входит расследовать все резонансные дела в кратчайшие сроки.
    Александр Попов
    Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт по Попову
    15:16 13.02.2015
    74
    Как отмечается, досудебное расследование соучастников Попова продолжается для установления и привлечения к ответственности всех виновных лиц.
    Александр Попов
    ГПУ закончила расследовать дело Попова в связи с событиями на Майдане
    15:24 22.01.2015
    258Год Революции
    Досудебным следствием экс-чиновнику инкриминировано пособничество сотрудникам органов внутренних дел, которые 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности "грубо нарушили права граждан на проведение митингов".
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