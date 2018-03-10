Николай Карнаух сообщил, что никто из пострадавших никоим образом не указал на то, что Попов нанес им какие-либо противоправные действия или вред, заезд коммунальной техники, мешал пребыванию митингующих в центре столицы.
Экс-глава Киевской городской администрации Александр Попов заявил, что "ознакомившись с материалами дела, могу утверждать, что там нет никаких доказательств того, что я виноват в каком-то уголовном деле".
Досудебным следствием экс-чиновнику инкриминировано пособничество сотрудникам органов внутренних дел, которые 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности "грубо нарушили права граждан на проведение митингов".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".