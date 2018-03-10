Вечером во вторник активисты Национального корпуса сожгли чучело Владимира Ленина в центре Киева на перекрестке Крещатика и Тараса Шевченко, где когда-то располагался памятник вождю мирового пролетариата.
Утверждение, что Ленин определил границы Украины, не совсем верно. Ленин, так же как и Центральная Рада, например, исходил из формирования границ по национальному признаку. Но тут был ряд проблем. Рассмотрим все по порядку.
Предложение убрать тело Ленина с Красной площади недавно высказывали два возможных кандидата на предстоящих президентских выборах: телеведущая Ксения Собчак и журналистка и правозащитница Екатерина Гордон.
По информации культурного центра "Изоляция", по результатам народного голосования победил проект "Ритуал природы" мексиканской художницы Исы Каррильйо, который будет реализован с 3 по 17 мая 2017 года.
Согласно заявлению пресс-службы Луганской областной администрации, с помощью обычного цемента и красок участники АТО сделали памятник Тарасу Шевченко, в руках которого вместо "устава партии красных диктаторов" оказался "Кобзарь".
Во время открытия памятника Ленину в Минске не обошлось без инцидентов. Несколько представителей оппозиции пришли на церемонию открытия и скандировали лозунги, выражая недовольство происходящим. Их задержала милиция.
Харьковчане предложили городскому совету установить памятник Степану Бандере вместо снесенного монумента Владимиру Ленину. Соответствующая петиция появилась на сайте горсовета. Как отреагировали на такое предложение украинцы в соцсетях?
Как сообщают местные СМИ, которые следят за сносом огромного монумента, демонтаж памятника затянулся, так как трос рвался около шести раз. Вместе с тем, утром в четверг на площадь стекаются местные жители, желающие посмотреть на демонтаж.
В Запорожье с самого утра вокруг памятника Ленину наблюдается ажиотаж. Сотрудники фирмы "Форт" устанавливают специальные строительные леса, люди фотографируются на фоне монумента, онлайн за происходящим следят сотни человек.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".