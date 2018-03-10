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    Владимир Ленин (Владимир Ульянов)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 132
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    Националисты разбили голову Ленина у памятника жертвам Голодомора в Кривом Роге
    В Кривом Роге у памятника жертвам Голодомора разбили голову скульптуры Ленина 
    00:54 26.11.2017
    261Мероприятия в День памяти жертв Голодомора
    В субботу вечером в Кривом Роге возле памятника жертвам Голодомора и политических репрессий активисты разбили скульптурную голову Ленина, сообщила одна из организаторов акции Татьяна Соловьева.
    В центре Киева Нацкорпус сжег чучело Ленина. Видео
    В центре Киева под звук лозунгов и речовок Нацкорпус сжег чучело Ленина 
    00:20 08.11.2017
    195Радикальный экстремизм охватил Украину
    Вечером во вторник активисты Национального корпуса сожгли чучело Владимира Ленина в центре Киева на перекрестке Крещатика и Тараса Шевченко, где когда-то располагался памятник вождю мирового пролетариата.
    Книга Арсена Авакова Ленин с нами?
    Аваков в годовщину Октябрьской революции выпустил книгу о Ленине
    14:43 07.11.2017
    347
    По словам министра внутренних дел, "Ленин с нами?" - это "книга-вопрос, книга-дискуссия, а возможно и книга-провокация".
    Памятник Владимиру Ленину. Архивное фото
    Украина и российская революция
    09:16 07.11.2017
    1445
    Утверждение, что Ленин определил границы Украины, не совсем верно. Ленин, так же как и Центральная Рада, например, исходил из формирования границ по национальному признаку. Но тут был ряд проблем. Рассмотрим все по порядку.
    Мавзолей В.И. Ленина
    В Кремле отреагировали на предложение захоронить тело Ленина
    13:56 02.11.2017
    1416
    Предложение убрать тело Ленина с Красной площади недавно высказывали два возможных кандидата на предстоящих президентских выборах: телеведущая Ксения Собчак и журналистка и правозащитница Екатерина Гордон.
    Алексей Пушков. Архивное фото
    Пушков: без Ленина не было бы даже намека на государственность Украины
    01:53 14.05.2017
    545
    По словам российского сенатора Алексея Пушкова, без Ленина у Украины не было бы даже намека на государственность, а без Сталина не было бы и своего места в ООН с 1945.
    В Одесской области распилили последний памятник Ленину
    В Одесской области распилили последний памятник Ленину - СМИ
    21:50 05.05.2017
    108Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Согласно информации СМИ, неизвестные распилили скульптура Владимира Ленина, стоявшего на постаменте в селе Затишье Захарьевского района Одесской области.
    Розмарин
    В Киеве на месте снесенного памятника Ленину посадят розмарин
    16:43 14.04.2017
    81На металлолом. Украина против советских памятников.
    По информации культурного центра "Изоляция", по результатам народного голосования победил проект "Ритуал природы" мексиканской художницы Исы Каррильйо, который будет реализован с 3 по 17 мая 2017 года.
    Памятник Ленину превратили в памятник Шевченко в Луганской области
    Памятник Ленину "превратили" в памятник Шевченко в Луганской области
    15:51 09.03.2017
    319На металлолом. Украина против советских памятников.
    Согласно заявлению пресс-службы Луганской областной администрации, с помощью обычного цемента и красок участники АТО сделали памятник Тарасу Шевченко, в руках которого вместо "устава партии красных диктаторов" оказался "Кобзарь".
    Открытие памятника Ленину в Минске
    Под аккомпанемент драки и "ганьбы". Открытие памятника Ленину в Минске 
    18:25 07.11.2016
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    Во время открытия памятника Ленину в Минске не обошлось без инцидентов. Несколько представителей оппозиции пришли на церемонию открытия и скандировали лозунги, выражая недовольство происходящим. Их задержала милиция.
    В Новгород-Северском Черниговской области демонтировали последний в Украине памятник Владимиру Ленину
    В Украине повалили последний памятник Ленину - СМИ
    11:10 24.10.2016
    1375
    Согласно данным СМИ, демонтированный памятник отправили на хранение, а позднее выставят на продажу. Если скульптуру не купят, то она будет переплавлена, так как в ней 4,5 тонны цветных металлов.
    Появилось видео разбитого памятника Ленину в Полтавской области
    Появилось видео разбитого памятника Ленину в Полтавской области 
    10:43 18.05.2016
    194Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Неизвестные в ночь на среду разбили бронзовый памятник Владимиру Ленину в Чернухах Полтавской области, который был установлен в 1952 году. В сети появилось видео разбитого монумента.
    Празднование день рождения Ленина на оккупированных территориях
    Празднование дня рождения Ленина в Донбассе и в Крыму 
    00:45 23.04.2016
    376
    Около пятидесяти сторонников коммунизма собрались в Луганске: там они провели митинг, где заявили, что Ленин - один из наиболее значимых людей, которые когда-либо жили в мире.
    Снос памятника Владимиру Ленину в Березовском районе Одесской области
    Саакашвили устроил "ленинопад" в Одесской области 
    14:02 22.04.2016
    419Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили "распорядился интенсифицировать действия по избавлению от коммунистических символов на территории Одесской области".
    Мавзолей Ленина. Архивное фото
    В РФ подсчитали, во сколько обойдется сохранение тела Ленина
    16:27 12.04.2016
    257
    На работы по сохранению прижизненного облика тела Владимира Ленина направят 13 миллионов рублей. Закупка услуг была осуществлена у единственного поставщика. Кто им стал, не уточняется.
    Памятник Ленину в Харьков. Архивное фото
    О чем пишут в соцсетях. Харьков: Бандера вместо Ленина?
    11:26 23.03.2016
    1862Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Харьковчане предложили городскому совету установить памятник Степану Бандере вместо снесенного монумента Владимиру Ленину. Соответствующая петиция появилась на сайте горсовета. Как отреагировали на такое предложение украинцы в соцсетях?
    Снос памятника Владимиру Ленину в Запорожье
    Ленин пал: в Запорожье снос памятника отметили салютом 
    14:59 17.03.2016
    933Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Самый большой памятник в Украине коммунистическому деятелю Владимиру Ленину демонтирован в Запорожье. Процесс сноса огромного монумента продолжался сутки. Подробнее смотрите в видео.
    Снос памятника Влдаимиру Ленину в Запорожье
    При сносе памятника Ленину в Запорожье шесть раз рвался трос
    08:58 17.03.2016
    1084Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Как сообщают местные СМИ, которые следят за сносом огромного монумента, демонтаж памятника затянулся, так как трос рвался около шести раз. Вместе с тем, утром в четверг на площадь стекаются местные жители, желающие посмотреть на демонтаж.
    Демонтаж памятника Владимиру Ленину в Запорожье
    В Запорожье начался снос самого большого в Украине памятника Ленину
    12:38 16.03.2016
    2041Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    По данным местных СМИ, в сквере возле монумента произошел взрыв, территорию оцепили полицейские, "по их словам, в сквере был найден взрывоопасный предмет и его только что обезвредили".
    В замедленной съемке. В Запорожье сносят памятник Ленину
    В замедленной съемке. В Запорожье сносят памятник Ленину 
    17:05 14.03.2016
    1028Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    В Запорожье с самого утра вокруг памятника Ленину наблюдается ажиотаж. Сотрудники фирмы "Форт" устанавливают специальные строительные леса, люди фотографируются на фоне монумента, онлайн за происходящим следят сотни человек.
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