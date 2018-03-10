Как пишут региональные СМИ, бюст Владимиру Ленину находился неподалеку от отделения милиции, однако прямых свидетелей или очевидцев сноса памятника пока что найти не удалось. Обстоятельства инцидента выясняются.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.