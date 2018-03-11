Путин рассказал, что его дед работал поваром у Ленина и Сталина

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин рассказал о работе его деда поваром у Владимира Ленина.

"Он поваром у него работал, сначала у Ленина, потом у Сталина, в одной из подмосковных дач, в Горках",- сказал Путин в интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова, размещённом в социальных сетях.

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Удивительно, отметил Путин, что деда и других старших родственников не репрессировали.

"Но видимо, наоборот, ими дорожили, понимая, что это люди, которые не подведут",- сказал Путин.

Дед Путина по материнской линии воевал в Первую мировую войну на русско-австрийском фронте.

В этом же фильме президент России признается, что умеет прощать, но не все. "Предательство", — ответил Путин на уточняющий вопрос о том, что простить нельзя.