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    Россия

    Путин прокомментировал свои фотографии верхом на медведе

    (обновлено: )996210
    Как отметил Путин он видел фотографии свои, где он скачет на медведе: "Но я никогда не скакал на медведе. Но такие фото существуют".
    Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Президента России Владимира Путина в интервью телеканалу NBC спросили, как он относится к своим фотографиям без футболки во время отпуска.

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    Путин ответил, что просто расслабляется, добавив, что видел и коллажи, где он скачет верхом на медведе.

    "Я расслабляюсь. У меня много фотографий в рабочей атмосфере, но никто ими не интересуется", — сказал Путин.

    "Я видел фотографии свои, где я скачу на медведе, но я никогда не скакал на медведе. Но такие фото существуют", — сказал Путин.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что его не задевает ярлык "главного мирового злодея".

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