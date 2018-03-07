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    Россия

    Путин прокомментировал ярлык "главного злодея"

    (обновлено: )978250
    Путин заявил, что его не задевает ярлык "главного мирового злодея": "Просто меня это не отвлекает от решения задач, которые я считаю первостепенными для своей страны".
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его не задевает ярлык "главного мирового злодея".

    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По его словам, это лишь мнение западных источников, и то не всех.

    В интервью для фильма "Миропорядок 2018" главу государства спросили, каково это быть главным мировым злодеем.

    "Спросите у злодеев. Это мнение западных источников и то, не всех", — сказал Путин.

    При этом он отрицательно ответил на вопрос, задевает ли его эмоционально такого рода высказывания.

    "Нет, я к этому давно привык. Есть очень хорошие ориентиры, очень хорошие маяки. Этот маяк — интересы Российской Федерации и его народа. Если я чувствую, что я никуда не свернул, иду правильно, все остальное меня вообще не интересует. Просто меня это не отвлекает от решения задач, которые я считаю первостепенными для своей страны", — сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия никому не угрожает, ни на кого не собирается нападать, ничего ни у кого не собирается отнимать.

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