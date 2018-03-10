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    Путин: важно проявлять силу, но не стучать кулаками

    (обновлено: )972171
    По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, "не важно проецировать силу, важно проявлять ее, сила - это не стучать кулаками и громко кричать".
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин считает, что важно проявлять силу, но не стучать кулаками или кричать.

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    Путина спросили в интервью NBC о проецировании военной силы в мире.

    "Не важно проецировать силу, важно проявлять ее. Сила — это не стучать кулаками и громко кричать", — сказал Путин в интервью NBC. Слова Путина даны в обратном переводе с английского.

    Также Путин заявил, что Россия готова обсуждать с США все вопросы в любое время.

    "Давайте сядем спокойно, поговорим и решим вопросы. Я думаю, что нынешний президент (США) хочет это делать, но есть силы, которые не хотят ему это позволить. Мы готовы говорить по любому вопросу, включая вопрос о ракетах, киберпространство, включая контртерроризм — в любое время", — сказал Путин.

    Ранее сообщалось, что в РФ завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатых ракет и автономных подводных аппаратов.

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