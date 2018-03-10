Путин: важно проявлять силу, но не стучать кулаками

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин считает, что важно проявлять силу, но не стучать кулаками или кричать.

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Путина спросили в интервью NBC о проецировании военной силы в мире.

"Не важно проецировать силу, важно проявлять ее. Сила — это не стучать кулаками и громко кричать", — сказал Путин в интервью NBC. Слова Путина даны в обратном переводе с английского.

Также Путин заявил, что Россия готова обсуждать с США все вопросы в любое время.

"Давайте сядем спокойно, поговорим и решим вопросы. Я думаю, что нынешний президент (США) хочет это делать, но есть силы, которые не хотят ему это позволить. Мы готовы говорить по любому вопросу, включая вопрос о ракетах, киберпространство, включая контртерроризм — в любое время", — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в РФ завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатых ракет и автономных подводных аппаратов.