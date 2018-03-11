Путин рассказал о том, чего не сможет простить

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин рассказал, что умеет прощать, но не все.

"Да, но не все", — сказал президент России в фильме "Путин", который выложен в соцсетях.

"Предательство", — ответил Путин на уточняющий вопрос о том, что простить нельзя.

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Ранее Путин заявил, что не может комментировать и контролировать все заявления сотрудников администрации президента. По его мнению, у президента "своя работа".