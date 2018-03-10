Путин признался, что с 2000 года думает о преемнике

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин признался, что с момента, когда стал главой государства, думает о преемнике.

Однако, по его словам, даже если он кому-то и симпатизирует, это неважно, поскольку выбор сделают россияне.

"Я с 2000 года об этом думаю. Думать не вредно, но в конечном итоге выбор всё равно будет за российским народом. Всё равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто‑то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации", — сказал он в интервью NBC, отвечая на вопрос, присмотрел ли он последователя.

Комментируя мнения о том, что после президента Путина и с приходом других людей к власти сделанное ранее будет разрушено, Путин заявил: "Ваши так называемые эксперты выдают желаемое за действительное. Я уже много слышал бредней по этому поводу".

"Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить всё, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для неё будущее, создать для неё платформу развития для следующих поколений. Почему вы вдруг решили, что придут разрушители, которые всё будут разрушать и уничтожать? Может быть, кому‑то этого бы и хотелось, в том числе и в Соединённых Штатах", — сказал он.

При этом, по словам Путина, в том числе и США заинтересованы в стабильной РФ. "Но не думаю, что они правы, потому что Соединённые Штаты, как мне кажется, как раз заинтересованы в другом – в том, чтобы Россия была стабильной, процветающей и развивающейся страной, если у вас есть, конечно, возможность, заглянуть хотя бы на 25–50 лет вперёд", — добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что его не задевает ярлык "главного мирового злодея".