наверх
11.03.201805:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Россия

    Путин признался, что с 2000 года думает о преемнике

    (обновлено: )29911
    По словам Путина, он с 2000 года думает о преемнике: "Думать не вредно, но в конечном итоге выбор всё равно будет за российским народом".
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин признался, что с момента, когда стал главой государства, думает о преемнике.

    Однако, по его словам,  даже если он кому-то и симпатизирует, это неважно, поскольку выбор сделают россияне.

    Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Новое оружие Путина

    "Я с 2000 года об этом думаю. Думать не вредно, но в конечном итоге выбор всё равно будет за российским народом. Всё равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто‑то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации", — сказал он в интервью NBC, отвечая на вопрос, присмотрел ли он последователя. 

    Комментируя мнения о том, что после президента Путина и с приходом других людей к власти сделанное ранее будет разрушено, Путин заявил: "Ваши так называемые эксперты выдают желаемое за действительное. Я уже много слышал бредней по этому поводу".

    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Корнейчук: Судьбу Порошенко решают Путин и Трамп

    "Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить всё, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для неё будущее, создать для неё платформу развития для следующих поколений. Почему вы вдруг решили, что придут разрушители, которые всё будут разрушать и уничтожать? Может быть, кому‑то этого бы и хотелось, в том числе и в Соединённых Штатах", — сказал он.

    При этом, по словам Путина, в том числе и США заинтересованы в стабильной РФ. "Но не думаю, что они правы, потому что Соединённые Штаты, как мне кажется, как раз заинтересованы в другом – в том, чтобы Россия была стабильной, процветающей и развивающейся страной, если у вас есть, конечно, возможность, заглянуть хотя бы на 25–50 лет вперёд", — добавил он.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что его не задевает ярлык "главного мирового злодея".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Георгий Тука. Архивное фото
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест
    Эксперт-международник Андрей Бузаров
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Правоохранители Кривого Рога обнаружили порностудию с несовершеннолетними
    Криминальные войны в Украине