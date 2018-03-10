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    Путин о своем помощнике: несет иногда такую "пургу" по телевизору

    (обновлено: )35310
    Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может комментировать и контролировать все заявления сотрудников администрации президента. По его мнению, у президента "своя работа".
    РИА Новости

    "У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон (пресс-секретарь президента. — Прим. ред.) Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" — сказал он в интервью американскому телеканалу NBC. Интервью записывалось 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде.

    Путина попросили также прокомментировать слова спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрея Крутских о том, что страна находится "на пороге того момента", когда Россия будет "на равных говорить с американцами в информационном пространстве", сказанные, по словам журналистки Мегин Келли, в 2016 году на Форуме по интернациональной безопасности.

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    "Я понятия не имею, что он сказал, ну вы у него спросите. Вы думаете, что я должен комментировать все, что говорят сотрудники администрации либо правительства, что ли? У меня своя работа", — ответил Путин.

    "Какой‑то человек сказал о своем отношении к нашим контактам и работе в определенной сфере с нашими зарубежными партнерами, в данном случае США. Да я понятия не имею, что он сказал. Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду. Неужели вы думаете, что я контролирую все?" — добавил президент.

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