Путин о своем помощнике: несет иногда такую "пургу" по телевизору

"У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон (пресс-секретарь президента. — Прим. ред.) Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" — сказал он в интервью американскому телеканалу NBC. Интервью записывалось 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде.

Путина попросили также прокомментировать слова спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрея Крутских о том, что страна находится "на пороге того момента", когда Россия будет "на равных говорить с американцами в информационном пространстве", сказанные, по словам журналистки Мегин Келли, в 2016 году на Форуме по интернациональной безопасности.

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"Я понятия не имею, что он сказал, ну вы у него спросите. Вы думаете, что я должен комментировать все, что говорят сотрудники администрации либо правительства, что ли? У меня своя работа", — ответил Путин.

"Какой‑то человек сказал о своем отношении к нашим контактам и работе в определенной сфере с нашими зарубежными партнерами, в данном случае США. Да я понятия не имею, что он сказал. Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду. Неужели вы думаете, что я контролирую все?" — добавил президент.