наверх
07.03.201813:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Россия

    Российских войск в Украине нет - Путин

    (обновлено: )617172
    По словам Владимира Путина, нынешнее руководство Украины говорит о том, что с территории России поступает оружие, гибнут военнослужащие украинской армии. При этом ему всегда хочется спросить, "от каких снарядов и пуль гибнут мирные жители Донбасса".
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Российских войск в Украине нет, подтвердил президент РФ Владимир Путин.

    "Наших войск там нет. Вооружения там достаточно, и на вопрос о том, откуда берется это вооружение, я всегда отвечаю: там, где одна сторона берет, там всегда появляются возможности и у другой стороны", — сказал Путин в фильме "Миропорядок 2018".

    Последствия обстрела в Донецкой области. Архивное фото
    Фото Управления Национальной полиции в Донецкой области
    Донбасс: перемирие есть - перемирия нет, разницы никакой

    Он отметил, что нынешнее руководство Украины говорит о том, что с территории России поступает оружие, гибнут военнослужащие украинской армии.

    "Это вообще ужасно. Я всегда, когда об этом думаю, на меня производит очень сильное впечатление. Я считаю, что все там наши. Но мне хочется всегда спросить: от каких снарядов и пуль гибнут мирные жители Донбасса?" — добавил российский лидер.

    По его словам, надо говорить не об этом, а о том, как прекратить как можно быстрее кровопролитие и добиться мира.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

    Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие