Российских войск в Украине нет - Путин

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Российских войск в Украине нет, подтвердил президент РФ Владимир Путин.

"Наших войск там нет. Вооружения там достаточно, и на вопрос о том, откуда берется это вооружение, я всегда отвечаю: там, где одна сторона берет, там всегда появляются возможности и у другой стороны", — сказал Путин в фильме "Миропорядок 2018".

Он отметил, что нынешнее руководство Украины говорит о том, что с территории России поступает оружие, гибнут военнослужащие украинской армии.

"Это вообще ужасно. Я всегда, когда об этом думаю, на меня производит очень сильное впечатление. Я считаю, что все там наши. Но мне хочется всегда спросить: от каких снарядов и пуль гибнут мирные жители Донбасса?" — добавил российский лидер.

По его словам, надо говорить не об этом, а о том, как прекратить как можно быстрее кровопролитие и добиться мира.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.