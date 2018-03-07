Донбасс: перемирие есть - перемирия нет, разницы никакой

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявляют, что украинская сторона, несмотря на достигнутую в Минске договоренность о прекращении огня продолжает обстрелы. Как и ожидалось, объявленное весеннее перемирие абсолютной тишины не принесло, по-прежнему перестрелки периодически происходят в окрестностях Докучаевска, Авдеевки и Ясиноватой, на окраинах Донецка, вблизи Горловки и на мариупольском направлении в Новоазовском районе.

"За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 3 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы трех населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 82 мм и стрелковое оружие. Представительство ДНР вводит оперативное онлайн-информирование о текущей ситуации вдоль линии соприкосновения. Будет сообщаться информация о каждом обстреле со стороны ВСУ", – заявили в самопровозглашенной ДНР.

Жители прифронтовых районов Донбасса также говорят, что не верят в очередной режим прекращения огня. По словам местных жителей, боевые действия вдоль линии разграничения все равно продолжаются. Да, стрелять действительно стали меньше, но обстановка в регионе все равно не спокойная, люди уверены, что уже через несколько дней боестолкновения снова усилятся, как это было во время предыдущих перемирий последние несколько лет.

"Вы знаете, так все это надоело, эти перемирия объявляют одно за другим, а толку никакого. Максимум продержится несколько дней, и стрелять начинают заново сильнее и сильнее. Мы здесь живем и слышим своими ушами, почти каждый вечер со стороны Авдеевки и Ясиноватой доносятся звуки их тотального перемирия", – рассказывает жительница прифронтового Киевского района Донецка Наталья.

"Как всегда небольшая передышка на фронте, не более. За 4 года войны уже привыкли к этим так сказать перемириям. Понятно, что о прекращении боевых действий речь не идет, война есть, и будет продолжаться, к сожалению. Дай бог продержится оно неделю, за это время немного отдохнем, отвлечемся от разрывов из пушек, а дальше посмотрим. Так и живем…" – говорит Сергей, житель Макеевки.

"За минскими переговорами давно не слежу, не вижу смысла. Одна болтовня, переливают из пустого в порожнее, только даты перемирия меняются. Это какое-то бесконечное ток-шоу на войне. Только люди страдают, конца и края не видно этому безумию. Разве не так?" – рассуждают дончане.

К слову, накануне в Донецке подвели итоги предыдущего "новогоднего" перемирия. Так, по данным представителей ДНР в СЦКК за два с лишним месяца украинские силовики выпустили по самопровозглашенной республике более двенадцати тысяч различных боеприпасов. В результате артиллерийских обстрелов один мирный человек погиб, ранения различной степени тяжести получили более десяти граждан, повреждены или частично разрушены около сотни домов и объектов инфраструктуры.

В свою очередь украинские военные также сообщили об обстрелах ополченцами своих позиций. По данным силовиков накануне вооруженные силы Украины 3 раза подверглись огню, один украинский военнослужащий получил ранение. Сообщается, что напряженная обстановка и тенденция к обострению сохраняется под Донецком, а также на мариупольском и луганском направлении.

Напомним, что 2 марта в столице Белоруссии в ходе нового раунда переговоров Трехсторонняя контактная группа согласовала очередное соглашение о соблюдении полного, всеобъемлющего, бессрочного перемирия в Донбассе с полуночи 5 марта. При этом практически сразу после вступления нового режима тишины представители самопровозглашенных ЛДНР и Киева стали сообщать об обстрелах с применением запрещенных минскими договоренностями тяжелых орудий.

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