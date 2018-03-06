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    Порошенко и Пенс обсудили Донбасс и санкции против РФ

    (обновлено: )11302
    В рамках обсуждения дальнейших шагов с целью мирного урегулирования ситуации на Донбассе были рассмотрены перспективы развертывания эффективной миротворческой миссии ООН.
    Петр Порошенко
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майклом Пенсом, сообщает пресс-центр главы украинского государства.

    NICHOLAS KAMM / AFP
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    Порошенко проинформировал Пенса о текущей ситуации на Донбассе.

    "Порошенко подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию для обеспечения надлежащего выполнения ею безопасностных аспектов минских договоренностей. Он выразил благодарность за недавнее решение президента США Д.Трампа продлить на год соответствующие санкции против России", – говорится в сообщении.

    Пенс подчеркнул важность сохранения санкций против России "до полного выполнения ею минских договоренностей и возвращения Крыма Украине".

    В рамках обсуждения дальнейших шагов с целью мирного урегулирования ситуации на Донбассе были рассмотрены также перспективы развертывания эффективной миротворческой миссии ООН.

    Пенс отметил, что США и впредь будут поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет. 

    Ранее Порошенко заявил, что США подтвердили передачу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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