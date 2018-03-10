Майкл Пенс и Петр Порошенко покинули зал министерского заседания Совбеза ООН по миротворчеству перед выступлением Сергея Лаврова. Представители Украины и США выступили на заседании, затем зал покинул Порошенко. Пенс вышел спустя несколько минут.
Как отмечается, Сергей Лавров заявил о возможности взаимодействия между ЕС и ОБСЕ в рамках российской инициативы по размещению в Донбассе миссии ООН по охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
По словам вице-президента США Майка Пенса, в США нетерпимы к ненависти и насилию со стороны белых супремасистов, неонацистов или "Ку-клукс-клана". Как отметили СМИ, вице-президент обозначил группы, которые ранее не назвал Трамп.
Вице-президент США также поблагодарил Эстонию, выполняющую требование НАТО о выделении на оборонные расходы не менее 2% от ВВП и выразил надежду, что Латвия и Литва выйдут на этот уровень в следующем году.
По информации СМИ, утром Петр Порошенко должен встретиться с вице-президентом Майком Пенсом, потом должна состояться встреча один на один с президентом Дональдом Трампом, обе будут носить закрытый характер.
Посольство Украины проинформировало, что во время встречи "стороны подробно обсудили развитие ситуации в Донбассе". Также сообщается, что Павел Климкин поблагодарил за неизменную позицию Белого дома в поддержке территориальной целостности Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".