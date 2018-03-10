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    Майкл Пенс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Петр Порошенко
    Порошенко и Пенс обсудили Донбасс и санкции против РФ
    20:27 06.03.2018
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    В рамках обсуждения дальнейших шагов с целью мирного урегулирования ситуации на Донбассе были рассмотрены перспективы развертывания эффективной миротворческой миссии ООН.
    Президент Украины Петр Порошенко (в центре) на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
    Экс-замгенсека ООН объяснил уход Порошенко и Пенса с выступления Лаврова
    09:49 21.09.2017
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    Майкл Пенс и Петр Порошенко покинули зал министерского заседания Совбеза ООН по миротворчеству перед выступлением Сергея Лаврова. Представители Украины и США выступили на заседании, затем зал покинул Порошенко. Пенс вышел спустя несколько минут.
    Заседание Генеральной Ассамблеи ООН
    Порошенко и Пенс покинули зал Совбеза ООН перед выступлением Лаврова
    21:36 20.09.2017
    1222Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Как отмечается, Сергей Лавров заявил о возможности взаимодействия между ЕС и ОБСЕ в рамках российской инициативы по размещению в Донбассе миссии ООН по охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
    Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
    Вице-президент США "за Трампа" осудил ультраправых в Шарлоттсвилле
    06:24 14.08.2017
    79Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    По словам вице-президента США Майка Пенса, в США нетерпимы к ненависти и насилию со стороны белых супремасистов, неонацистов или "Ку-клукс-клана". Как отметили СМИ, вице-президент обозначил группы, которые ранее не назвал Трамп.
    Вице-президент США Майк Пенс выступает на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
    Вице-президент США назвал Россию угрозой для НАТО
    20:38 31.07.2017
    357
    Вице-президент США также поблагодарил Эстонию, выполняющую требование НАТО о выделении на оборонные расходы не менее 2% от ВВП и выразил надежду, что Латвия и Литва выйдут на этот уровень в следующем году.
    Встреча президента Петра Порошенко и министра энергетики США Рика Перри
    "Фигаро там, Фигаро тут", или Как президент-дипломат провел 7 встреч за один вечер 
    03:53 21.06.2017
    1018Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Президент Петр Порошенко заявил, что получил от президента США Дональда Трампа заверения в продолжении антироссийских санкций до выполнения минских соглашений.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Во вторник Порошенко встретится с Трампом - СМИ
    18:08 19.06.2017
    454Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    По информации СМИ, утром Петр Порошенко должен встретиться с вице-президентом Майком Пенсом, потом должна состояться встреча один на один с президентом Дональдом Трампом, обе будут носить закрытый характер.
    Павел Климкин и Дональд Трамп
    Климкин встретился с Трампом в Белом доме
    04:18 11.05.2017
    1727Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Посольство Украины проинформировало, что во время встречи "стороны подробно обсудили развитие ситуации в Донбассе". Также сообщается, что Павел Климкин поблагодарил за неизменную позицию Белого дома в поддержке территориальной целостности Украины.
    Павел Климкин и Майкл Пенс
    Пенс назвал минские соглашения лучшим способом достигнуть мира в Украине
    04:10 11.05.2017
    270Донбасс: годовщина Минских соглашений
    На встрече с министром иностранным дел Павлом Климкиным вице-президент США подтвердил "неоспоримую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".
    Вице-президент США Майк Пенс
    Трамп подготовил бюджет, который восстановит военную мощь США - Пенс
    21:37 29.04.2017
    148Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам вице-президента США Майкла Пенса, в следующий год США войдут с одним из самых больших повышений оборонных расходов со времен президента Рональда Рейгана.
    Вице-президент США Майкл Пенс в австралийском зоопарке
    Приключения вице-президента США в Австралии: кенгуру, коала и оперный театр 
    19:02 23.04.2017
    231
    Майкл Пенс пообщался в австралийском зоопарке Таронга с кенгуру по кличке Пенни и коалой. Пенс отметил, что компанию ему составили супруга Карен и дочери.
    Вице-президент США Майк Пенс
    Пенс отказал во встрече кандидатам в президенты Южной Кореи
    05:34 18.04.2017
    71
    По данным советника Белого дома, кандидаты Мун Чжэ Ин от Демократической партии и Ан Чхоль Су от центристской "Народной партии" Южной Кореи попросили Пенса о встрече, но получили отказ.
    Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс
    Трамп уверен, что США и РФ могут создать базу для отношений - Пенс
    13:13 20.02.2017
    355Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что американская администрация ищет новые пути для новой общей базы с Российской Федерацией и, по мнению Трампа, эти пути могут быть найдены.
    Петр Порошенко на 53-й Мюнхенской конференции
    Порошенко: Украина находится среди приоритетов для новой администрации США
    19:56 18.02.2017
    509Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Как заявил Порошенко в субботу журналистам после встречи с Пенсом на полях Мюнхенского саммита, был еще раз "получен сигнал о том, что США находятся рядом с Украиной".
    Вице-президент США Майк Пенс выступает на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
    Пенс: США считают, что РФ должна нести ответственность за действия в Украине
    16:49 18.02.2017
    353Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    По словам Пенса, нужно "сделать так, чтобы Россия несла ответственность, и требовать выполнения минских соглашений, чтобы уровень насилия на востоке Украины снижался".
    Президент Украины Петр Порошенко
    Белый дом уточнил, когда Пенс и Порошенко встретятся в Мюнхене
    05:53 17.02.2017
    1275Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Президент Украины Петр Порошенко на полях конференции в Мюнхене, кроме вице-президента США, встретится, в частности, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Польши Анджеем Дудой.
    Петр Порошенко
    Порошенко в Мюнхене встретится с Пенсом и Столтенбергом
    14:04 16.02.2017
    389Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Как сообщила пресс-служба украинского лидера, Петр Порошенко на полях Мюнхенской конференции также проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.
    Флаг России
    Снятие санкций с России зависит от ее поведения - Пенс
    18:58 05.02.2017
    654США - Россия: санкции преткновения
    Как заявил вице-президент США Майкл Пенс, Дональд Трамп дал четко понять, что главным приоритетом нынешней администрации является разгром террористической группировки "Исламское государство".
    Авдеевка
    Пенс: США обеспокоены ростом насилия в Донбассе
    16:36 05.02.2017
    1156Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Как заявил вице-президент Соединенных Штатов Америки Майкл Пенс в воскресном интервью, в Америке обеспокоены ростом насилия на востоке Украины в последнюю неделю.
    Присяга Майкла Пенса
    Майкл Пенс принес присягу вице-президента США
    18:55 20.01.2017
    232Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Сообщается, что Майкл Пенс, бывший губернатор Индианы, будет по должности заместителем президента Дональда Трампа и председателем сената США.
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    20:27 06.03.2018
    150
    В рамках обсуждения дальнейших шагов с целью мирного урегулирования ситуации на Донбассе были рассмотрены перспективы развертывания эффективной миротворческой миссии ООН.
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