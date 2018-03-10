наверх
10.03.201807:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    националисты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Марш националистов во Львове
    Хроника 4 марта: факельное шествие националистов по Львову, Оскар-2018
    09:18 05.03.2018
    720Обстрел консульства Польши в Луцке
    Накануне в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная, 90-я церемония вручения наград премии "Оскар", Белый дом обвинил Россию в игнорировании резолюции ООН, а также были оглашены предварительные итоги парламентских выборов в Италии.
    Люди в балаклавах и в камуфляже в Черкасском горсовете
    В стране диктатура наци
    16:34 09.02.2018
    1397Радикальный экстремизм охватил Украину
    Безнаказанность политических хулиганов и бандитов в столице породила "кровавую сессию" в Черкассах и наверняка в ближайшее время отзовется эхом еще не в одном гор- и сельсовете Украины. А затем бумеранг вернется в Киев.
    Протест в центре Киева против Национальной дружины
    Нападения на ура-патриотов: месть за месть, кровь за кровь
    15:03 08.02.2018
    4828Радикальный экстремизм охватил Украину
    Если за четыре года после Майдана молчаливое большинство в Украине старалось лишний раз не перечить ура-патриотам, то в последнее время ситуация меняется кардинальным образом.
    Акция Национального корпуса в Киеве
    Националисты в тонусе: Киев оккупировали люди в балаклавах
    17:52 29.01.2018
    11021Радикальный экстремизм охватил Украину
    Киев превратился в Берлин 1939-го. В столицу съехались боевики из "Национального корпуса" народного депутата Андрея Билецкого. Под вывеской "Национальная дружина" они приняли присягу на верность своим идеям и прошлись маршем по Крещатику.
    Флаг Украины
    Sieci: в Украине пробуждаются демоны далекого прошлого
    10:50 18.01.2018
    846Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Если Украина распадется, у наших границ появится агрессивное, однозначно националистическое государство, занимающее антипольскую позицию, полагает священник Тадеуш Исакович-Залесский. На самом ли деле в Украине поляков уже притесняют?
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Блокада Лавры. Украину ждет новая, священная война?
    19:45 09.01.2018
    2475Радикальный экстремизм охватил Украину
    Ключевая роль УПЦ в обмене военнопленных на Донбассе не на шутку разозлила действующую власть. Не успел начаться календарный год, как политики объявили единственной канонической церкви в Украине настоящую войну.
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Нечисть, говорят, разгулялась. В соцсетях обсудили националистов
    17:05 09.01.2018
    1413Радикальный экстремизм охватил Украину
    Многие украинцы с ностальгией вспоминают затяжные новогодние праздники прошлых лет. Да, погулять не удалось. Зато отечественные националисты успели разгуляться вволю: и Российский центр науки и культуры краской испачкали, и Лавру "заблокировали"…
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    В соцсетях пошумели из-за "С14" у Киево-Печерской Лавры
    14:45 09.01.2018
    2017Радикальный экстремизм охватил Украину
    Есть такая древняя традиция – колядовать после Рождества. С какими пожеланиями под стены Киево-Печерской Лавры пришли активисты из националистической организации "С14"? Из-за чего началась блокада святыни и что думают об этом сами украинцы?
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Атаки националистов: и вечный бой... даже в выходные и праздники
    14:15 09.01.2018
    482Радикальный экстремизм охватил Украину
    По мнению блогера Александра Скубченко, суть всей деятельности националистических организаций заключается в разрушении, так как установление мира в стране им невыгодно.
    Политический эксперт Янина Соколовская
    Соколовская: марши радикалов будут нарастать
    18:23 02.01.2018
    1097Радикальный экстремизм охватил Украину
    На фоне слабости и практически обездвиженности левого политического крыла в стране силу набирают правые и радикалы - их марши будут расти и множится, считает политэксперт Янина Соколовская.
    В Киеве прошло Факельное шествие в честь Бандеры. Архивное фото
    Скоро власть будет укрощать буйных "правых" - Якубин
    16:10 02.01.2018
    1126Радикальный экстремизм охватил Украину
    По мнению политического эксперта Алексея Якубина, неугодные власти националисты будут объявлены "рукой Кремля", с патриотами из числа лояльных продолжат сотрудничество.
    В Киеве прошло Факельное шествие в честь Бандеры
    Факельное шествие и без погрома. Соцсети о марше за Бандеру
    16:00 02.01.2018
    1213Радикальный экстремизм охватил Украину
    Уже традиционно первый вечер нового года в Украине прошел под знаменами националистов - факельные шествия в честь дня рождения Степана Бандеры состоялись не только в столице, но и других регионах страны. Что пишут об этом украинцы в соцсетях?
    Игроки ФК Шахтер перед матчем против Фейеноорда . Архивное фото
    Закат "Шахтера": в Украине чужой, не свой в Донбассе
    18:13 03.12.2017
    9335Радикальный экстремизм охватил Украину
    Донецкие "горняки" маневрировали в публичных оценках ситуации в Донбассе, однако, как отмечают журналисты, у футболистов "Шахтера" запас психологической прочности уже исчерпался.
    Националисты разбили голову Ленина у памятника жертвам Голодомора в Кривом Роге
    В Кривом Роге у памятника жертвам Голодомора разбили голову скульптуры Ленина 
    00:54 26.11.2017
    261Мероприятия в День памяти жертв Голодомора
    В субботу вечером в Кривом Роге возле памятника жертвам Голодомора и политических репрессий активисты разбили скульптурную голову Ленина, сообщила одна из организаторов акции Татьяна Соловьева.
    Эксперт общественной организации Слово и дело, кандидат юридических наук Александр Москалюк.
    Произвол "Нацкорпуса". Украина погрязла в анархии - юрист
    14:02 20.10.2017
    1455Радикальный экстремизм охватил Украину
    В государстве, где сам президент часто действует не в правовом поле, не стоит удивляться, что к силовым методам прибегают и активисты. Такое мнение высказал эксперт общественной организации "Слово и дело" Александр Москалюк.
    Первый в Украине памятник Петлюре установили в Виннице
    Как Симон Петлюра и Фредди Крюгер разорвут Украину
    10:41 20.10.2017
    2785Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Украинцы сглотнули националистические марши, перестрелки вроде той, что была в Мукачево, осквернения памятников, переименования улиц - все сглотнули. С теми, кто сглатывать отказался, провели профилактику. Так живет сегодня страна.
    Потасовки у Одесского городского совета
    Одесса в огне пожаров и вихре беспорядков
    12:00 22.09.2017
    2123Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение
    Одесса остается одним из самых неблагополучных, взрывоопасных регионов. Ни прервать череду чрезвычайных происшествий, ни унять коррупцию и криминал, ни снизить накал политических распрей местная власть не может. Киев же ей мало чем помогает.
    Олег Саакян
    Политолог: решение суда по делу 2 мая в Одессе - результат "договорняка"
    18:12 19.09.2017
    610Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение
    Оправдательный приговор по делу 2 мая в Одессе - итог нереформированности судебной ветви власти, на сегодняшний день судьи находятся в подневольном состоянии, говорит политолог Олег Саакян.
    Националисты штурмуют суд в Одесской области
    В "деле 2 мая" поставили точку. Националисты недовольны и жаждут крови
    12:24 19.09.2017
    1491Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение
    Оправдательный приговор в отношении "куликовцев" по "делу 2 мая" и освобождение их в зале суда вызвали скандал и столкновения под судом. Националисты решили вершить правосудие сами.
    Противостояние националистов в центре Одессы, 17 августа 2017
    Последователи Музычко: утром - гимн Украины, вечером - грабеж
    14:03 14.09.2017
    2405Днепр, Львов: взрывные события
    Интересные дела творятся в Одессе. Один из бывших участников АТО, патриот, ратующий за справедливость, активист от "Айдара" проходит подозреваемым в ограблениях иностранцев в составе ОПГ вместе со своим патроном.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Протест в центре Киева против Национальной дружины
    Нападения на ура-патриотов: месть за месть, кровь за кровь
    15:03 08.02.2018
    4828
    Если за четыре года после Майдана молчаливое большинство в Украине старалось лишний раз не перечить ура-патриотам, то в последнее время ситуация меняется кардинальным образом.
    Люди в балаклавах и в камуфляже в Черкасском горсовете
    В стране диктатура наци
    16:34 09.02.2018
    1397
    Безнаказанность политических хулиганов и бандитов в столице породила "кровавую сессию" в Черкассах и наверняка в ближайшее время отзовется эхом еще не в одном гор- и сельсовете Украины. А затем бумеранг вернется в Киев.
    Марш националистов во Львове
    Хроника 4 марта: факельное шествие националистов по Львову, Оскар-2018
    09:18 05.03.2018
    720
    Накануне в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная, 90-я церемония вручения наград премии "Оскар", Белый дом обвинил Россию в игнорировании резолюции ООН, а также были оглашены предварительные итоги парламентских выборов в Италии.
    Все теги

    Персоны

    Организации