Накануне в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная, 90-я церемония вручения наград премии "Оскар", Белый дом обвинил Россию в игнорировании резолюции ООН, а также были оглашены предварительные итоги парламентских выборов в Италии.
Безнаказанность политических хулиганов и бандитов в столице породила "кровавую сессию" в Черкассах и наверняка в ближайшее время отзовется эхом еще не в одном гор- и сельсовете Украины. А затем бумеранг вернется в Киев.
Киев превратился в Берлин 1939-го. В столицу съехались боевики из "Национального корпуса" народного депутата Андрея Билецкого. Под вывеской "Национальная дружина" они приняли присягу на верность своим идеям и прошлись маршем по Крещатику.
Если Украина распадется, у наших границ появится агрессивное, однозначно националистическое государство, занимающее антипольскую позицию, полагает священник Тадеуш Исакович-Залесский. На самом ли деле в Украине поляков уже притесняют?
Ключевая роль УПЦ в обмене военнопленных на Донбассе не на шутку разозлила действующую власть. Не успел начаться календарный год, как политики объявили единственной канонической церкви в Украине настоящую войну.
Многие украинцы с ностальгией вспоминают затяжные новогодние праздники прошлых лет. Да, погулять не удалось. Зато отечественные националисты успели разгуляться вволю: и Российский центр науки и культуры краской испачкали, и Лавру "заблокировали"…
Есть такая древняя традиция – колядовать после Рождества. С какими пожеланиями под стены Киево-Печерской Лавры пришли активисты из националистической организации "С14"? Из-за чего началась блокада святыни и что думают об этом сами украинцы?
Уже традиционно первый вечер нового года в Украине прошел под знаменами националистов - факельные шествия в честь дня рождения Степана Бандеры состоялись не только в столице, но и других регионах страны. Что пишут об этом украинцы в соцсетях?
В государстве, где сам президент часто действует не в правовом поле, не стоит удивляться, что к силовым методам прибегают и активисты. Такое мнение высказал эксперт общественной организации "Слово и дело" Александр Москалюк.
Украинцы сглотнули националистические марши, перестрелки вроде той, что была в Мукачево, осквернения памятников, переименования улиц - все сглотнули. С теми, кто сглатывать отказался, провели профилактику. Так живет сегодня страна.
Одесса остается одним из самых неблагополучных, взрывоопасных регионов. Ни прервать череду чрезвычайных происшествий, ни унять коррупцию и криминал, ни снизить накал политических распрей местная власть не может. Киев же ей мало чем помогает.
Интересные дела творятся в Одессе. Один из бывших участников АТО, патриот, ратующий за справедливость, активист от "Айдара" проходит подозреваемым в ограблениях иностранцев в составе ОПГ вместе со своим патроном.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Безнаказанность политических хулиганов и бандитов в столице породила "кровавую сессию" в Черкассах и наверняка в ближайшее время отзовется эхом еще не в одном гор- и сельсовете Украины. А затем бумеранг вернется в Киев.
Накануне в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная, 90-я церемония вручения наград премии "Оскар", Белый дом обвинил Россию в игнорировании резолюции ООН, а также были оглашены предварительные итоги парламентских выборов в Италии.