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    Близкие больного сенатора Маккейна уже спланировали его похороны

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    Близкие родственники американского сенатора Джона Маккейна, который тяжело болен раком, уже определились местом его будущих похорон и решают, кого на них пригласить.
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый. Джон Маккейн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Близкие сенатора США Джона Маккейна, который болен раком мозга, сообщили Белому дому, что не хотят видеть президента США Дональда Трампа на похоронах, пишет газета New York Times.

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    Маккейн, которому 81 год, был переизбран в 2016 году на шестой по счету шестилетний срок. В 2017 году ему был поставлен диагноз "глиобластома". Ранее он признался, что не будет переизбираться в сенат на новый срок в связи со своей болезнью.

    По данным издания, родственники Маккейна хотели бы видеть на его похоронах вице-президента США Майка Пенса, а не американского президента. Данное решение объясняется "шаткими отношениями" между президентом США и сенатором.

    Близкие сенатора собираются провести похоронную службу в Кафедральном соборе Вашингтона, отмечает газета.

    Маккейн избирался от штата Аризона, в котором он сейчас проходит лечение. Он был кандидатом Республиканской партии в президенты в 2008 году, но уступил Бараку Обаме. Маккейн известен как критик Трампа, неоднократно расходившийся с президентом во мнениях.

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