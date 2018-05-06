Близкие больного сенатора Маккейна уже спланировали его похороны

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Близкие сенатора США Джона Маккейна, который болен раком мозга, сообщили Белому дому, что не хотят видеть президента США Дональда Трампа на похоронах, пишет газета New York Times.

Маккейн, которому 81 год, был переизбран в 2016 году на шестой по счету шестилетний срок. В 2017 году ему был поставлен диагноз "глиобластома". Ранее он признался, что не будет переизбираться в сенат на новый срок в связи со своей болезнью.

По данным издания, родственники Маккейна хотели бы видеть на его похоронах вице-президента США Майка Пенса, а не американского президента. Данное решение объясняется "шаткими отношениями" между президентом США и сенатором.

Близкие сенатора собираются провести похоронную службу в Кафедральном соборе Вашингтона, отмечает газета.

Маккейн избирался от штата Аризона, в котором он сейчас проходит лечение. Он был кандидатом Республиканской партии в президенты в 2008 году, но уступил Бараку Обаме. Маккейн известен как критик Трампа, неоднократно расходившийся с президентом во мнениях.