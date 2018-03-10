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    Джеймс Мэттис

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 81
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    Украина и Мюнхенская конференция: без прорыва, но с простреленным флагом ЕС
    17:17 17.02.2018
    2704Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    В Мюнхене накануне стартовала конференция по безопасности, в рамках которой представлена и тема Украины. На форуме уже выступил президент Петр Порошенко, а вот намеченная встреча глав МИД стран "нормандской четверки" не состоится.
    Порошенко и Мэттис
    Порошенко в Мюнхене встретился с главой Пентагона США
    11:34 17.02.2018
    302Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главой Пентагона США Джеймсом Мэттисом, где отметил важность продолжения санкций против России.
    Джеймс Мэттис
    Глава Пентагона не располагает данными о гибели россиян в Сирии
    23:36 13.02.2018
    328Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    На прошлой неделе коалиция во главе с США заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований.
    Джеймс Мэттис. Архивное фото
    Министр обороны США выступил за расширение контактов с военными РФ
    18:14 06.02.2018
    253
    Министр обороны США Джеймс Мэттис отметил, что контакты с российскими военными касаются борьбы с терроризмом и ситуации вокруг КНДР.
    Джеймс Мэттис и Степан Полторак
    Глава Пентагона процитировал гимн Украины на встрече с Полтораком
    22:14 03.02.2018
    484
    Как сообщила в Twitter официальный представитель Пентагона Дана Уайт, в рамках переговоров стороны обсудили военное сотрудничество между странами.
    Джеймс Мэттис и Степан Полторак
    Мэттис рассчитывает на проведение в Украине военной реформы
    05:30 03.02.2018
    323Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Глава Пентагона призвал принять законопроект, "который обеспечит прочную законодательную основу для реализации реформ в обороне в поддержку безопасной и демократической Украины".
    Степан Полторак и Джеймс Мэттис. Архивное фото
    Глава Пентагона сообщил, о чем поговорит с министром обороны Украины
    00:57 03.02.2018
    147
    По словам Джеймса Мэттиса, он намерен обсудить со Степаном Полтораком "прагматичные шаги по укреплению отношений между нашими вооруженными силами".
    Степан Полторак
    Полторак прибыл в США, чтобы узнать дату поставок Javelin
    16:45 02.02.2018
    149Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    В пятницу, 2 февраля начался визит главы украинского оборонного ведомства в Вашингтон. В планах Степана Полторака провести переговоры с главой Пентагона и узнать сроки поставки противотанковых комплексов Javelin.
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    Министр обороны Украины Полторак посетит Вашингтон
    02:11 02.02.2018
    108Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Главы военных ведомств в Вашингтоне обсудят вопросы обучения украинских солдат управлению ракетными комплексами, их тренировку и инструктаж.
    Флаг США
    Апдейт оборонной стратегии США: Россия и Китай – главные цели
    07:52 22.01.2018
    199
    США сталкиваются с растущей угрозой таких "ревизионистских держав" как Россия и Китай, которые хотят построить мир по своим "авторитарным моделям" и злоупотребляют правом вето с СБ ООН.
    Пентагон
    Пентагон: военное превосходство США сокращается
    18:41 19.01.2018
    432
    По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, стремительное развитие технологий в условиях нехватки бюджета подрывает возможности Вооруженных сил США.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Ракеты КНДР пока не представляют угрозу для США – глава Пентагона
    07:44 16.12.2017
    225
    На данный момент межконтинентальные баллистические ракеты КНДР не представляют существенной угрозы для США, заявил американский министр обороны Джеймс Мэттис.
    Глава Пентагона Джеймс Мэттис
    Глава Пентагона уверен во вмешательстве РФ в американские выборы
    04:40 16.12.2017
    106Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По словам Джеймса Мэттиса, он не испытывает каких-либо проблем в общении с президентом США Дональдом Трампом при обсуждении российской тематики.
    Флаги США и России
    США призвали союзников по НАТО пригрозить РФ санкциями
    15:45 08.12.2017
    296
    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Россию необходимо заставить соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности.
    Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис
    Глава Минобороны США отметил "растущую самоуверенность" России
    15:43 10.11.2017
    470
    Главы Минобороны США и Великобритании Джеймс Мэттис и Гэвин Уильямсон входе встречи так же обсудили борьбу с ИГ.
    Джеймс Мэттис. Архивное фото
    Глава Пентагона едет в Европу по вопросам НАТО и борьбы с ИГ
    06:43 04.11.2017
    44Военная кампания против "Исламского государства"
    Как отмечается, Джеймс Мэттис начнет свою работу со встречи с Северной группой - многосторонним форумом из 12 стран, в том числе пяти стран Северной Европы Финляндия, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия.
    Бомбардировщик США В-52. Архивное фото
    В США заявили о ряде военных вариантов решения конфликта с КНДР
    05:04 29.10.2017
    895Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, США никогда не признают Северную Корею ядерной державой, "это особенно сложно представить в ситуации с незаконными пусками в последние один-два года".
    Пентагон
    Пентагон пригрозил КНДР "сокрушительным военным ответом"
    21:57 28.10.2017
    606Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    США никогда не признают Северную Корею ядерной державой, это особенно сложно представить в ситуации с незаконными пусками в последние один-два года, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Сон Ен Му.
    Глава Пентагона Джеймс Мэттис
    Ядерная угроза со стороны КНДР возросла - глава Пентагона
    20:51 28.10.2017
    449Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Дипломатия при серьёзной военной поддержке остаётся самым предпочтительным способом разрешения северокорейской проблемы, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Сон Ён Му.
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    17:17 17.02.2018
    2704
    В Мюнхене накануне стартовала конференция по безопасности, в рамках которой представлена и тема Украины. На форуме уже выступил президент Петр Порошенко, а вот намеченная встреча глав МИД стран "нормандской четверки" не состоится.
    Джеймс Мэттис
    Глава Пентагона не располагает данными о гибели россиян в Сирии
    23:36 13.02.2018
    328
    На прошлой неделе коалиция во главе с США заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований.
    Порошенко и Мэттис
    Порошенко в Мюнхене встретился с главой Пентагона США
    11:34 17.02.2018
    302
    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главой Пентагона США Джеймсом Мэттисом, где отметил важность продолжения санкций против России.
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