В Мюнхене накануне стартовала конференция по безопасности, в рамках которой представлена и тема Украины. На форуме уже выступил президент Петр Порошенко, а вот намеченная встреча глав МИД стран "нормандской четверки" не состоится.
В пятницу, 2 февраля начался визит главы украинского оборонного ведомства в Вашингтон. В планах Степана Полторака провести переговоры с главой Пентагона и узнать сроки поставки противотанковых комплексов Javelin.
Как отмечается, Джеймс Мэттис начнет свою работу со встречи с Северной группой - многосторонним форумом из 12 стран, в том числе пяти стран Северной Европы Финляндия, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия.
США никогда не признают Северную Корею ядерной державой, это особенно сложно представить в ситуации с незаконными пусками в последние один-два года, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Сон Ен Му.
Дипломатия при серьёзной военной поддержке остаётся самым предпочтительным способом разрешения северокорейской проблемы, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Сон Ён Му.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Мюнхене накануне стартовала конференция по безопасности, в рамках которой представлена и тема Украины. На форуме уже выступил президент Петр Порошенко, а вот намеченная встреча глав МИД стран "нормандской четверки" не состоится.