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    Рик Перри

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Рик Перри
    В Киев едет министр энергетики США
    21:38 25.08.2017
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    Министр энергетики США Рик Перри планирует встретиться с президентом Петром Порошенко и другими должностными лицами Украины и обсудить развитие энергетического партнерства.
    Пранкеры разыграли главу минэнерго США, представившись премьером Украины
    Пранкеры разыграли главу минэнерго США, представившись Гройсманом 
    13:34 25.07.2017
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    Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили министру энергетики США Рику Перри, представившись главой правительства Украины Владимиром Гройсманом.
    Встреча президента Петра Порошенко и министра энергетики США Рика Перри
    "Фигаро там, Фигаро тут", или Как президент-дипломат провел 7 встреч за один вечер 
    03:53 21.06.2017
    1018Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Президент Петр Порошенко заявил, что получил от президента США Дональда Трампа заверения в продолжении антироссийских санкций до выполнения минских соглашений.
    Президент США Барак Обама
    Губернатор Техаса отказался встречать Обаму в аэропорту - СМИ
    09:24 09.07.2014
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    Губернатор американского штата Техас Рик Перри отказался встречать в аэропорту президента США Барака Обаму, который должен прибыть с визитом в среду.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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