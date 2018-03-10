наверх
10.03.201810:15
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Джон Маккейн (политик)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 125
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Сенатор США Джон Маккейн
    Маккейн раскритиковал Трампа за разговор с Путиным
    23:59 21.11.2017
    292
    По словам американского сенатора, телефонный разговор Дональда Трампа с российским президентом "в очередной раз демонстрирует ошибочность веры, что США могут разделить решение общих проблем с Россией".
    Сенатор США Джон Маккейн. Архивное фото
    Сенатор Маккейн резко раскритиковал Трампа за доверчивость Путину
    02:56 12.11.2017
    616Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    По словам сенатора-республиканца Джона Маккейна, Владимир Путин не заботится об американских интересах, "думать иначе не просто наивно, это ставит национальную безопасность под угрозу".
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
    Сенатор Маккейн озвучил свое последнее желание
    10:30 26.09.2017
    1554
    Известный сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что услышав о неутешительном прогнозе врачей, стал более энергичен и более занят.
    Сенатор США Джон Маккейн
    Визит Мэттиса в Украину дает возможность начать поставки оружия - Маккейн
    01:28 24.08.2017
    258Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Американский сенатор уверен, что визит главы Пентагона в Киев "дает США еще одну возможность скорректировать политику по Украине и предоставлять помощь в плане оборонительного смертоносного оружия".
    Сенатор США Д. Маккейн. Архивное фото
    Маккейн отреагировал на ЧП с эсминцем, названным в честь его деда и отца
    09:35 21.08.2017
    239
    Эсминец ВМС США "Джон Маккейн", экипаж которого составляет 338 человек, столкнулся с торговым судном Alnic MC. В результате инцидента десять моряков пропали, пять получили ранения.
    Сенатор США Д. Маккейн. Архивное фото
    Маккейн раскритиковал Трампа за пустые угрозы Северной Корее
    05:32 09.08.2017
    186Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам сенатора Джона Маккейна, он не согласен с комментарием президента Дональда Трампа, поскольку если кто-либо говорит, что намерен что-то сделать, то он должен быть на это способен.
    Сенатор США Джон Маккейн
    Маккейн: обеспокоенность Трампа законом о санкциях РФ неуместна
    08:41 03.08.2017
    391США - Россия: санкции преткновения
    Сенатор-республиканец Джон Маккейн считает, что президент США Дональд Трамп "будет также отчетливо говорить об агрессивном поведении России, как он это сделал, выразив обеспокоенность этим законопроектом".
    Визит Джона Маккейна в Сенат США. Видео
    Сенат встретил бурными овациями Маккейна, у которого обнаружили рак 
    02:09 26.07.2017
    247
    На днях у Джона Маккейна диагностировали рак мозга после офтальмологической операции по удалению сгустка крови. Несмотря на это, он пришел в сенат для участия в голосовании.
    Сенатор США Д. Маккейн посетил Одессу
    Маккейн вернется в сенат США, чтоб проголосовать по санкциям против РФ
    09:32 25.07.2017
    246
    На прошлой неделе стало известно, что у 80-летнего Маккейна диагностирована одна из самых опасных опухолей мозга — глиобластома. Ему была сделана операция, однако политику требуется дальнейшее лечение.
    Джон Маккейн. Архивное фото
    О чем пишут в мире: опухоль мозга Маккейна, переизбыток пластика на планете
    16:27 20.07.2017
    378
    Мировые СМИ свои передовицы посвятили следующим темам: страшный диагноз сенатора Маккейна, Трамп свернул программу ЦРУ по Сирии, планета задыхается от произведенного пластика.
    Сенатор США Д. Маккейн посетил Одессу
    "Я вернусь". Маккейн сделал заявление в связи со смертельной болезнью
    08:44 20.07.2017
    831
    Сенатор от Южной Каролины Грэм сообщил журналистам, что поговорил с Маккейном в среду вечером по телефону и, после обсуждения болезни, аризонец переключил разговор на законопроект по здравоохранению и военным расходам.
    Сенатор США Джон Маккейн. Архивное фото
    Трамп, Обама и Клинтон пожелали скорейшего выздоровления Маккейну
    05:06 20.07.2017
    296
    Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон назвала сенатора "на редкость сильным" и сказала, что мысленно находится рядом с членами семьи Джона Маккейна.
    Джон Маккейн. Архивное фото
    У сенатора США Маккейна диагностирована опухоль мозга
    03:38 20.07.2017
    336
    По данным СМИ, речь идет о глиобластоме, причиной которой стал тромб. Ранее Джону Маккейну была проведена операция по удалению тромба в районе левого глаза.
    Руководитель республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл
    Голосование по Obamacare в сенате США отложено из-за операции Маккейна
    06:36 16.07.2017
    428Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Отсутствие Маккейна на голосовании может осложнить задачу республиканцев провести свою инициативу через сенат, поскольку ранее ряд сенаторов республиканской фракции отказались проголосовать за законопроект в нынешнем виде.
    Военные ВС США на юге Афганистана. Архивное фото
    Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане
    05:28 10.07.2017
    501Военная кампания против "Исламского государства"
    По словам главы комитета сената США по вооруженным силам Джона Маккейна, Национальная армия Афганистана несет "неприемлемые потери", но проблема кроется в Белом доме, где сейчас "много неразберихи".
    Сенатор США Джон Маккейн
    В США прокомментировали возможность удара по Северной Корее
    21:34 30.04.2017
    1140Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Как заявил в воскресенье сенатор Джон Маккейн, предупредительный удар США по КНДР может быть нанесен артиллерией, дислоцированной в демилитаризационной зоне, что подвергнет опасности большое количество людей.
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
    Маккейн: заявления Белого дома привели к химатаке в Сирии
    01:36 10.04.2017
    453Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам сенатора США Джона Маккейна, химическая атака в Сирии стала возможной благодаря заявлениям представителей Белого дома о том, что свержение президента Сирии Башара Асада не является для США приоритетом.
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
    Сенатор США Маккейн доволен арестом Насирова
    02:54 11.03.2017
    402Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Влиятельный сенатор Джон Маккейн назвал арест отстраненного главы ГФС Романа Насирова "позитивным шагом вперед для правительства Украины в борьбе с коррупцией".
    Джон Маккейн. Архивное фото
    Маккейн призвал создать спецкомитет по расследованию влияния РФ на выборы
    06:39 02.03.2017
    219США - Россия: санкции преткновения
    Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что "несомненно то, что Россия попыталась вторгнуться в американские выборы и разрушить демократию".
    Сенатор США Джон Маккейн. Архивное фото
    Сенатор Маккейн тайно ездил в сирийский Кобани – СМИ
    01:11 23.02.2017
    182Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации СМИ, Маккейн в ходе поездки намеревался обсудить с американскими военными и курдами операцию по освобождению "столицы" ИГ, города Ракки.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны

    Организации