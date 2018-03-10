По словам американского сенатора, телефонный разговор Дональда Трампа с российским президентом "в очередной раз демонстрирует ошибочность веры, что США могут разделить решение общих проблем с Россией".
Сенатор-республиканец Джон Маккейн считает, что президент США Дональд Трамп "будет также отчетливо говорить об агрессивном поведении России, как он это сделал, выразив обеспокоенность этим законопроектом".
На прошлой неделе стало известно, что у 80-летнего Маккейна диагностирована одна из самых опасных опухолей мозга — глиобластома. Ему была сделана операция, однако политику требуется дальнейшее лечение.
Сенатор от Южной Каролины Грэм сообщил журналистам, что поговорил с Маккейном в среду вечером по телефону и, после обсуждения болезни, аризонец переключил разговор на законопроект по здравоохранению и военным расходам.
Отсутствие Маккейна на голосовании может осложнить задачу республиканцев провести свою инициативу через сенат, поскольку ранее ряд сенаторов республиканской фракции отказались проголосовать за законопроект в нынешнем виде.
Как заявил в воскресенье сенатор Джон Маккейн, предупредительный удар США по КНДР может быть нанесен артиллерией, дислоцированной в демилитаризационной зоне, что подвергнет опасности большое количество людей.
По словам сенатора США Джона Маккейна, химическая атака в Сирии стала возможной благодаря заявлениям представителей Белого дома о том, что свержение президента Сирии Башара Асада не является для США приоритетом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".