В сообщении американского ведомства отмечается, что предполагаемая сделка по продаже комплексов Javelin не будет офсетной, то есть компенсационной. Между тем украинская сторона заявляет о передаче вооружения.
По словам Валерия Чалого, голод 1932-1933 годов был "искусственно создан режимом Сталина". Он добавил, что пришло время для того, чтобы в США официально признали "Голодомор против украинского народа — геноцидом".
По словам посла Украины в США Валерия Чалого, соавторами проекта резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа являются конгрессмены Сандер Левин, Марси Каптур, Брайан Фитцпатрик и Энди Харрис.
Пресс-служба посольства Украины в США сообщает, что дипломаты обсудили "шаги для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности путем введения миротворческой миссии под эгидой ООН".
Посол Украины в США Валерий Чалый подтвердил, что поддержка Пентагона и Госдепа в вопросе предоставления Киеву летального оборонительного вооружения есть, "решение остается за президентом США Дональдом Трампом".
Соглашения по обороне, по словам посла Украины в Вашингтоне, "помогут имплементации политического решения о предоставлении Украине оборонительного летального оружия, которое на сегодня Белым домом еще не принято".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В сообщении американского ведомства отмечается, что предполагаемая сделка по продаже комплексов Javelin не будет офсетной, то есть компенсационной. Между тем украинская сторона заявляет о передаче вооружения.