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    Валерий Чалый

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 166
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    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Трудности перевода. Украина говорит о передаче Javelin, а США - о продаже
    05:57 02.03.2018
    1559Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    В сообщении американского ведомства отмечается, что предполагаемая сделка по продаже комплексов Javelin не будет офсетной, то есть компенсационной. Между тем украинская сторона заявляет о передаче вооружения.
    Флаг Украины и США
    Чалый: США видят в Украине стратегического партнера в области безопасности
    11:37 24.02.2018
    300
    Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что в сфере безопасности и обороны США сейчас серьезно рассматривают Украину как стратегического партнера.
    Валерий Чалый
    Посол: линия Трампа в отношении Украины не оправдала ожиданий РФ
    10:26 24.02.2018
    583
    Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что официальный Вашингтон и президент Дональд Трамп, неоднократно заявляли о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
    Валерий Чалый. Архивное фото
    Чалый о "кремлевском докладе" США: будут дальнейшие конкретные санкции
    02:27 01.02.2018
    255США - Россия: санкции преткновения
    По словам украинского дипломата, "кремлевский доклад" - "это не давление, которое дает эффект моментально, но мы уже видим, что линия, которая велась не один год, уже приводит к результатам".
    Валерий Чалый
    Чалый: США очень обеспокоены отсутствием реформ в оборонной сфере Украины
    04:58 03.01.2018
    291Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый отметил, что США в большей степени обеспокоены не коррупцией в оборонной сфере, а отсутствием в ней реформ.
    Суд арестовал помощника-шпиона премьера Гройсмана Станислава Ежова
    Посол сообщил о международной реакции на арест помощника Гройсмана
    20:57 22.12.2017
    1750Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана
    По словам Чалого, ситуация с Ежовым беспокоит международных партнеров: "Мы должны сейчас очень быстро продемонстрировать, что мы контролируем полностью ситуацию".
    В Вооруженные силы Украины поставили первую партию бронеавтомобилей Козак-2
    Бюджет США санкционирует поставки Украине летальных вооружений - Чалый
    10:31 13.12.2017
    353Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    По словам посла Украины в Вашингтоне, Соединенные штаты "существенно расширили параметра поддержки". Украинские военные смогут проходить лечение в США.
    Гранатомет PSRL
    США поставляет Украине оперативно-тактическое оружие — Чалый
    08:15 05.12.2017
    743
    США поставляют Украине широкий список вооружений, в который входит и летальное оперативно-тактическое вооружение.
    Директор НАБУ Артем Сытник и генеральный прокурор Юрий Луценко на совместной пресс-конференции в Киеве
    Сытник и Холодницкий отправились в США, чтобы помириться с ГПУ
    08:20 04.12.2017
    422Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам посла Украины в США Валерия Чалого, в Вашингтоне собираются участники скандала вокруг агентов НАБУ, которые пытались дать взятку руководству ГМС.
    Церемония почтения памяти жертв Голодомора в Соборе Святого Патрика в Нью-Йорке
    Пришло время для США признать Голодомор геноцидом - посол Украины
    00:16 20.11.2017
    149
    По словам Валерия Чалого, голод 1932-1933 годов был "искусственно создан режимом Сталина". Он добавил, что пришло время для того, чтобы в США официально признали "Голодомор против украинского народа — геноцидом".
    Майкл Пенс, Валерий Чалый, Павел Климкин и Дональд Трамп (слева направо)
    Конгресс США уже одобрил передачу Киеву летального оружия - посол
    11:08 10.11.2017
    2738Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    По словам посла, в сумму выделенных Вашингтоном входят также средства на реабилитацию украинских военных в медицинских учреждениях США, обучение и подготовка украинских медицинских специалистов.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    В конгрессе США представлен проект резолюции о признании Голодомора геноцидом
    00:59 08.11.2017
    293
    По словам посла Украины в США Валерия Чалого, соавторами проекта резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа являются конгрессмены Сандер Левин, Марси Каптур, Брайан Фитцпатрик и Энди Харрис.
    Курт Волкер и Валерий Чалый
    Чалый и Волкер обсудили введение миротворцев ООН в Донбасс
    05:10 14.10.2017
    766Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Пресс-служба посольства Украины в США сообщает, что дипломаты обсудили "шаги для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности путем введения миротворческой миссии под эгидой ООН".
    Валерий Чалый. Архивное фото
    Украина надеется на совместное с США производство оружия
    01:52 11.10.2017
    215Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Генеральный директор концерна "Укроборонпром" Роман Романов заявил, что Украина является "надежным партнером" в оборонной индустрии.
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Посол раскрыл детали разговора Трампа и Порошенко
    19:54 21.09.2017
    1388Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что большая вовлеченность США в вопросы безопасности поможет Украине и всему миру установить порядок.
    Валерий Чалый
    США поставят в Украину новую армейскую технику - Чалый
    06:45 15.09.2017
    794Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Посол Украины в США Валерий Чалый подтвердил, что поддержка Пентагона и Госдепа в вопросе предоставления Киеву летального оборонительного вооружения есть, "решение остается за президентом США Дональдом Трампом".
    Уголь
    Стало известно, когда в Украину прибудет первая партия угля из США
    15:24 02.09.2017
    415
    Согласно информации посла Украины в США Валерия Чалого, в следующем году Украина при потребности может закупить больше американского энергетического угля.
    Отправка первой партии антрацитового угля в Украину из США
    США отправили в Украину первую партию антрацитового угля
    00:29 22.08.2017
    712Украина в тисках энергозависимости
    Отправка энергетического угля в Украину была учреждена соглашением между украинской государственной компанией “Центрэнерго” и американской компанией "XCoal Energy and Resources".
    Валерий Чалый. Архивное фото
    Чалый объяснил, за что критиковал Трампа во время выборов в США
    05:34 27.07.2017
    461Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    По словам Валерия Чалого, именно благодаря его комментариям сейчас президент США Дональд Трамп имеет абсолютно точную информацию о ситуации в Крыму.
    Валерий Чалый. Архивное фото
    Чалый объяснил связь между соглашениями по обороне с США и летальным оружием
    06:30 24.06.2017
    684Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Соглашения по обороне, по словам посла Украины в Вашингтоне, "помогут имплементации политического решения о предоставлении Украине оборонительного летального оружия, которое на сегодня Белым домом еще не принято".
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    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Трудности перевода. Украина говорит о передаче Javelin, а США - о продаже
    05:57 02.03.2018
    1559
    В сообщении американского ведомства отмечается, что предполагаемая сделка по продаже комплексов Javelin не будет офсетной, то есть компенсационной. Между тем украинская сторона заявляет о передаче вооружения.
    Валерий Чалый
    Посол: линия Трампа в отношении Украины не оправдала ожиданий РФ
    10:26 24.02.2018
    583
    Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что официальный Вашингтон и президент Дональд Трамп, неоднократно заявляли о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
    Флаг Украины и США
    Чалый: США видят в Украине стратегического партнера в области безопасности
    11:37 24.02.2018
    300
    Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что в сфере безопасности и обороны США сейчас серьезно рассматривают Украину как стратегического партнера.
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