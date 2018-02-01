Чалый о "кремлевском докладе" США: будут дальнейшие конкретные санкции

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. США будут вводить новые санкции против Российской Федерации, пока она не выведет своих военных из Донбасса, заявил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.

Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

"Мы приветствуем, что это ("кремлевский доклад" — ред.) — консолидированный шаг и законодательной ветви власти — Конгресса, и исполнительной власти — администрации президента США Дональда Трампа по имплементации санкций. В разъяснении министерства финансов и Государственного департамента США четко говорится, что закон о противодействии противникам США через санкций, а там указывается Россия, принят именно из-за российской агрессии против Украины и аннексии Крыма, поэтому, очевидно, что будут дальнейшие шаги", — заявил Чалый в комментарии телеканалу "112 Украина".

Дипломат убежден, что будут дальнейшие конкретные санкции в отношении лиц как из этого списка, так и из дополнительных, "но это процесс, который уже не остановишь без изменения подхода России".

По его словам, изменение подхода России заключается в "выводе войск с украинской территории, возвращении всех наших пленных и задержанных, закрытии границы с помощью международной миссии, я имею в виду миссию ООН или других механизмов, возвращении к ситуации, когда суверенитет и территориальная целостность Украины будет восстановлена".

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"Иначе — не только санкции, весь комплекс мер будет оказывать давление на Россию", — подчеркнул Чалый.

При этом он отметил, что "это не давление, которое дает эффект моментально, но мы уже видим, что линия, которая велась не один год, она уже приводит к результатам".

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

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В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые санкции против России будут введены "в ближайшем будущем", Вашингтон уже работает над ними.

Россия ранее заявляла, что не является стороной вооруженного конфликта в Украине.