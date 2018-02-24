Чалый: США видят в Украине стратегического партнера в области безопасности

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КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Официальный Вашингтон воспринимает Украину как перспективного стратегического партнера в области безопасности и обороны, а также в других сферах, диалог по которым значительно интенсифицируется за последние годы.

Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый.

"Если три года назад было трудно говорить о том, что американцы рассматривают в перспективе Украину как стратегического партнера, то сейчас мы видим такие цели, которые мы можем достичь только в тесном сотрудничестве. По крайней мере в сфере безопасности и обороны США сейчас серьезно рассматривают Украину как стратегического партнера ", — подчеркнул украинский дипломат в интервью Укринформ.

Однако, по его словам, "усиление энергетической безопасности, экономических связей только дополняет это партнерство".

Посол напомнил, что в этом году исполняется десять лет Хартии Украина-США о стратегическом партнерстве. "Символично, что именно в этом году мы действительно очень серьезную интенсификацию наших отношений", — отметил он.

По его словам, это касается как контактов на высшем уровне, так и на уровне ведомственном. "Мы, по сути, впервые провели встречи руководителей практически всех ведомств Украины и Америки. То есть мы запустили механизм взаимодействия с Америкой по всему спектру, с исполнительной властью, законодательными органами и дальше работаем в этом направлении", — отметил дипломат.

Но важнее, по его убеждению, является то, чтобы установить прямые экономические связи с американскими компаниями, завести их на украинский рынок, а также помогать украинским экспортерам в США.

"Подписание рамочного соглашения на 1 млрд с General Electric Transportation, планы работы с компаниями Westinghouse и Holtec, подписание гарантий OPIC, дальнейшие инфраструктурные проекты, совместное производство ракет и самолетов — это все возможности изменить среду в Украине для зарубежного бизнеса", — отметил Чалый.

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Он также отметил, что дальше нужно двигаться быстрее. "Чем больше Соединенные Штаты будут чувствовать успех Украины, тем больше будет помощь", — подчеркнул посол Украины в США.

Ранее заместитель госсекретаря США Джон Салливан на выступлении в академии Министерства иностранных дел Украины заявил, что США инвестировали в Украину более $2 млрд.