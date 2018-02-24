Посол: линия Трампа в отношении Украины не оправдала ожиданий РФ

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Политика Соединенных Штатов по санкциям против России, а также поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины только усилилась при нынешней администрации Белого дома, и вскоре можно ожидать новых доказательств этому.

Такое убеждение высказал посол Украины в США Валерий Чалый.

"Прежде всего, мы имеем четкую и абсолютно общую позицию и Белого дома, и министерств и ведомств, и Конгресса о продолжении политики санкций против России, которая была начата по предыдущей администрации. Линия президента Трампа и Белого дома не стала более мягкой, если в России этого и ожидали ", — отметил дипломат в интервью Укринформ.

Посол также подчеркнул, что официальный Вашингтон, в том числе непосредственно президент Дональд Трамп, неоднократно заявляли о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Я уже не говорю о постоянных заявления Госдепартамента с призывами к России прекратить поддержку тех, кто убивает людей и продолжает разжигать конфликт в Украине", — отметил дипломат.

Кроме того, Чалый отметил, что для принуждения России выполнять "абсолютно понятные вещи соответствии с международным правом" работает целый ряд механизмов во взаимодействии Украины с США и другими странами Запада.

"Во-первых, это — повышение боеспособности ВС Украины для того, чтобы остановить попытки дальнейшего продвижения (России — ред.) на нашу территорию", — отметил Чалый.

В этой связи он напомнил о предоставлении военно-технической помощи со стороны США, поставки вооружения, в том числе, контрбатарейных радаров, спецсистем защищенной связи, катеров, противотанкового летательного оружия, а также проведения учений.

"Это мощный сигнал, в первую очередь, России, агрессору, что Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной", — подчеркнул посол.

Второе направление, по его словам, это санкции.

"Несмотря на бравурные заявления в России, санкции дают свой результат. Согласно заявлению Госдепа, РФ не получила несколько миллиардов долларов только на продажах в оборонном секторе, которые могли бы пойти на то, чтобы дальше убивать людей", — напомнил он. К тому же, в США продолжают действовать несколько законов с санкциями против России, списки которых постоянно расширяются, а попытки нарушений и обхода этих санкций тщательно отслеживаются.

Третий блок вопросов — это помощь в реформах, в том числе создании антикоррупционной системы, противодействия коррупции в целом.

Ранее заместитель госсекретаря США Джон Салливан на выступлении в академии Министерства иностранных дел Украины заявил, что США инвестировали в Украину более $2 млрд.