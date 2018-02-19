Die Welt. Расмуссен: Украине и США пора прислушаться к Путину

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Скоро исполнится четыре года с тех пор, как Россия начала гибридную войну на востоке Украины, и многие читатели думают, что этот конфликт уже закончен или, по крайней мере, заморожен. К сожалению, все наоборот: это "горячая" война, которая на сегодняшний день стоила жизни более чем десяти тысячам человек и вынудила бежать 1,6 миллиона человек. Гуманитарная ситуация на Донбассе в настоящий момент катастрофическая", — пишет в статье для Die Welt бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен (с 2016 года Расмуссен выступает в роли внештатного советника украинского президента Петра Порошенко).

"Большинство телекамер давно уже обратились к другим темам. В последние месяцы произошло бесчисленное количество событий, которые определяли темы заголовков — от Трампа до Брексита, Сирии и Северной Кореи, миграционного кризиса и, конечно, это были выборы в бундестаг и их результаты. Так что неудивительно то, что война на востоке Украины уже не новость, однако ситуация там по-прежнему серьезная. Но я оптимистично смотрю на возможность развития событий по другому пути с помощью Берлина", — продолжает датский политик.

"Попытки решения проблемы, предпринятые до сегодняшнего дня, прежде всего так называемые Минские соглашения, согласованные при посредничестве Германии и Франции, привели к патовой ситуации. Россия не обязана и не намерена соблюдать эти соглашения и добиваться длительного режима перемирия. Напротив, она требует от Украины срочно выполнить такие политические договоренности, как проведение местных выборов. А Украина справедливо утверждает, что это не может быть выполнено без минимального уровня безопасности и контроля на границе между двумя странами", — напомнил бывший генсек НАТО.

"Это пат, который использует Россия. Москве нужно лишь терпение, чтобы дождаться плодов своих усилий по дестабилизации ситуации на Украине и в западном мире. Такие действия, как кибератаки, влияние на выборы и финансирование экстремистских партий должны подорвать трансатлантическое единство и сыграть в пользу России. Например, мы видим некоторую хрупкость в западной политике санкций против России", — пишет Андерс Фог Расмуссен.

"Некоторые правительства предпочли бы вернуться к формуле "бизнес как обычно" в отношениях с Россией, а другие придерживаются мнения, что приоритетом должно быть потенциальное содействие, которое можно получить от России, в решении других проблем. В то же время в некоторых государствах — и в Германии тоже — распространяется усталость от Украины, и как раз в тот момент, когда активное участие могло бы принести серьезные изменения", — продолжает политик.

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"Поверьте, как и большинство немцев, я бы хотел, чтобы мы снова наладили отношения с Россией и совместно работали над вызовами будущего. Но это должно произойти при надлежащих условиях и изменении поведения Москвы. Лучшей предпосылкой для этого было бы полное выполнение Минских соглашений", — полагает бывший генсек НАТО.

"Недавно, одобрив поставку Киеву противотанкового ракетного комплекса "Джавелин", США предприняли очередной шаг для того, чтобы изменить расчеты Москвы в войне на востоке Украины. На первый взгляд эти системы помогают нашим союзникам защищаться от их агрессора, но они также посылают сильный политический сигнал нашей решительности не только поддерживать наших союзников, но и сохранять основывающийся на правилах мировой порядок, установленный после Второй мировой войны и нарушенный Россией в 2014 году", — отметил Андерс Фог Расмуссен.

wikipedia Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin

"Однако в долгосрочной перспективе потребуется сильное дипломатическое давление, чтобы изменить позицию России. Здесь Германия со своим новым правительством должна найти новые возможности и воспользоваться ими. Для преодоления застоя в выполнении Минских соглашений нужен механизм их реализации в форме миротворческих сил Организации Объединенных Наций (ООН). Но такое намерение можно будет реализовать только в том случае, если Берлин в сотрудничестве с Вашингтоном и Парижем будет уделять первоочередное внимание этому проекту", — пишет датский политик.

"Введение миротворческих сил на Донбасс — идея не новая. Президент Украины Порошенко предлагал это еще в 2015 году, но это предложение было отклонено Россией. В сентябре прошлого года президент Путин сам внес предложение о введении войск для ограниченной защиты наблюдателей ОБСЕ в регионе. Условия, которые выдвинул Путин, не получили положительного отклика, потому что эти войска создали бы фактическую границу внутри Украины и конфликт был бы вновь заморожен, но только уже под мандатом ООН", — полагает бывший генсек НАТО.

"Однако Украина, США и их европейские союзники не должны отказываться от идеи Путина, им стоит попытаться проверить ее потенциал и воплотить его. Масштабная миссия, которая позволит добиться перемирия и создать безопасную обстановку для проведения выборов — лучшая формула для полной реализации Минских соглашений, которая представляет собой первый шаг к налаживанию отношений с Россией, чего хотят многие люди в Германии", — продолжил Андерс Фог Расмуссен.

"В отчете, сделанном по заказу консалтинговой компании "Рассмусен Глобал", эксперт по ООН Ричард Гоуэн представил некоторые ключевые элементы и условия для введения сил ООН. После окончания военных действий, вывода тяжелого вооружения и стабилизации ситуации специальный представитель ООН мог бы контролировать свободные и честные выборы на востоке Украины, а также процесс реинтеграции Донбасса в Украину", — пишет политик.

"Такая группировка должна включать в себя приблизительно 20 тысяч военнослужащих, рассредоточенных по всему региону, и должна иметь мандат на контроль всей международной российско-украинской границы для того, чтобы предотвратить возможные нарушения границ. В силу достаточно веских причин, российские, украинские и войска большинства стран НАТО должны быть исключены из участия в этой программе, но такие европейские страны, как Австрия, Финляндия и Швеция, а также такие дружественные России государства, как Белоруссия и Казахстан могли бы принять в этом участие", — полагает бывший генсек НАТО.

"Германия возьмет на себя ключевую роль, потому что Великобритания и Франция в настоящий момент ставят во внешней политике другие приоритеты. Однако Берлин может рассчитывать на значительную поддержку США и превосходного американского специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера, который уже вступил в активный диалог со своим российским коллегой", — продолжает Андерс Фог Расмуссен.

"В коалиционном соглашении о возможном новом правительстве поддержка санкций справедливо связана с полной реализацией Минских соглашений, а не только с мирными переговорами. Если Германия хочет достичь этой цели и поспособствовать восстановлению территориальной целостности Украины и установлению безопасности в Европе, она должна убедить Москву согласиться на полноценную миротворческую миссию", — пишет датский политик.

"Это не абсолютно бескорыстное действие. Если Берлин проявит необходимую для преодоления нынешней патовой ситуации настойчивость, то он достигнет большого дипломатического и исторического прорыва, способствующего укреплению будущей коалиции и, наконец, вновь обретет свободу для того, чтобы вновь укрепить свои отношения с Россией", — полагает бывший генсек НАТО.