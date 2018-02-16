Лавров прокомментировал идею размещения миротворцев в Донбассе

КИЕВ, 16 фев – РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что идея размещения в Донбассе мощной силовой структуры под видом миротворцев ООН противоречит обязательной к исполнению резолюции ООН по Минским соглашениям, предполагающей главным образом обеспечение безопасности наблюдателей из миссии ОБСЕ

По словам Лаврова, у российской стороны в этом вопросе "логика очень простая": Минские договорённости выполняются под мониторингом при участии ОБСЕ, и раз возникали опасения в отношении безопасности этих наблюдателей, РФ внесла проект резолюции в СБ ООН, который "прямо привязан к Минским соглашениям — везде, где работают наблюдатели ОБСЕ, им предоставляется охрана миротворцев ООН".

"Наши партнеры сказали, что это очень правильный шаг и захотели расширить концепцию – предложили не следовать задаче реализации Минских договорённостей, а подменить все, что там написано, созданием крупной, мощной, силовой структуры под видом ооновской операции", — заявил он в интервью телеканалу Euronews.

"Называются цифры до 40 тысяч вооруженных миротворцев, вооружённых не только стрелковым личным оружием, но и тяжелым вооружением, оснащенных по последнему слову военной техники для того, чтобы взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской республик, создать там дополнительно в составе 5 тысяч человек временную администрацию ООН и решать все вопросы проведения выборов, предоставления особого статуса Донбассу не в прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском, как того требует резолюция СБ ООН, утвердившая Минские договорённости, а как заблагорассудится этой международной администрации. Такие идеи сейчас пытаются распространять", — сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что "Россия не может быть "за" идеи, которые противоречат решениям высшего органа ООН, отвечающего за мир и безопасность", так как "резолюция, которая одобрила Минские договорённости, обязательна к исполнению".

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.