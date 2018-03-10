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    Андерс Фог Расмуссен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 121
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    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил позиции ВСУ в Донбассе
    Воля: "План Расмуссена" - это дорого, проблемно и вызовет ревность Европы
    18:39 20.02.2018
    804
    Новый план по Донбассу можно называть инициативой со стороны президента Порошенко, но с его реализацией возникнут проблемы: в первую очередь, кто выделит примерно полтора миллиона долларов в год на миротворцев, отмечает политолог Владимир Воля.
    Андерс Фог Расмуссен. Архивное фото
    Die Welt. Расмуссен: Украине и США пора прислушаться к Путину
    12:56 19.02.2018
    2389Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Для преодоления застоя в выполнении Минских соглашений нужен механизм их реализации в форме миротворческих сил ООН, полагает Андерс Фог Расмуссен. Но как убедить Москву согласиться на полноценную миротворческую миссию?
    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил позиции ВСУ в Донбассе
    Экс-генсек НАТО побывал в Донбассе
    11:15 18.09.2017
    341Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По данным Минобороны, Расмуссен вместе с группой европейских политиков посетил ряд городов Донецкой области, где ознакомился с задачами и состоянием украинских войск.
    Андерс Фог Расмуссен. Архивное фото
    Экс-генсек НАТО посулил РФ "пряник" за размещение миротворцев в Донбассе
    17:52 17.09.2017
    1460Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По мнению Расмуссена, Россия была вынуждена озвучить предложение по миротворцам из-за возможного предоставления Украине летального оружия. Расмуссен считает, что процесс привлечения миротворцев будет достаточно длительным.
    Андерс Фог Расмуссен. Архивное фото
    Санкции против РФ нужны, но они сделали Путина сильнее - Расмуссен
    01:25 31.03.2017
    1085США - Россия: санкции преткновения
    По мнению экс-генсека НАТО, теперь возможности внешнего финансирования очень ограничены, и потому российская элита "крайне зависит от внутреннего финансирования в России".
    Дональд Трамп
    The Wall Street Journal: только Трамп может урегулировать украинский кризис
    13:25 26.03.2017
    2006
    Чтобы разминировать бомбу замедленного действия на востоке Украины нужно найти новую формулу взаимодействия, цитируют мировые СМИ слова бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. Насколько это выгодно Киеву, Москве и президенту США Дональду Трампу?
    Андерс Фог Расмуссен. Архивное фото
    Расмуссен: ЕС и США нужно уделять больше внимания реализации "Минска"
    12:24 19.02.2017
    328Мюнхенская конференция по безопасности
    По словам Андерса Фог Расмуссена, и Брюсселю, и Вашингтону следует уделять больше внимания и ресурсов реализации минских соглашений для урегулирования конфликта на Донбассе.
    Андерс Фог Расмуссен
    Расмуссен выступает за сотрудничество РФ и США по Сирии
    08:59 30.09.2016
    271РФ и США: железный занавес
    Расмуссен также высказал мнение, что военная поддержка России правительства Сирии "ухудшила и затянула конфликт". Отвечая на вопрос о целесообразности военного сотрудничества США и РФ в Сирии, Расмуссен поддержал его, хотя и с оговоркой.
    Андерс Фог Расмуссен
    Рассмусен: коррупция в Украине имеет глубокие корни
    04:17 18.09.2016
    249Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    По словам экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, "Украина сделала важные шаги в сфере борьбы с коррупцией", однако коррупция в Украине имеет глубокие корни.
    Андерс Фог Расмуссен. Архивное фото
    Расмуссен сообщил, когда НАТО даст Киеву летальное оружие
    10:32 04.09.2016
    3117
    Андерс Фог Расмуссен считает, что НАТО даст Украине летальное оборонительное оружие, "если Россия не будет выполнять минские соглашения, если продолжит дестабилизировать восточную Украину".
    Андерс Фог Расмуссен. Архивное фото
    Расмуссен заявил о важности выполнения "Минска-2"
    06:53 20.06.2016
    800Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По словам бывшего генсека НАТО, советника президента Украины Андерса фог Расмуссена, "Россия должна вывести свою военную технику и, по сути, свои войска с востока Украины", а Украина обязана выполнять минские соглашения касательно децентрализации.
    Петр Порошенко и Андерс Фог Расмуссен
    Расмуссен сообщил Порошенко, что думают европейские эксперты об Украине
    18:22 17.06.2016
    859
    Андерс Фог Расмуссен проинформировал президента о результатах своих последних контактов с представителями европейских официальных и экспертных кругов и оценки ситуации вокруг Украины.
    Андерс Фог Расмуссен. Архивное фото
    Павлив: Расмуссен высказал взвешенную позицию по Крыму
    18:35 08.06.2016
    1313
    Очевидно, что и Украина, и международное сообщество не готовы начинать полномасштабную войну с Россией за Крым, поэтому Киеву не стоит делать из этого первоочередного приоритета, отмечает политолог Михаил Павлив.
    Андерс Фог Расмуссен. Архивное фото
    Расмуссен назвал условия сотрудничества НАТО с РФ
    15:18 08.06.2016
    215
    Расмуссен выступил за то, чтобы Россия, согласно минским договоренностям, вышла из восточной Украины, и пограничный контроль между Россией и Украиной был восстановлен.
    Андерс Фог Расмуссен. Архивное фото
    О Крыме, НАТО и сигналах Запада Киеву. Интервью Андерса Расмуссена
    14:58 08.06.2016
    1908
    Экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен, с 2009 по 2014 год занимавший пост генерального секретаря НАТО, 27 мая был назначен внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.
    Андерс Фог Расмуссен
    Расмуссен сожалеет об укреплении восточного фланга НАТО
    14:45 08.06.2016
    384
    Однако он отметил, что "в свете российской агрессии против Украины нам нужно адаптироваться к ситуации и размещать больше ресурсов в трех балтийских странах, в Румынии, Болгарии, Польше – они все находятся на границе России".
    Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
    Расмуссен не советовался с НАТО перед назначением советником Порошенко
    14:25 08.06.2016
    65
    Расмуссен отметил, что в ближайшей перспективе не соглашался ни на что, что было связано с обороной, безопасностью и так далее. Но постепенно ему можно приниматься и за такую работу.
    Андерс Фог Расмуссен. Архивное фото
    Расмуссен будет продвигать интересы Киева и доносить сигналы из ЕС
    14:14 08.06.2016
    45
    Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен на посту советника президента Украины намерен "собирать советы и точки зрения в европейских столицах и доносить их до сведения Украины".
    Генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в Киеве
    Расмуссен прокомментировал "незаконное присоединение Крыма к России"
    12:07 08.06.2016
    803
    Бывший генсек НАТО считает, что в долгосрочной перспективе тема Крыма является целью всех западных государств, однако, по его мнению, не стоит "делать из этого неотложный приоритет".
    Андерс Фог Расмуссен. Архивное фото
    Децентрализовать Украину и выполнять "Минск" нужно параллельно - Расмуссен
    11:59 08.06.2016
    432Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По мнению экс-генсека НАТО, децентрализация Украины очень важна, как и безопасность на Востоке. Он добавил, что украинцы должны получить полный контроль над границей между Украиной и Россией.
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    Андерс Фог Расмуссен. Архивное фото
    Die Welt. Расмуссен: Украине и США пора прислушаться к Путину
    12:56 19.02.2018
    2389
    Для преодоления застоя в выполнении Минских соглашений нужен механизм их реализации в форме миротворческих сил ООН, полагает Андерс Фог Расмуссен. Но как убедить Москву согласиться на полноценную миротворческую миссию?
    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил позиции ВСУ в Донбассе
    Воля: "План Расмуссена" - это дорого, проблемно и вызовет ревность Европы
    18:39 20.02.2018
    804
    Новый план по Донбассу можно называть инициативой со стороны президента Порошенко, но с его реализацией возникнут проблемы: в первую очередь, кто выделит примерно полтора миллиона долларов в год на миротворцев, отмечает политолог Владимир Воля.
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