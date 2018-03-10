Новый план по Донбассу можно называть инициативой со стороны президента Порошенко, но с его реализацией возникнут проблемы: в первую очередь, кто выделит примерно полтора миллиона долларов в год на миротворцев, отмечает политолог Владимир Воля.
Для преодоления застоя в выполнении Минских соглашений нужен механизм их реализации в форме миротворческих сил ООН, полагает Андерс Фог Расмуссен. Но как убедить Москву согласиться на полноценную миротворческую миссию?
По мнению Расмуссена, Россия была вынуждена озвучить предложение по миротворцам из-за возможного предоставления Украине летального оружия. Расмуссен считает, что процесс привлечения миротворцев будет достаточно длительным.
Чтобы разминировать бомбу замедленного действия на востоке Украины нужно найти новую формулу взаимодействия, цитируют мировые СМИ слова бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. Насколько это выгодно Киеву, Москве и президенту США Дональду Трампу?
Расмуссен также высказал мнение, что военная поддержка России правительства Сирии "ухудшила и затянула конфликт". Отвечая на вопрос о целесообразности военного сотрудничества США и РФ в Сирии, Расмуссен поддержал его, хотя и с оговоркой.
По словам бывшего генсека НАТО, советника президента Украины Андерса фог Расмуссена, "Россия должна вывести свою военную технику и, по сути, свои войска с востока Украины", а Украина обязана выполнять минские соглашения касательно децентрализации.
Очевидно, что и Украина, и международное сообщество не готовы начинать полномасштабную войну с Россией за Крым, поэтому Киеву не стоит делать из этого первоочередного приоритета, отмечает политолог Михаил Павлив.
Однако он отметил, что "в свете российской агрессии против Украины нам нужно адаптироваться к ситуации и размещать больше ресурсов в трех балтийских странах, в Румынии, Болгарии, Польше – они все находятся на границе России".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Для преодоления застоя в выполнении Минских соглашений нужен механизм их реализации в форме миротворческих сил ООН, полагает Андерс Фог Расмуссен. Но как убедить Москву согласиться на полноценную миротворческую миссию?
Новый план по Донбассу можно называть инициативой со стороны президента Порошенко, но с его реализацией возникнут проблемы: в первую очередь, кто выделит примерно полтора миллиона долларов в год на миротворцев, отмечает политолог Владимир Воля.