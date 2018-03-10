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    Вооруженные силы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Гипермаркет ИКЕА
    IKEA отрицает материальную поддержку украинской армии
    18:37 05.06.2014
    2040Спецоперация на востоке Украины
    Шведский ритейлер IKEA официально опроверг появившуюся в прессе информацию о том, что компания оказала материальную поддержку подразделениям украинской армии, "Правого сектора" и Национальной гвардии.
    Украинский ВПК проводит последние испытания новой техники для Нацгвардии
    Украинский ВПК проводит последние испытания новой техники для Нацгвардии 
    15:17 05.06.2014
    4871Спецоперация на востоке Украины
    В среду 4 июня на военном полигоне под Чугуевом в Харьковской области состоялся смотр тяжелой военной и специальной техники, которая будет использоваться армией во время спецоперации против сторонников независимости на юго-востоке страны.
    Доллары США
    С начала марта Украина получила от США военную помощь на $23 млн
    20:21 04.06.2014
    143Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Военная помощь США Украине составила с начала марта по начало июня 23 миллиона долларов, сообщил в среду Белый дом. Президент Обама одобрил выделение более чем 23 миллионов долларов в виде дополнительной оборонной поддержки.
    Ситуация в Славянске
    Ополченцы подбили 3 июня два вертолета - Селезнев
    15:23 04.06.2014
    230Спецоперация на востоке Украины
    Ополченцы во вторник подбили два вертолета силовиков, экипажи не пострадали, сообщил руководитель оперативной группы по информированию хода силовой спецоперации на Востоке Владислав Селезнев.
    Ситуация в Донецкой области. Военнослужащий ВС Украины
    Армия возобновила артобстрел Славянска, в пригородах идут бои
    06:06 04.06.2014
    995Спецоперация на востоке Украины
    Армия вечером во вторник возобновила артобстрел Славянска, сообщают РИА Новости жители города.
    ВМС Украины
    Россия передала Украине еще 3 военных судна, базировавшихся в Крыму
    11:58 03.06.2014
    127Присоединение Крыма к РФ
    Еще три вспомогательных судна переданы украинской стороне согласно договоренностям министров обороны РФ и Украины о передаче военного имущества Вооруженных Сил Украины, находящегося в Крыму, сообщил Сергей Меняйло.
    Ситуация на востоке Украины
    Ополченцы Славянска заявили об уничтожении минометного расчета армии
    11:30 01.06.2014
    79Восстановление Славянска
    Командир "народного ополчения" Славянска Игорь Стрелков заявил, что ополченцы минувшей ночью уничтожили минометный расчет украинской армии. По его словам, ночь прошла стабильно напряженно.
    Военнослужащие ВС Украины под Волновахой
    "Дочки" банков РФ участвуют в размещении военных облигаций Украины
    23:59 30.05.2014
    85Экономика Украины
    Минфин начинает размещение облигаций для поддержки вооруженных сил страны, первичными дилерами при размещении выступают в том числе "дочки" крупнейших российских банков, следует из сообщения ведомства.
    Ситуация в Славянске
    Армия возобновила обстрел Славянска после "последнего звонка"
    21:53 30.05.2014
    41Восстановление Славянска
    Вечером в пятницу армия, второй месяц осаждающая Славянск, возобновила обстрел города из гаубиц и минометов, сообщили РИА Новости жители города.
    Александр Бородай
    Армия "ДНР" насчитывает сейчас 4-5 тыс человек - Бородай
    21:08 28.05.2014
    843Ожесточенные бои в Донецке
    На стороне самопровозглашенной "ДНР" сейчас воюют 4-5 тысяч человек, однако ополченцам нечего противопостаить авиации украинских военных, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр "ДНР" Александр Бородай.
    Военные штурмуют Славянск
    Украинская армия вновь обстреляла Славянск, есть раненые
    14:32 28.05.2014
    31Восстановление Славянска
    Украинская армия вновь подвергла артиллерийскому обстрелу город Славянск Донецкой области, есть раненые среди гражданского населения. Обстрел начался днем около полудня.
    Ситуация в Донецке
    Армия готовится к зачистке Донецка, заявили в "народном ополчении"
    16:13 27.05.2014
    50Ожесточенные бои в Донецке
    Армия перегруппировывается и готовится к зачистке города, хотя точной информации о сроках проведения силовой операции у ополчения нет, рассказал заместитель командира "народного ополчения" Донбасса Сергей Цыплаков.
    Петр Порошенко
    Порошенко: украинский солдат больше не будет "голый, босый и голодный"
    15:08 26.05.2014
    77Выборы в Украине - 2014
    Петр Порошенко, который лидирует на выборах президента Украины, считает одной из главных задач восстановление боеспособности армии и боевого духа, повышение уровня обеспечения украинских военнослужащих и правоохранительных органов.
    Ситуация в Славянске
    Стрелков: ополченцы Славянска атаковали блокпосты армии
    06:11 25.05.2014
    216Восстановление Славянска
    Ополчение Славянска в течение субботы 24 мая несколько раз атаковало блокпосты армии, сообщает в своей ежедневной сводке командир ополчения Игорь Стрелков. Итоговые данные по потерям с обеих сторон пока подсчитываются.
    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
    Матвиенко не рассматривает сценарий применения силы РФ на Юго-Востоке
    17:28 23.05.2014
    8Отношения Украины и России
    Спикер Совета Федерации на вопрос о возможном использовании российских вооруженных сил на востоке Украины ответила, что не рассматривает такой сценарий.
    Армия обстреливает Славянск
    Ночной обстрел Славянска 
    12:23 22.05.2014
    250Спецоперация на востоке Украины
    Силовики ночью 21 мая обстреляли центр Славянска.
    Ситуация в Донецкой области. Военнослужащий ВС Украины
    Ополченцы атаковали блокпост армии в Донецкой области
    11:20 22.05.2014
    71Спецоперация на востоке Украины
    Ополченцы "Донецкой народной республики" утром в четверг атаковали блокпост украинской армии в Волновахском районе Донецкой области, рассказал РИА Новости источник в ополчении.
    Штурм Славянска
    Ополченец: украинская армия продолжает стягивать силы под Славянск
    10:53 22.05.2014
    143Восстановление Славянска
    Украинская армия, участвующая в спецоперации в Донецкой области, продолжает стягивать силы к Славянску, сообщил РИА Новости в четверг командир "народного ополчения" города Игорь Стрелков.
    Таиланд
    Военное положение в Таиланде будет до восстановления порядка - армия
    12:04 20.05.2014
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    Введенное утром во вторник в Таиланде военное положение продлится до полного восстановления закона и порядка в стране, заявил во вторник на пресс-брифинге в Центральном клубе армии командующий сухопутных войск генерал Прают Чан-Оча.
    Демонстранты в Бангкоке. Архивное фото
    Армия Таиланда объявила о введении в стране военного положения
    09:37 20.05.2014
    4
    Армия Таиланда объявила о введении военного положения из-за продолжающихся антиправительственных акций, которые за последние месяцы унесли жизни 28 человек.
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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