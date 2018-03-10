В среду 4 июня на военном полигоне под Чугуевом в Харьковской области состоялся смотр тяжелой военной и специальной техники, которая будет использоваться армией во время спецоперации против сторонников независимости на юго-востоке страны.
Военная помощь США Украине составила с начала марта по начало июня 23 миллиона долларов, сообщил в среду Белый дом. Президент Обама одобрил выделение более чем 23 миллионов долларов в виде дополнительной оборонной поддержки.
Еще три вспомогательных судна переданы украинской стороне согласно договоренностям министров обороны РФ и Украины о передаче военного имущества Вооруженных Сил Украины, находящегося в Крыму, сообщил Сергей Меняйло.
Минфин начинает размещение облигаций для поддержки вооруженных сил страны, первичными дилерами при размещении выступают в том числе "дочки" крупнейших российских банков, следует из сообщения ведомства.
На стороне самопровозглашенной "ДНР" сейчас воюют 4-5 тысяч человек, однако ополченцам нечего противопостаить авиации украинских военных, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр "ДНР" Александр Бородай.
Армия перегруппировывается и готовится к зачистке города, хотя точной информации о сроках проведения силовой операции у ополчения нет, рассказал заместитель командира "народного ополчения" Донбасса Сергей Цыплаков.
Петр Порошенко, который лидирует на выборах президента Украины, считает одной из главных задач восстановление боеспособности армии и боевого духа, повышение уровня обеспечения украинских военнослужащих и правоохранительных органов.
Ополчение Славянска в течение субботы 24 мая несколько раз атаковало блокпосты армии, сообщает в своей ежедневной сводке командир ополчения Игорь Стрелков. Итоговые данные по потерям с обеих сторон пока подсчитываются.
Введенное утром во вторник в Таиланде военное положение продлится до полного восстановления закона и порядка в стране, заявил во вторник на пресс-брифинге в Центральном клубе армии командующий сухопутных войск генерал Прают Чан-Оча.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".