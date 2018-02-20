Воля: "План Расмуссена" - это дорого, проблемно и вызовет ревность Европы

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Для Донбасса продолжают искать оптимальный мирный план урегулирования. Теперь на слуху "план Расмуссена", который предусматривает технические детали и нюансы введения миротворческой миссии ООН в регионе.

Facebook Владимира Воли Политолог-международник Владимир Воля

Обсуждали "план Рассмуссена" на молитвенном завтраке в Вашингтоне и Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, в документе предлагается, чтобы миротворцы вышли на границу Украины и РФ, после чего произошли бы выборы в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а после этого станет возможно и выполнение остальных пунктов минских соглашений.

Ревность Европы

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен – советник президента Петра Порошенко, напоминает политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

"Поэтому то, что наработано полезного, получается, что это все как инициатива уже от президентской стороны. И фактически появился некий новый элемент в переговорном процессе относительно урегулирования на Донбассе”, – рассказал эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Именно то, продолжает он, что появился новый элемент, может вызвать ревность у тех же Франции и Германии: "потому что, получается, они работали-работали, существуют определенные сложившиеся форматы, это все безуспешно, а тут какой-то план появляется, вообще группы, которая не является частью переговорного формата, а со стороны, и не позиционируется просто как экспертная группа, а позиционируется все это в политическом смысле…" Поэтому могут быть политические сложности, считает Воля.

В любом случае, наработки, которые существуют, будут приняты всеми к сведению, прогнозирует политолог.

Деньги и люди – туманные перспективы

Воля также упомянул о других проблемах, которые могут помешать реализации "плана Расмуссена". В первую очередь это контингент и финансирование.

"20 тысяч (миротворцев – Ред.) проблемно найти, плюс 4 тысячи полицейских", – считает эксперт, добавляя, что в год на эту миссию нужно потратить около 1,5 миллиарда долларов.

Плюс нужно продолжать финансировать миссию ОБСЕ в Донбассе. Остается вопрос, кто выделит эти деньги и какое количество людей там будет: "это главная проблема, чтобы реализовать подобный формат", говорит политолог.

"В любом случае все согласования будут происходить в Совете Безопасности ООН, хоть по количеству, хоть по финансам, хоть по функциям, которые будут выполнять, и по месту размещения миротворцев. … Это пока интересные расчеты, интересный проект, но пока – с туманными перспективами реализации", – подытожил Владимир Воля.

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