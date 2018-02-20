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    Интервью

    Воля: "План Расмуссена" - это дорого, проблемно и вызовет ревность Европы

    (обновлено: )37001
    Новый план по Донбассу можно называть инициативой со стороны президента Порошенко, но с его реализацией возникнут проблемы: в первую очередь, кто выделит примерно полтора миллиона долларов в год на миротворцев, отмечает политолог Владимир Воля.
    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил позиции ВСУ в Донбассе
    mil.gov.ua

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Для Донбасса продолжают искать оптимальный мирный план урегулирования. Теперь на слуху "план Расмуссена", который предусматривает технические детали и нюансы введения миротворческой миссии ООН в регионе.

    Facebook Владимира Воли
    Политолог-международник Владимир Воля

    Обсуждали "план Рассмуссена" на молитвенном завтраке в Вашингтоне и Мюнхенской конференции по безопасности. 

    Миротворцы ООН. Архивное фото
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Голубые каски" для Донбасса: позиция ЕС, ФРГ, Франции

    Напомним, в документе предлагается, чтобы миротворцы вышли на границу Украины и РФ, после чего произошли бы выборы в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а после этого станет возможно и выполнение остальных пунктов минских соглашений. 

    Ревность Европы

    Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен – советник президента Петра Порошенко, напоминает политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

    "Поэтому то, что наработано полезного, получается, что это все как инициатива уже от президентской стороны. И фактически появился некий новый элемент в переговорном процессе относительно урегулирования на Донбассе”, – рассказал эксперт в комментарии РИА Новости Украина

    Именно то, продолжает он, что появился новый элемент, может вызвать ревность у тех же Франции и Германии: "потому что, получается, они работали-работали, существуют определенные сложившиеся форматы, это все безуспешно, а тут какой-то план появляется, вообще группы, которая не является частью переговорного формата, а со стороны, и не позиционируется просто как экспертная группа, а позиционируется все это в политическом смысле…" Поэтому могут быть политические сложности, считает Воля. 

    Павел Климкин о миротворческой миссии в Донбассе. Видео
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    Климкин о двух вещах, необходимых для введения миротворцев в Донбасс

    В любом случае, наработки, которые существуют, будут приняты всеми к сведению, прогнозирует политолог.

    Деньги и люди – туманные перспективы

    Воля также упомянул о других проблемах, которые могут помешать реализации "плана Расмуссена". В первую очередь это контингент и финансирование.

    "20 тысяч (миротворцев – Ред.) проблемно найти, плюс 4 тысячи полицейских", – считает эксперт, добавляя, что в год на эту миссию нужно потратить около 1,5 миллиарда долларов. 

    Плюс нужно продолжать финансировать миссию ОБСЕ в Донбассе. Остается вопрос, кто выделит эти деньги и какое количество людей там будет: "это главная проблема, чтобы реализовать подобный формат", говорит политолог.  

    "В любом случае все согласования будут происходить в Совете Безопасности ООН, хоть по количеству, хоть по финансам, хоть по функциям, которые будут выполнять, и по месту размещения миротворцев. … Это пока интересные расчеты, интересный проект, но пока – с туманными перспективами реализации", – подытожил Владимир Воля.  

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