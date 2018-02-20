Парасюк обещает отправить Вилкула в Донбасс

Народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула следовало бы отправить в Донбасс, чтобы он увидел до чего он довел восточные границы Украины, заявил внефракционный нардеп Владимир Парасюк.

Отвечая на вопрос зрителя, скандальный парламентарий отметил, что не интересуется личной жизнью нардепа от "Опоблоку" Александра Вилкула, но пообещал выполнить все обещания, данные ему ранее.

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"И когда-то эти обещания я обязательно реализую. Не важно, будет ли это завтра или через неделю, но это точно произойдет. Я ему уже говорил, что я его отправлю туда (в Донбасс — Ред) и покажу, до чего он довел восточные территории нашего государства. А довел он их до войны", — заявил Парасюк в эфире телеканала ZIK.

Все эти "украшения войны" он пообещал показать Вилкула. "И я думаю, что это мне удастся", — подчеркнул Парасюк, добавив, что к этому надо хорошо подготовиться.

"Ведь Вилкул сейчас изменил риторику, заручился поддержкой президента. Он меняет и формат своей политической деятельности, поняв, что весь вздор про "русский мир" никто не воспринимает. Вот и превращается он в этакого либерального политика, "жителя мира". Поэтому я думаю, что моя судьба как-то с ним еще пересечется, и он обязательно ответит за все вещи, которые сделал украинскому народу. И в первую очередь людям, которые живут в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях", — отметил народный депутат.

Как известно, Парасюк и Вилкул являются давними и жестки антагонистами.