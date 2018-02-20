Главные события Украины: жертвы домашнего насилия, собачий геноцид в Сумах

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Во Львове женщина нашла управу на мужа-тирана, в Одессе за горожанами будет следить "Большой брат" – сотни "умных" камер, в Сумах продолжается массовая атака на бродячих собак.

Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

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В комнате много цветов, пахнет супом. Трое малышей сидят на уютной кухне за столом и рисуют. Их мамы пьют чай. "Мы прожили с мужем восемь лет. У нас двое маленьких детей, – рассказывает Ольга, еле сдерживая слезы. – Месяца три назад супруг стал очень верующим, начал писать письма на старорусском языке, называл себя батюшкой, устраивал проповеди, заставлял нас молиться. Если не соглашалась, мог ударить. Хватал нож и говорил о том, что принесет нас в жертву во имя Иисуса Христа".

Поначалу она пыталась уговорить мужа обратиться за помощью к специалистам. Тщетно. Когда во время очередного скандала вызывала скорую или полицию, те, кто приезжал на вызов, только разводили руками – чтобы отправить человека на лечение, нужно его согласие. Тогда Ольга сняла квартиру и переехала с детьми туда. Через время муж их выследил. Что делать дальше, женщина не знала.

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В отличие от всеобъемлющего, но достаточно неконкретно выписанного в Минских соглашениях плана урегулирования, программа, предложенная Вашингтоном и, судя по всему, в общих чертах принятая Москвой, выглядит так. На первом этапе – ввод миротворцев, на втором – местные выборы на Донбассе, результаты которых будут признаны и Киевом, и властями непризнанных ДНР и ЛНР, и Кремлем, на третьем – начало прямых переговоров между Киевом и новоизбранными "представителями Донбасса" о способе сосуществования Украины и непризнанных республик.

…В общем, проблем на пути к окончательному умиротворению на Донбассе предстоит решить уже множество. Однако последние новости дают основания надеяться на то, что решение о вводе миротворцев все-таки будет принято, а значит, прямая конфронтация, унесшая уже достаточно жизней, закончится. Называют даже конкретный промежуток времени, в который это может случиться – предположительно, первая половина 2019 года.

Сумы: "Собачий геноцид в Сумах"

О возобновившемся недавно системном отравлении бездомных сабак стали буквально кричать все местные сайты и другие СМИ. В разных местах города стали находить трупы собак, отравленную приманку и следы яда характерного ярко красноватого цвета.

…Председатель Сумского общества защиты животных Александр Сыпленко рассказал, что уничтожение бездомных собак в городе проводилось давно – организованно, санкционированно и стихийно, "поштучно" и массово. Капканы и петли – это почерк одиночек. Появление яда во многих местах города – это уже признак какой-то массовой акции.

Львов: "Кулаки и матюки. Как теперь за это наказывают в Украине"

Мужчина пьет, бьет жену и двоих детей, забирает деньги из семейного бюджета. Многие женщины в таких ситуциях глотали бы слезы и терпели тирана. А жительница города Киверцы не стала этого делать: она обратилась в суд с заявлением о выдаче ограничительного предписания относительно своего мужа.

…Суд встал на сторону жены – и выдал ограничительное предписание обидчику сроком на пять месяцев. В течение этого времени он не имеет права находиться в совместной квартире, приближаться на расстояние ближе, чем 100 метров в помещения, где живет и работает жена, и другие места, которые она часто посещает. Запрещено также вести переписку, телефонные переговоры с пострадавшей или контактировать с ней через другие средства связи лично и через третьих лиц.

Одесса: "Большой Брат: на улицах Одессы заработали сотни "умных" камер"

Система позволяет круглосуточно в автоматическом режиме фиксировать правонарушения, распознавать лица и автономера, а также по фотографиям определять места недавней видеофиксации разыскиваемого объекта.

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По информации мэрии, сейчас к системе подключены 562 камеры, в том числе 412 SMART IP камер, которые обладают высоким качеством разрешения с 32-кратной возможностью увеличения изображения. Часть установленных камер имеют угол обзора до 360 градусов. Все видеокамеры управляются из центра обработки данных и работают на основе единого программного обеспечения.