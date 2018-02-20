"Голубые каски" для Донбасса: позиция ЕС, ФРГ, Франции

Владимир Матвеев, обозреватель

По словам генсека НАТО Столтенберга, прогресс в переговорах о размещении в зоне конфликта на востоке Украины международных миротворцев пока "недостаточный". Официальный Берлин считает преждевременным обсуждать участие немецких солдат в возможной миротворческой миссии ООН на востоке Украины, хотя такой вариант и не исключается.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг достаточно пессимистично оценил перспективы возможного введения миротворческой миссии ООН на территорию Донбасса, но считает важным продолжать работать над данным предложением.

"Прогресс в переговорах о размещении в зоне конфликта на востоке Украины международных миротворцев пока недостаточный", — заявил Столтенберг по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене 17 февраля, сообщает Радио Свобода.

"Нам нужен больший прогресс в реализации Минских соглашений", — сказал генсек Альянса, сообщает DW Столтенберг, и добавил, что одним из заданий "голубых касок" ООН на востоке страны должно быть возобновление доступа к украинско-российской границе.

Накануне в Мюнхене, где 16-18 февраля проходит международная конференция по безопасности, тему миротворцев обсудили главы МИД РФ и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин. Климкин затем заявил о неудаче переговоров с российским коллегой относительно мандата миротворческой миссии на Донбассе.

Напомним, соглашение о прекращении огня было подписано в феврале 2015 года в Минске, однако не привело к прекращению насилия. Поскольку уладить конфликт на востоке Украины пока не удалось,"все надежды возлагают на миротворческую миссию ООН — если в Совете Безопасности удастся согласовать мандат и зону ответственности "голубых касок", сообщает DW.

Пока представления Москвы и Киева на этот счет разные, однако немецкие дипломаты с "острожным оптимизмом" оценивают шансы на достижение компромисса. Так, министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль поддержал инициативу президента России Владимира Путина направить в Донбасс миротворческую миссию ООН.

В ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля, Габриэль призвал обеспечить выполнение режима прекращения огня на востоке Украины и вывод тяжелых вооружений.

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В случае, если удастся достичь перемирия на востоке Украины, возможно "начало пошаговой отмены санкций", добавил он. Немецкий министр отметил, что официальная позиция предполагает снятие ограничительных мер только "после стопроцентного выполнения Москвой Минских договоренностей", предаёт DW.

Наряду с этим он отметил, что существуют еще различия относительно предложения России и других стран относительно введения миротворческой миссии ООН на восток Украины.

Между тем, как сообщает немецкий ресурс, уполномоченный бундестага по делам немецких военнослужащих Ханс-Петер Бартельс "уже предвидит участие своих подопечных в миссии "голубых касок" на территории Донбасса".

"В случае реализации миссии "голубых касок" на востоке Украины Германия в том или ином виде примет в ней активное участие, — заявил Бартельс. — Это может коснуться и бундесвера". При этом уполномоченный сослался на проект коалиционного соглашения, выработанного на переговорах консерваторов и социал-демократов, формирующих новое правительство ФРГ.

Главная роль в деле преодоления конфликта в Донбассе в этом документе отводится Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), но и Берлин с Парижем не остаются в стороне.

"Германия и Франция будут и далее интенсивно содействовать разрешению конфликта на востоке Украины и реализации Минских договоренностей, — говорится в коалиционном соглашении. — В центре таких усилий находятся первым делом соблюдение перемирия и отвод всех тяжелых вооружений, а также вооруженных подразделений из этого района. Такое развитие следует подстраховать миссией Объединенных наций".

Габриэль видит в такой миссии шанс ускорить процесс мирного урегулирования в Донбассе, но решения на этот счет — компетенция Совбеза ООН.

В этом контексте официальный Берлин считает преждевременным говорить о возможном немецком участии в будущей миссии "голубых касок" на востоке Украины. "Германия — надежный партнер ООН и, разумеется, будет поддерживать этот процесс (выработку мандата), — сказал, отвечая на вопрос DW, официальный представитель обороны ФРГ Михаэль Хеньес. — Но в настоящий момент еще слишком рано обсуждать силы и средства, которые могла бы выделить Германия в состав такой будущей миссии".

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Хеньес на правительственной пресс-конференции 16 февраля в ФРГ дал понять — если речь дойдет до немецкого участия, будут "учитывать исторически обусловленную сложность отправки немецких солдат на восток Украины". При этом поддержка миссии ООН, по его мнению, может быть "не только непосредственным участием в ней военнослужащих бундесвера".

Как пишет DW, в немецком интернете в комментариях к публикациям о возможном участии бундесвера в миротворческой миссии на востоке Украины развернулась оживленная дискуссия на данную тему.

Одни считают, что "голубые каски" должны быть сформированы из представителей нейтральных государств. Другие полагают, что успешной такая миссия может быть, если Германия и Франция отправят на восток Украины "как минимум по 10 тысяч вооруженных до зубов солдат, имеющих право на самооборону".

Третьи категорически выступают против участия бундесвера в такой миссии, приводя исторические аргументы.

При этом следует подчеркнуть, что в немецкие СМИ просочилась информация о нехватке исправных танков, самолетов и кораблей в вооруженных силах ФРГ. "У бундесвера не будет достаточного количества годных к использованию танков, когда в начале 2019 года к Германии перейдет командование над силами быстрого реагирования НАТО", — сообщает Die Welt со ссылкой на конфиденциальный документ министерства обороны ФРГ.

В армии ФРГ нуждаются в ремонте не только многочисленные вертолеты, но и боевые корабли и подводные лодки. "Весь подводный флот германских ВМС выведен из строя", — отмечала Frankfurter Allgemeine Zeitung в начале февраля 2018 года.

После этого уполномоченный бундестага по делам военнослужащих бундесвера Ханс-Петер Бартельс рекомендовал ВМС ФРГ отказаться от участия в новых миссиях НАТО, ЕС и ООН, "поскольку они не располагают нужным количеством годных к использованию кораблей".

Напомним, в Отчете, который должен быть представлен на Мюнхенской конференции безопасности, говорится, что ООН должна рассмотреть применение контингента в 20 000 военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и четырех тысяч полицейских с целью оказать помощь в урегулировании кризиса в Украине.

Однако экс-представитель США при ООН Джон Болтон сказал, что миссия ООН — это путь к "замораживанию", но "не решению конфликта в Донбассе".

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С 16 до 18 февраля в столице Баварии проходила Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. Главные темы встречи — вопросы обеспечения безопасности в Европе, контроль над вооружениями, трансатлантические отношения, "горячие точки" на Среднем и Ближнем Востоке. Активно обсуждались вопросы напряженности в отношениях между Западом и Россией, урегулирование конфликта на востоке Украины и Крым.

Показательно, что встреча глав МИД в "нормандском формате" на полях Мюнхенской конференции по безопасности в этот раз не состоялась. Как отмечает немецкий ресурс, выступления политиков и экспертов в Мюнхене показали, что "Россия и Запад остаются на своих прежних позициях, а по некоторым из них, в том числе по санкциям, США готовятся к ужесточению".