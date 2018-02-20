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    Киев получает налоги с Донбасса - Госказначейство

    (обновлено: )20912
    Как отмечается, уже третий год подряд полученные с неподконтрольных Киеву территорий средства зачисляются на счета соответствующих областных военных администраций.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Киев получает налоги с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, сообщила во вторник глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз.

    "Налоги платятся", — сказала Слюз, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Ее слова приводит агентство УНИАН.

    По ее словам, уже третий год подряд полученные с неподконтрольных Киеву территорий средства зачисляются на счета соответствующих областных военных администраций.

    В конце прошлого года Европейская комиссия приняла решение реализовать финансовую программу, стоимостью 50 миллионов евро, которая нацелена на эффективное управление государственными финансами в Украине.

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