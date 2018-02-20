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    Общество

    В Донбассе мать приговорили к тюрьме за смерть ребенка

    (обновлено: )25402
    В ГПУ сообщили, что вследствие недостаточного кормления новорожденного, а также ненадлежащего лечения у ребенка диагностировали белково-энергетическую недостаточность, которая в дальнейшем "привела к синдрому внезапной смерти младенца".
    Условия, в которых молодая мать воспитывала одного из детей, Покровск Донецкой области
    facebook.com/lysenko.andrii

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Донецкой области подтвердил приговор женщине, из-за халатности которой умер ее трехмесячный ребенок, сообщил во вторник спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

    Трагедия произошла в августе 2017 года.

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    "Тогда суд, оценив предоставленные прокурором Красноармейского местной прокуратуры доказательства, признал 24-летнюю женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) УК Украины, и приговорил к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Однако женщина не согласилась с таким приговором суда и обжаловала его", — написал он на своей странице в Facebook.

    По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей согласилась с доводами стороны обвинения и отклонил апелляционную жалобу осужденной, оставив приговор суда первой инстанции неизменным. Приговор вступил в законную силу.

    Лысенко напомнил, что жительница Покровская проживала вместе со своим гражданским мужем и тремя детьми (младшему из которых было 3,5 месяца) в аварийном доме без отопления, злоупотребляла спиртными напитками и не ухаживала за детьми (см. фото). Вследствие недостаточного кормления новорожденного, а также ненадлежащего лечения у ребенка диагностировали белково-энергетическую недостаточность, которая в дальнейшем "привела к синдрому внезапной смерти младенца", добавил спикер ГПУ.

    Кроме того, женщина лишена родительских прав на двух детей — 3,5 и 2 лет. 

    Андрей Лысенко/Facebook, 20 февраля 2018

    Ранее сообщалось, что в Днепре отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, едва не заморил холодом маленькую дочь.

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