В Одессе решили пускать детей в школы и детсады без прививки от кори

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В Одессе разрешили посещать школы и детсады не привитым от кори детям, сообщил на своей странице в Facebook местный депутат Лилия Леонидова.

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Такое решение приняла комиссия техногенно-экологической безопасности Одесского горсовета.

Как стало известно, решение было принято в связи с уменьшением количества больных корью в городе. По словам Леонидовой, запрет на посещение школ без прививки от кори снимается с сегодняшнего дня, с 15 февраля 2018 года.

Ранее в Одессе было запрещено посещать школы не привитым от кори детям.