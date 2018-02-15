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    В Одессе решили пускать детей в школы и детсады без прививки от кори

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (124)

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    Как стало известно, запрет на посещение школ без прививки от кори в Одессе снимается с сегодняшнего дня, с 15 февраля 2018 года.
    Школьница. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В Одессе разрешили посещать школы и детсады не привитым от кори детям, сообщил на своей странице в Facebook местный депутат Лилия Леонидова.

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    Такое решение приняла комиссия техногенно-экологической безопасности Одесского горсовета.

    Как стало известно, решение было принято в связи с уменьшением количества больных корью в городе. По словам Леонидовой, запрет на посещение школ без прививки от кори снимается с сегодняшнего дня, с 15 февраля 2018 года.

    Ранее в Одессе было запрещено посещать школы не привитым от кори детям.

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