В Киевской области педофил развращал четырех маленьких детей

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. 41-летний мужчина, который развращал четырех малолетних детей, осужден на 8 лет лишения свободы.

"Во время досудебного расследования установлено, что 41-летний мужчина, житель одного из поселков Киевской области, находясь по месту своего жительства совершил развратные действия в отношении 6-летней малолетней девочки. Кроме того, злоумышленник, находясь в гостях своих знакомых, с целью удовлетворения своей половой страсти, совершил развратные действия с тремя малолетними детьми.

По процессуального руководства Ирпенским отделом Киево-Святошинского местной прокуратуры мужу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего лица) УК Украины.

По ходатайству прокуратуры злоумышленник во время досудебного и судебного следствия находился под стражей.

Благодаря качественному поддержана Ирпенским отделом Киево-Святошинского местной прокуратуры государственного обвинения, злоумышленник признан виновным в совершении инкриминируемого уголовного преступления и приговорен к справедливой меры наказания в виде 8 лет лишения свободы.

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