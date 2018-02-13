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    Киев

    В Киевской области педофил развращал четырех маленьких детей

    (обновлено: )18103
    В прокуратуре Киевской области сообщили, что злоумышленник с целью удовлетворения своей половой страсти, совершил развратные действия с тремя малолетними детьми у своих знакомых.
    Тюрьма. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. 41-летний мужчина, который развращал четырех малолетних детей, осужден на 8 лет лишения свободы.

    Фотоаппарат
    RIA News Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк
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    "Во время досудебного расследования установлено, что 41-летний мужчина, житель одного из поселков Киевской области, находясь по месту своего жительства совершил развратные действия в отношении 6-летней малолетней девочки. Кроме того, злоумышленник, находясь в гостях своих знакомых, с целью удовлетворения своей половой страсти, совершил развратные действия с тремя малолетними детьми.

    По процессуального руководства Ирпенским отделом Киево-Святошинского местной прокуратуры мужу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего лица) УК Украины.

    По ходатайству прокуратуры злоумышленник во время досудебного и судебного следствия находился под стражей.

    Благодаря качественному поддержана Ирпенским отделом Киево-Святошинского местной прокуратуры государственного обвинения, злоумышленник признан виновным в совершении инкриминируемого уголовного преступления и приговорен к справедливой меры наказания в виде 8 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что Приозерский городской суд Ленобласти России приговорил к 14 годам колонии строгого режима отстранённого от служения священника РПЦ Глеба Грозовского по делу о педофилии.

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