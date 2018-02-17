С начала года полиция отыскала почти 850 пропавших детей

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. С начала 2018 года полиция разыскала почти 850 пропавших в стране детей.

"Всего в милицию поступило 968 обращений об исчезновении несовершеннолетних. В частности, только за минувшие сутки правоохранителями разыскано и возвращено в семьи 24 ребенка. За прошедшие сутки в полиции зарегистрировано 27 сообщений граждан об исчезновении 28 детей. По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и вернули в семьи 24 несовершеннолетних. Все подростки найдены в первые часы после обращения родителей или родственников, поэтому не стали жертвами преступлений. Поиски четырех детей продолжаются", — сообщает подробности полиция.

За полтора месяца 2018 года в полицию поступило 968 обращений об исчезновении несовершеннолетних. Полиция уже разыскала 848 пропавших детей.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде четверо неизвестных на внедорожнике Mercedes похитили человека.