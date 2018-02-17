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    Общество

    С начала года полиция отыскала почти 850 пропавших детей

    (обновлено: )64
    В полиции сообщили, что всего поступило 968 обращений об исчезновении несовершеннолетних. Правоохранители нашли 848 пропавших ребенка.
    Полицейский с найденным ребенком
    npu.gov.ua

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. С начала 2018 года полиция разыскала почти 850 пропавших в стране детей.

    Похищение
    Фото из открытых источников
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    "Всего в милицию поступило 968 обращений об исчезновении несовершеннолетних. В частности, только за минувшие сутки правоохранителями разыскано и возвращено в семьи 24 ребенка. За прошедшие сутки в полиции зарегистрировано 27 сообщений граждан об исчезновении 28 детей. По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и вернули в семьи 24 несовершеннолетних. Все подростки найдены в первые часы после обращения родителей или родственников, поэтому не стали жертвами преступлений. Поиски четырех детей продолжаются", — сообщает подробности полиция.

    За полтора месяца 2018 года в полицию поступило 968 обращений об исчезновении несовершеннолетних. Полиция уже разыскала 848 пропавших детей.

    Ранее сообщалось, что в Ужгороде четверо неизвестных на внедорожнике Mercedes похитили человека. 

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