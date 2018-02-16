Нашелся способ, как заставить детей меньше играть в компьютерные игры

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. На что только не пойдут родители, чтобы уберечь детей от излишней привязанности к компьютерным играм.

Так, в Японии находчивые родители придумали, как обезопасить детей от излишней игры в компьютер. Они просто стали вешать замок на штепсель от розетки, сообщает пользователь Иори на странице в Twitter.

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К сожалению, такой способ подойдет только для самой Японии некоторых других стран, где специальный разъем розеток.

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