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    Нашелся способ, как заставить детей меньше играть в компьютерные игры

    (обновлено: )259
    В Японии находчивые родители придумали, как обезопасить детей от излишней игры в компьютер. Они просто стали вешать замок на штепсель от розетки.
    Японцы придумали, как заставить детей меньше играть в компьютерные игры
    twitter.com/sasamipicata

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. На что только не пойдут родители, чтобы уберечь детей от излишней привязанности к компьютерным играм.

    Так, в Японии находчивые родители придумали, как обезопасить детей от излишней игры в компьютер. Они просто стали вешать замок на штепсель от розетки, сообщает пользователь Иори на странице в Twitter.

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    К сожалению, такой способ подойдет только для самой Японии некоторых других стран, где специальный разъем розеток.

    Ранее японцы придумали препарат, который может убить вирус гриппа за 24 часа.

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