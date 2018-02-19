наверх
19.02.201809:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.99+ 0.23
  • EUR33.64+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Корнейчук: три главных итога Мюнхена для Украины

    Тема:

    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (46)

    (обновлено: )136349
    Мюнхенская конференция выполнила свою роль, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук. По его словам, "план Расмуссена" официально одобрен Украиной, Европой, НАТО и ООН, организовывая круговую поруку, необходимую Вашингтону и Москве.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В столице германской федеральной земли Бавария прошла Мюнхенская конференция по безопасности, в которой приняли участие более 500 политиков и общественных деятелей со всего мира.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Донбасс спасут только миротворцы ООН – Погребинский

    Президент Петр Порошенко выступил с речью на панельной дискуссии накануне вечером. Выступление было недолгим — около 15 минут, а основные тезисы свелись, как обычно, к России. В частности, президент заявил, что "начавшаяся Россией гибридная война постепенно превращается в полноценную мировую гибридную войну". Он высказался против проведения в Крыму выборов российского президента и восстановления полномочий России в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

    "Северный поток — 2"президент назвал "политической и энергетической экспансией" Москвы и проектом, который "не имеет ничего общего с экономическими интересами". Также он обвинил Россию в попытках "разрушить демократию" и заявил, что российский флаг "не должен развеваться где-либо".

    Читайте также: Украина и Мюнхенская конференция: без прорыва, но с простреленным флагом ЕС

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook подвел итоги Мюнхенской конференции.

    По его мнению, есть три главных пункта.

    Первый — официально был презентован мировой общественности "план Расмуссена" ("план Трампа-Путина") по введению миротворцев на Донбасс.

    Политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Когда решится вопрос миротворцев для Донбасса?

    Второй — "План Расмуссена" был активно публично поддержан всеми участниками процесса. И главное — обговаривался механизм его реализации.

    "Это видно из интенсивных встреч Лаврова: и с Климкиным, и с главой немецкого МИД Габриэлем. По сути, это и была встреча "нормандской четверки", учитывая, что глава французского МИД вообще не приехал.В свою очередь, Порошенко по указанию Вашингтона лоббировал на всех встречах в Мюнхене план по миротворцам. Показывая, что Украина в нем заинтересована в первую очередь", — сообщает Корнейчук.

    Третий пункт — уже на Мюнхенской конференции свое желание участвовать в миротворческой миссии подтвердила Швеция, фигурирующая в "плане Расмуссена", как руководитель миротворческой миссии.

    "Таким образом, Мюнхенская конференция выполнила свою роль. "План Расмуссена" уже не выглядит, как "договорняк" Трампа-Путина. А официально одобрен Украиной, Европой, НАТО и ООН, организовывая круговую поруку, необходимую Вашингтону и Москве. И, в принципе, основные положения "плана Расмуссена"можно вписать в российскую резолюцию в Совбезе ООН по вводу миротворцев. И голосовать", — отметил аналитик.

    Но остается только один вопрос, добавляет Корнейчук: "Хочет ли Путин голосование по миротворцам до президентских выборов или после?"

     

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна
    Петр Порошенко выступает перед полупустым залом во время Мюнхенской конференции
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Сейм Польши
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?