Корнейчук: три главных итога Мюнхена для Украины

РИА Новости Украина

В столице германской федеральной земли Бавария прошла Мюнхенская конференция по безопасности, в которой приняли участие более 500 политиков и общественных деятелей со всего мира.

Президент Петр Порошенко выступил с речью на панельной дискуссии накануне вечером. Выступление было недолгим — около 15 минут, а основные тезисы свелись, как обычно, к России. В частности, президент заявил, что "начавшаяся Россией гибридная война постепенно превращается в полноценную мировую гибридную войну". Он высказался против проведения в Крыму выборов российского президента и восстановления полномочий России в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

"Северный поток — 2"президент назвал "политической и энергетической экспансией" Москвы и проектом, который "не имеет ничего общего с экономическими интересами". Также он обвинил Россию в попытках "разрушить демократию" и заявил, что российский флаг "не должен развеваться где-либо".

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Политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook подвел итоги Мюнхенской конференции.

По его мнению, есть три главных пункта.

Первый — официально был презентован мировой общественности "план Расмуссена" ("план Трампа-Путина") по введению миротворцев на Донбасс.

Второй — "План Расмуссена" был активно публично поддержан всеми участниками процесса. И главное — обговаривался механизм его реализации.

"Это видно из интенсивных встреч Лаврова: и с Климкиным, и с главой немецкого МИД Габриэлем. По сути, это и была встреча "нормандской четверки", учитывая, что глава французского МИД вообще не приехал.В свою очередь, Порошенко по указанию Вашингтона лоббировал на всех встречах в Мюнхене план по миротворцам. Показывая, что Украина в нем заинтересована в первую очередь", — сообщает Корнейчук.

Третий пункт — уже на Мюнхенской конференции свое желание участвовать в миротворческой миссии подтвердила Швеция, фигурирующая в "плане Расмуссена", как руководитель миротворческой миссии.

"Таким образом, Мюнхенская конференция выполнила свою роль. "План Расмуссена" уже не выглядит, как "договорняк" Трампа-Путина. А официально одобрен Украиной, Европой, НАТО и ООН, организовывая круговую поруку, необходимую Вашингтону и Москве. И, в принципе, основные положения "плана Расмуссена"можно вписать в российскую резолюцию в Совбезе ООН по вводу миротворцев. И голосовать", — отметил аналитик.

Но остается только один вопрос, добавляет Корнейчук: "Хочет ли Путин голосование по миротворцам до президентских выборов или после?"