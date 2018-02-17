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    Порошенко: миротворцы должны располагаться вдоль границы Украины и РФ

    Тема:

    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (40)

    (обновлено: )350018
    Идея введения миротворцев в Донбасс является ключевой составляющей мирного минского процесса, заявил на брифинге в Мюнхене президент Украины. Он настаивает, что такая миссия должна располагаться на границе Украины и РФ.
    Встреча Петра Порошенко и Йенса Столтенберга в Мюнхене
    Фото president.gov.ua

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко считает, что введение миротворцев в Донбасс является ключевой составляющей мирного минского процесса.

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    "На сегодняшний день мне кажется, что у людей, которые принимают решения, в том числе и здесь, в Мюнхене, есть абсолютное понимание, что это (идея миротворцев) является ключевой составляющей мирного минского процесса", — сказал Порошенко журналистам в Мюнхене.

    Президент считает, что эта миссия не должна быть эскорт-сервисом вдоль линии разграничения, она должна присутствовать на границе Украины и РФ.

    Глава государства заявил, что для того чтобы в Украине была введена полномасштабная миссия миротворцев, которая обеспечит возвращение Донбасса под суверенитет Украины, необходимо лишь одно — "додавить Россию".

    Ранее глава МИД Украины Павел Климкин обсудил со спецпредставителем США Куртом Волкером в Мюнхене ситуацию в Донбассе и вопрос размещения миротворцев.

    Кроме того, Климкин провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, на которых обсуждались освобождение пленных и миротворческая миссия в Донбассе. Однако стороны так и не достигли договоренностей.

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