Спецпрокурор США обвинил во лжи адвоката, работавшего на Минюст Украины

КИЕВ, 20 фев – РИА Новости Украина. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который проводит расследование "вмешательства РФ" в американские выборы, предъявил обвинения в даче заведомо ложных показаний адвокату Алексу ван дер Зваану, следует из опубликованного во вторник обвинительного заключения.

Как следует из документа, в ноябре 2017 года ван дер Зваан умышленно предоставил агентам ФБР ложную информацию о своих контактах с неким "лицом А" и Риком Гейтсом – бывшим советником в предвыборном штабе Дональда Трампа. Следствие установило, что адвокат удалил электронную переписку вместо того, чтобы предоставить ее в офис спецпрокурора. Подобные действия в США считаются уголовным преступлением.

Согласно тексту обвинительного заключения, Зваан в 2012 году работал в юридической фирме, которая оказывала содействие Минюсту Украины по делу экс-премьера страны Юлии Тимошенко.

Мюллер пока что выдвинул обвинения против Гейтса и экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта в незаконной лоббистской деятельности в интересах Украины. Манафорту и его бывшему заместителю и Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации в качестве иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства.

Следствие считает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем увел эти средства от налогообложения.

Также обвинения в даче ложных показаний выдвинуты против экс-помощника президента Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и экс-советника штаба Трампа Джорджа Пападопулоса. В обвинительных заключениях нет данных о "российском вмешательстве" или "сговоре Трампа с Россией".