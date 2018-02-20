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    Спецпрокурор США обвинил во лжи адвоката, работавшего на Минюст Украины

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    Арест Манафорта: украинский след (185)

    (обновлено: )39931
    Согласно тексту обвинительного заключения, адвокат Алекс ван дер Зваан в 2012 году работал в юридической фирме, которая оказывала содействие Минюсту Украины по делу экс-премьера страны Юлии Тимошенко.
    Минюст Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 фев – РИА Новости Украина. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который проводит расследование "вмешательства РФ" в американские выборы, предъявил обвинения в даче заведомо ложных показаний адвокату Алексу ван дер Зваану, следует из опубликованного во вторник обвинительного заключения.

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    Как следует из документа, в ноябре 2017 года ван дер Зваан умышленно предоставил агентам ФБР ложную информацию о своих контактах с неким "лицом А" и Риком Гейтсом – бывшим советником в предвыборном штабе Дональда Трампа. Следствие установило, что адвокат удалил электронную переписку вместо того, чтобы предоставить ее в офис спецпрокурора. Подобные действия в США считаются уголовным преступлением.

    Согласно тексту обвинительного заключения, Зваан в 2012 году работал в юридической фирме, которая оказывала содействие Минюсту Украины по делу экс-премьера страны Юлии Тимошенко.

    Мюллер пока что выдвинул обвинения против Гейтса и экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта в незаконной лоббистской деятельности в интересах Украины. Манафорту и его бывшему заместителю и Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации в качестве иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства.

    Следствие считает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем увел эти средства от налогообложения.

    Также обвинения в даче ложных показаний выдвинуты против экс-помощника президента Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и экс-советника штаба Трампа Джорджа Пападопулоса. В обвинительных заключениях нет данных о "российском вмешательстве" или "сговоре Трампа с Россией".

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