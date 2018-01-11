Мир 11 января: миллиардер против Манафорта, дерзкое ограбление в Париже

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РИА Новости Украина

Дерипаска против Манафорта и Гейтса

Компания российского миллиардера Олега Дерипаски Surf Horizon подала иск против экс-главы предвыборного штаба президента США Трампа Пола Манафорта и его партнера Рика Гейтса, которые занимались инвестициями миллиардера, из-за сделки вокруг украинского телевизионного провайдера Black Sea Cable. Об этом пишет ряд зарубежных СМИ.

"Олег Дерипаска в иске, поданном в суд штата Нью-Йорк в среду, заявляет, что бывший менеджер кампании Пол Манафорт и его давний партнер Ричард Гейтс "умыкнули" деньги, инвестированные российским бизнесменом в конце 2000-х годов", — объясняет ситуацию Wall Street Journal.

Иск, поданный компанией Дерипаски, базирующейся на Кипре, предусматривает возмещение денежных убытков на сумму 25 миллионов долларов США, а также других убытков, отмечает газета. Как следует из иска суда, Манафорт и Гейтс "мошенническим образом" убедили Surf участвовать в покупке Black Sea Cabel и могли получить личную прибыль в размере более 1,1 миллиона долларов. Как пишет Business Insider, иск частично опирается на детали, включенные в обвинительный акт спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении Манафорта и Гейтса.

"Мы удивлены подачей этого иска. Это коммерческий вопрос, который, как мы думали, был рассмотрен и разрешен много лет назад", — приводит Washington Post слова представителя Манафорта Джейсона Малони, который также отметил, что в случае необходимости ответ не заставит себя долго ждать. Представители Гейтса не прокомментировали ситуацию, пишет издание.

Нью-Йорк против нефтяных компаний

Власти Нью-Йорка подали в суд на пять крупнейших нефтяных компаний, стремясь возложить на них ответственность за текущие и будущие убытки, которые город понесет в борьбе с изменениями климата, пишут в четверг зарубежные издания.

"В иске, поданном в отношении компаний BP, Chevron, Conoco-Phillips, ExxonMobil и Royal Dutch Shell, утверждается, что компании вместе произвели 11% от всех газов, которые ускоряют глобальное потепление, когда в течение нескольких лет занимались продажей нефти и газопродуктов", — пишет газета Washington Post. Таким образом, пишет New York Times, городские власти надеются "вернуть" в бюджет миллиарды долларов. Как отмечает издание, мэр мегаполиса Билл Де Блазио, говоря об иске, заявил, что изменений мы "больше не ждем". "Но на самом деле городу придется подождать, и возможно, много лет", — пишет газета. Издания подчеркивают, что ранее подобные иски уже подавали власти Сан-Франциско, Окленда, Сана-Круз, нескольких округов из штата Калифорнии. Как отмечает газета Guardian, своими заявлениями городское начальство провело "наиболее жесткую линию" между политикой города и политикой президента США Дональда Трампа по климату. Ранее Трамп объявил, что штаты выходят из Парижского соглашения по климату, но в среду американский лидер не исключил возвращения страны.

Сообщение с Церматтом восстановлено

Железнодорожное сообщение с горнолыжным курортом Церматт в Швейцарии, где в течение почти двух дней были заблокированы около 13 тысяч человек, восстановлено, пишут многие мировые СМИ.

Популярный горнолыжный регион в швейцарском кантоне Вале был отрезан от внешнего мира после сильных снегопадов, подъездная дорога и железнодорожная линия, ведущие к деревне, должны были быть закрыты из-за острой лавинной опасности, поясняет Tiroler Tageszeitung. Однако по мнению New York Times, такое положение имеет свои плюсы.

"Представьте, что вы оказались запертыми в раю. Или в зимней стране чудес", — пишет газета, называя гору Маттехорн самой "фотогеничной" в Швейцарии.

"Большинство отдыхающих спокойно отреагировали на закрытие путей и ожидали возобновления работы лыжных склонов. Однако для нескольких десятков человек, которым срочно нужно было уехать, время имело значение", — отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Как сообщает 20 Minuten, утром в среду пришло радостное известие – в 11:15 по местному времени откроются железнодорожные пути в муниципалитет Теш, откуда можно добраться в другие населенные пункты. По счастливому стечению обстоятельств пути еще не успели открыться, когда их накрыла мощная лавина. Движение возобновилось только ближе к вечеру. Церматт находился в центре внимание СМИ по всему миру в течение двух дней, из некоторых сообщений казалось, что там царит атмосфера бедствия, пишет Luzerner Zeitung. "Это не тот случай", — заявила глава общины Церматт Роми Бинер-Хаузер. "Настроение в Церматте очень хорошее, спокойное и организованное", — объяснила она.

Вооруженное ограбление в парижском отеле Ritz

Пять человек в масках, вооруженные топорами и ножами, забрались в среду в гостиницу Ritz в центрально части Парижа и вскоре покинули ее вместе с украшениями, стоимость которых оценивается в 4,5 миллиона евро, пишет газета Guardian. Этот инцидент, который издание Daily Telegraph назвало "поразительным", освещают многие европейские СМИ. Как пишет газета Daily Mail, группировке удалось забраться внутрь здания и разбить витрины с украшениями, которые традиционно выставляют в гостинице известные ювелирные дома.

Грабители пытались скрыться с места преступления на скутерах, но наткнулись на полицию, которая задержала троих участников банды. Еще двое остаются на свободе. Официально информация о ножах и топорах не подтверждается, очевидцы, попивавшие спиртные напитки в знаменитом гостиничном баре Hemingway Bar, заявляли о звуках стрельбы.

Как отмечает газета Figaro со ссылкой на собственную информацию, во время ограбления в баре находился известный французский писатель Фредерик Бегбедер. По данным издания, когда преступники проникли в бар, он укрылся в полуподвальном помещении. Британская пресса полагает, что за ограблением стоит преступная группировка "Розовая пантера", на счету которой около 380 вооруженных ограблений по всему миру и несколько сотен миллионов долларов в виде ювелирных украшений.