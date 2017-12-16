Манафорт вышел из-под домашнего ареста за $10 млн

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Суд в Вашингтоне ослабил режим освобождения до суда экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, говорится в решении суда.

Обвиняемый в мошенничестве Манафорт, который ранее находился под домашним арестом в пригороде Вашингтона, теперь может жить до суда в своем доме во Флориде, хотя и там ему установлен комендантский час, а также предписано сообщать обо всех перемещениях суду. В качестве залога, гарантирующего его явку на суд, Манафорт предоставил суду недвижимость на 10 миллионов долларов.

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При этом суд оставил за собой право приобщить к залогу еще и 7 миллионов долларов, которые внесли жена и дочь бизнесмена, если выяснится, что заложенная недвижимость стоит меньше, чем ее оценила защита. До того, как распоряжение суда вступит в силу, Манафорт должен выполнить ряд юридических формальностей, оформив в залог принадлежащую ему недвижимость.

Манафорту и его бывшему заместителю и деловому партнеру Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства. Обвинение считает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем скрыл эти средства от налогообложения.