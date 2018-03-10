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    Пол Манафорт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 66
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    В Пола Манафорта бросили флаг РФ. Видео
    "Это твой флаг!". В Манафорта бросили российский триколор 
    06:43 09.03.2018
    741Арест Манафорта: украинский след
    Мужчина с седой бородой, в темных очках и шапке под зданием суда в штате Вирджиния держал плакат с двумя надписями: "Предатель" и "Грязные деньги".
    Снегопад в Нидерландах
    О чем говорят в мире: сибирская ночь в Европе, Украина — полигон Манафорта
    16:24 28.02.2018
    303
    Ведущие мировые СМИ пишут о лишении зятя американского президента доступа к секретным документам, сильных морозах в Европе, а также роли Пола Манафорта в украинской политике.
    Пол Манафорт
    Манафорт платил европейским политикам от лица партии Януковича - следствие
    00:14 24.02.2018
    230Арест Манафорта: украинский след
    Обвинительное заключение содержит утверждение, что Пол Манафорт "тайно нанял группу бывших высокопоставленных европейских политиков, чтобы они занимали позиции в пользу Украины, в том числе вели лоббистскую деятельность в США".
    Пол Манафорт
    Манафорт отреагировал на признание вины Гейтсом
    22:48 23.02.2018
    180
    Пол Манафорт заявил, что сожалеет в связи с отказом Рика Гейтса продолжать отстаивать свою невиновность. При этом он настаивает на том, что сам не признает вины во вменяемых ему преступлениях.
    Пол Манафорт
    Манафорту и Гейтсу предъявлены новые обвинения в отмывании денег
    00:12 23.02.2018
    248Арест Манафорта: украинский след
    Новые обвинения экс-руководителю штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены по статьям "банковское мошенничество" и "подача заведомо ложной налоговой декларации".
    Минюст Украины
    Спецпрокурор США обвинил во лжи адвоката, работавшего на Минюст Украины
    16:58 20.02.2018
    504Арест Манафорта: украинский след
    Согласно тексту обвинительного заключения, адвокат Алекс ван дер Зваан в 2012 году работал в юридической фирме, которая оказывала содействие Минюсту Украины по делу экс-премьера страны Юлии Тимошенко.
    В США СМИ расписали, как Манафорт и Янукович вместе плавали голышом. Видео
    Манафорт научил Януковича улыбаться и разговаривать - СМИ 
    01:30 29.01.2018
    1018Арест Манафорта: украинский след
    Политтехнолог и бывший советник Виктора Януковича Пол Манафорт в свое время научил беглого президента "правильно" улыбаться и разговаривать, сообщается в расследовании аналитика The Atlantic Франко Фоера.
    Пол Манафорт
    Против Манафорта подали миллионный иск из-за украинской компании
    01:32 11.01.2018
    154Арест Манафорта: украинский след
    Из иска следует, что Пол Манафорт и Рик Гейтс "мошенническим образом убедили компанию Олега Дерипаски участвовать в капиталовложении на сумму 18 миллионов 938 тысяч 400 долларов для покупки украинского телевизионного провайдера Black Sea Cabel".
    Стивен Бэннон
    Главное в мире 4 января: "безумец" Бэннон, суперштормы в Европе
    13:44 04.01.2018
    335Суперштормы накрыли Европу
    Мировые СМИ в четверг пишут о необычной реакции президента США на заявления его бывшего советника Стивена Бэннона, о новом витке в деле Манафорта и о двух штормах, окутавших Европу.
    Пол Манафорт
    Манафорт вышел из-под домашнего ареста за $10 млн
    02:54 16.12.2017
    127Арест Манафорта: украинский след
    Обвиняемый в мошенничестве экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, который ранее находился под домашним арестом в пригороде Вашингтона, теперь может жить до суда в своем доме во Флориде.
    Пол Манафорт
    Манафорт договорился об освобождении из-под ареста
    03:58 01.12.2017
    58Арест Манафорта: украинский след
    Судья ограничил передвижения Пола Манафорта, обвиняемого в финансовых махинациях, штатами Виргиния, Флорида, Нью-Йорк и столицей Вашингтоном.
    Пол Манафорт
    Выяснилось, сколько раз Манафорт посещал Москву
    07:15 24.11.2017
    149
    По данным СМИ, бывший руководитель президентской кампании Дональда Трампа Пол Манафорт совершил не менее 18 поездок в Москву во время своей политической деятельности в Украине.
    Президент РФ Владимир Путин
    Путин отреагировал на скандал о сотрудничестве Манафорта с Януковичем
    03:31 12.11.2017
    540Арест Манафорта: украинский след
    По словам президента России Владимира Путина, единственное, что связывает экс-главу предвыборного штаба нынешнего президента США Пола Манафорта с Россией, то, что он, будучи руководителем или владельцем пиар-агентства, заключал контракты и как бизнесмен.
    Пол Манафорт. Архивное фото
    В США прокурор усомнился, что Манафорт способен оплатить залог
    06:29 06.11.2017
    103Арест Манафорта: украинский след
    Согласно ходатайству спецпрокурора Роберта Мюллера, хотя экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт предоставил таблицу, в которой все его активы оцениваются примерно в $28 млн, правительство еще не определило в точности его состояние.
    Пол Манафорт
    Суд сообщил дату начала процесса по делу Манафорта
    05:30 04.11.2017
    108Арест Манафорта: украинский след
    Экс-главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств.
    Пол Манафорт
    США пока не реагируют на запросы ГПУ о допросе Манафорта
    23:56 02.11.2017
    112Арест Манафорта: украинский след
    В Генпрокуратуре уточнили, что уголовное дело в США по отмыванию Полом Манафортом средств, заработанных в Украине при президентстве Виктора Януковича, вписывается в рамки расследований ГПУ.
    Владимир Гройсман
    Украина окажет содействие США в расследовании дела Манафорта - Гройсман
    06:41 02.11.2017
    287Арест Манафорта: украинский след
    Премьер-министр, находясь с визитом в Канале, напомнил, что "дело Манафорта" касается периода власти бывшего президента Виктора Януковича, и нынешнее правительство Украины никак с ним не связано.
    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    Как повлияет дело Манафорта на переговоры Волкер-Сурков
    17:03 01.11.2017
    809Арест Манафорта: украинский след
    Украина в деле Манафорта может привлекаться только на неофициальном уровне. Об этом заявил в эфире радиостанции Голос столицы политолог Андрей Дацюк.
    Анна Шелест
    Ударит ли по Трампу дело Манафорта? Мнение эксперта
    11:45 01.11.2017
    353Арест Манафорта: украинский след
    Явка с повинной руководителя президентской кампании Дональда Трампа стала сигналом, что он готов к сотрудничеству со следствием, заявила эксперт-международник Анна Шелест.
    Пол Манафорт
    Грядет камнепад. Манафорт и Гейтс - американский украинский след
    12:17 31.10.2017
    13306Арест Манафорта: украинский след
    Полу Манафорту — экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, и его деловому партнеру предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая заговор против США и отмывание денег.
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    В Пола Манафорта бросили флаг РФ. Видео
    "Это твой флаг!". В Манафорта бросили российский триколор 
    06:43 09.03.2018
    741
    Мужчина с седой бородой, в темных очках и шапке под зданием суда в штате Вирджиния держал плакат с двумя надписями: "Предатель" и "Грязные деньги".
    Минюст Украины
    Спецпрокурор США обвинил во лжи адвоката, работавшего на Минюст Украины
    16:58 20.02.2018
    504
    Согласно тексту обвинительного заключения, адвокат Алекс ван дер Зваан в 2012 году работал в юридической фирме, которая оказывала содействие Минюсту Украины по делу экс-премьера страны Юлии Тимошенко.
    Снегопад в Нидерландах
    О чем говорят в мире: сибирская ночь в Европе, Украина — полигон Манафорта
    16:24 28.02.2018
    303
    Ведущие мировые СМИ пишут о лишении зятя американского президента доступа к секретным документам, сильных морозах в Европе, а также роли Пола Манафорта в украинской политике.
    Пол Манафорт
    Манафорту и Гейтсу предъявлены новые обвинения в отмывании денег
    00:12 23.02.2018
    248
    Новые обвинения экс-руководителю штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены по статьям "банковское мошенничество" и "подача заведомо ложной налоговой декларации".
    Пол Манафорт
    Манафорт платил европейским политикам от лица партии Януковича - следствие
    00:14 24.02.2018
    230
    Обвинительное заключение содержит утверждение, что Пол Манафорт "тайно нанял группу бывших высокопоставленных европейских политиков, чтобы они занимали позиции в пользу Украины, в том числе вели лоббистскую деятельность в США".
    Пол Манафорт
    Манафорт отреагировал на признание вины Гейтсом
    22:48 23.02.2018
    180
    Пол Манафорт заявил, что сожалеет в связи с отказом Рика Гейтса продолжать отстаивать свою невиновность. При этом он настаивает на том, что сам не признает вины во вменяемых ему преступлениях.
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