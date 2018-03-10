Обвинительное заключение содержит утверждение, что Пол Манафорт "тайно нанял группу бывших высокопоставленных европейских политиков, чтобы они занимали позиции в пользу Украины, в том числе вели лоббистскую деятельность в США".
Новые обвинения экс-руководителю штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены по статьям "банковское мошенничество" и "подача заведомо ложной налоговой декларации".
Политтехнолог и бывший советник Виктора Януковича Пол Манафорт в свое время научил беглого президента "правильно" улыбаться и разговаривать, сообщается в расследовании аналитика The Atlantic Франко Фоера.
Из иска следует, что Пол Манафорт и Рик Гейтс "мошенническим образом убедили компанию Олега Дерипаски участвовать в капиталовложении на сумму 18 миллионов 938 тысяч 400 долларов для покупки украинского телевизионного провайдера Black Sea Cabel".
Обвиняемый в мошенничестве экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, который ранее находился под домашним арестом в пригороде Вашингтона, теперь может жить до суда в своем доме во Флориде.
По словам президента России Владимира Путина, единственное, что связывает экс-главу предвыборного штаба нынешнего президента США Пола Манафорта с Россией, то, что он, будучи руководителем или владельцем пиар-агентства, заключал контракты и как бизнесмен.
Согласно ходатайству спецпрокурора Роберта Мюллера, хотя экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт предоставил таблицу, в которой все его активы оцениваются примерно в $28 млн, правительство еще не определило в точности его состояние.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Новые обвинения экс-руководителю штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены по статьям "банковское мошенничество" и "подача заведомо ложной налоговой декларации".
Обвинительное заключение содержит утверждение, что Пол Манафорт "тайно нанял группу бывших высокопоставленных европейских политиков, чтобы они занимали позиции в пользу Украины, в том числе вели лоббистскую деятельность в США".
Политтехнолог и бывший советник Виктора Януковича Пол Манафорт в свое время научил беглого президента "правильно" улыбаться и разговаривать, сообщается в расследовании аналитика The Atlantic Франко Фоера.
Политтехнолог и бывший советник Виктора Януковича Пол Манафорт в свое время научил беглого президента "правильно" улыбаться и разговаривать, сообщается в расследовании аналитика The Atlantic Франко Фоера.
Бывший руководитель предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пол Манафорт явился в офис ФБР в Вашингтоне, где ему будут предъявлены официальные обвинения в рамках расследования дела о "российском вмешательстве".