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    Манафорту и Гейтсу предъявлены новые обвинения в отмывании денег

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    Арест Манафорта: украинский след (186)

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    Новые обвинения экс-руководителю штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены по статьям "банковское мошенничество" и "подача заведомо ложной налоговой декларации".
    Пол Манафорт
    AP Photo/Matt Rourke

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Специальный прокурор США Роберт Мюллер предъявил новые обвинения экс-руководителю штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу в отмывании денег, говорится в обвинительном заключении.

    Анна Шелест
    Скриншот с видео радиостанции Голос Столицы
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    Как утверждается в документе, Манафорт с помощью Гейтса "отмыл" более 30 миллионов долларов, в частности, отобразил получение более 10 миллионов долларов прибыли от кипрских компаний в виде займа.

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    Обвинения предъявлены по статьям "банковское мошенничество" и "подача заведомо ложной налоговой декларации".

    Обвинение включает 16 преступных эпизодов с предоставлением ложных данных при подаче декларации и семи эпизодов, в которых обвиняемые не сообщили о наличии у них иностранных счетов. Также в обвинительное заключение включены пять преступных эпизодов сговора с целью мошенничества и четыре эпизода мошенничества.

    Данное обвинительное заключение заменяет собой предыдущее, в котором содержались схожие обвинения.

    "Манафорт и Гейтс заработали десятки миллионов долларов дохода в результате (лоббистской — ред.) работы на Украине", — заявляется в обвинительном заключении. Отмечается, что Манафорт не заплатил налоги и намеренно скрывал доходы от американских властей, а также использовал офшорные счета, чтобы покупать недвижимость в США.

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    В конце прошлого года Манафорту и его бывшему заместителю и деловому партнеру Гейтсу были предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства. Обвинение считает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем скрыл эти средства от налогообложения.

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